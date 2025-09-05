Bitcoin-Kurs steigt vor dem Wochenende: +1,47% auf 112.362,54 USD! - 05.09.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +1,47 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 113.009,39USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +2,78 %. XRP/USD änderte sich um +1,77 %. Solana SOL/USD änderte sich um +2,15 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +3,82 %, ETH/USD um +0,49 %, SOL/USD um +2,33 % und XRP/USD änderte sich um +0,82 %.