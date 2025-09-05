Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin-Kurs steigt vor dem Wochenende: +1,47% auf 112.362,54 USD! - 05.09.25
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +1,47 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 113.009,39USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +2,78 %. XRP/USD änderte sich um +1,77 %. Solana SOL/USD änderte sich um +2,15 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +3,82 %, ETH/USD um +0,49 %, SOL/USD um +2,33 % und XRP/USD änderte sich um +0,82 %.
+1,55 %
+0,17 %
-1,18 %
+7,67 %
+1.999,15 %
+2,83 %
-2,53 %
+21,77 %
+82,05 %
+3.475,15 %
+1,82 %
+0,84 %
-7,44 %
+29,12 %
+1.759,78 %
+2,20 %
-3,45 %
+26,19 %
+43,40 %
+21.714,11 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte