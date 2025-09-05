    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    Durchbruch bei Brustkrebs

    Paukenschlag bei BioNTech: Aktie haussiert zweistellig

    BioNTech und Partner DualityBiologics haben einen Durchbruch in einer Phase-3-Studie zu BNT323 gemeldet. Das Präparat verlängert das Überleben von Brustkrebspatientinnen und treibt die Aktie zweistellig nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    • BioNTech und DualityBiologics melden Studien-Durchbruch.
    • BNT323 verlängert Überleben von Brustkrebspatientinnen.
    • Aktie steigt um bis zu 11 Prozent im vorbörslichen Handel.
    Durchbruch bei Brustkrebs - Paukenschlag bei BioNTech: Aktie haussiert zweistellig
    Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi

    BioNTech hat mit einem neuen Krebsmedikament einen wichtigen Erfolg erzielt. Gemeinsam mit dem chinesischen Partner Duality Biologics testet das Mainzer Biotechunternehmen den Wirkstoff BNT323 gegen eine besonders schwer zu behandelnde Form von Brustkrebs.

    In einer großen, zulassungsrelevanten Phase-3-Studie in China zeigte das Mittel klare Vorteile gegenüber einem bereits zugelassenen Konkurrenzpräparat von Roche. Die Patientinnen lebten deutlich länger, ohne dass ihre Krankheit weiter fortschritt. Genau diesen "primären Endpunkt" hatte die Studie vorab als zentrales Ziel festgelegt.

    "Mit diesem Kandidaten erreicht unser erstes Onkologie-Programm in der fortgeschrittenen Entwicklung den primären Endpunkt in einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie", sagte BioNTech-Mitgründerin und Chief Medical Officer Özlem Türeci. Sie sprach von einem „Meilenstein“ für das Unternehmen.

    Das Präparat gehört zur Klasse der sogenannten Antikörper-Wirkstoff-Konjugate. Vereinfacht gesagt, funktioniert es wie eine Art "präziser Chemotherapie-Lieferdienst": Ein Antikörper bringt den eigentlichen Wirkstoff direkt in die Tumorzellen. So sollen gesunde Zellen geschont und Nebenwirkungen reduziert werden.

    Für BioNTech, das mit seinem Corona-Impfstoff weltbekannt wurde, ist dies der erste große Studienerfolg im Kampf gegen Krebs. Brustkrebs ist weltweit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, und für viele Betroffene in späten Stadien gibt es bislang nur wenige wirksame Optionen.

    Das Unternehmen plant, die klinische Entwicklung nun weltweit auszuweiten. In einer weiteren internationalen Phase-3-Studie wird der Kandidat bereits getestet, um Zulassungsanträge auch in den USA und Europa vorzubereiten. Außerdem prüfen BioNTech und Duality Kombinationen des Mittels mit anderen Therapien, um die Wirksamkeit weiter zu erhöhen.

    Die Börse reagierte sofort. Nach einem Kursrückgang in den vergangenen Monaten sahen Anleger den Erfolg als wichtiges Signal. Im vorbörslichen US-Handel sprang die BioNTech-Aktie um bis zu 11 Prozent nach oben und näherte sich damit wieder den Hochs vom Sommer.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
