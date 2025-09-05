Börsen Update Europa - 05.09. - FTSE Athex 20 stark +1,42 %

Der MDAX steht bei 30.030,21 PKT und gewinnt bisher +0,64 %. Top-Werte: ThyssenKrupp +5,27 %, TRATON +3,68 %, Wacker Chemie +3,60 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -2,12 %, Gerresheimer -1,71 %, Talanx -1,24 %

Der DAX steht aktuell (13:59:52) bei 23.812,66 PKT und fällt um -0,06 %. Top-Werte: adidas +1,96 %, Rheinmetall +1,60 %, Infineon Technologies +1,37 % Flop-Werte: Beiersdorf -1,12 %, Bayer -1,08 %, Münchener Rück -0,98 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.641,83 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +5,35 %, SUESS MicroTec +3,60 %, Nordex +2,48 %

Flop-Werte: Draegerwerk -1,75 %, Nagarro -1,48 %, freenet -0,98 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.362,99 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: adidas +1,96 %, Rheinmetall +1,60 %, Infineon Technologies +1,37 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,42 %, Bayer -1,08 %, Münchener Rück -0,98 %

Der ATX steht aktuell (13:59:54) bei 4.646,48 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: voestalpine +1,88 %, Andritz +1,25 %, Lenzing +0,96 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,56 %, EVN -0,98 %, Oesterreichische Post -0,60 %

Der SMI steht aktuell (13:59:55) bei 12.414,60 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +1,73 %, Sika +1,16 %, CIE Financiere Richemont +1,01 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -1,48 %, Nestle -1,03 %, Roche Holding -0,53 %

Der CAC 40 steht bei 7.718,62 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +1,40 %, STMicroelectronics +1,34 %, Kering +1,14 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,42 %, AXA -0,88 %, Pernod Ricard -0,84 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.633,72 PKT und steigt um +0,76 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,80 %, Alfa Laval +1,55 %, Sandvik +1,50 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -0,21 %, Nordea Bank Abp -0,07 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) 0,00 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.990,00 PKT und steigt um +1,42 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,26 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,72 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,43 %

Flop-Werte: Viohalco -1,71 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,27 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,21 %