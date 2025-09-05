den weltweit ersten Lifestyle-Projektor mit austauschbaren Objektiven

BERLIN, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- Valerion, der Spezialist für High-End-Heimkino-Projektoren und Premium-Submarke von AWOL Vision, präsentiert auf der IFA 2025 die neueste Produktionsversion seines vielfach beachteten VisionMaster Max. Kurz vor seiner offiziellen Markteinführung in Europa feiert das neue Flaggschiff hier sein Debüt und gewährt dem europäischen Publikum eine exklusive Vorschau auf einen Projektor, der weltweit bereits Maßstäbe gesetzt hat.

Auf der IFA Berlin werden die verbesserte Bildleistung und das kabellose Surround-Soundsystem ThunderBeat von Valerion vorgestellt. Damit feiert der erste Lifestyle-Projektor mit austauschbaren Objektiven sein Debüt in Europa.

Der weiterentwickelte RGB-Laserprojektor, dessen Verkaufsstart für Oktober vorgesehen ist, vereint eine Fülle innovativer Neuerungen: bahnbrechende Schwarzdarstellung, außergewöhnliche Schärfe in dunklen Szenen, beeindruckende Klangwelten mit dem speziell entwickelten ThunderBeat-Wireless-Soundsystem sowie ein störungsfreies Kinoerlebnis dank einer revolutionären Technologie zur nahezu vollständigen Eliminierung des Regenbogeneffekts.

Mit seinem flexiblen Wechselobjektivsystem richtet sich der VisionMaster Max an anspruchsvolle Heimkino-Enthusiasten, die keine Kompromisse eingehen wollen – und bietet eine Premium-Lösung, die sich ebenso harmonisch in historische Stadtwohnungen wie in großzügige moderne Wohnräume integriert.

Nachdem der VisionMaster Max zum am höchsten finanzierten Projektor in der Geschichte von Kickstarter geworden ist (mit über 10 Millionen US-Dollar), ist er nun wirklich „das neue Schwarz". Aufbauend auf seinem rekordverdächtigen Debüt markiert die Einführung des VisionMaster Max in Europa ein neues Kapitel: ein Produkt, das nicht nur für Enthusiasten entwickelt wurde, sondern für eine neue Generation europäischer Nutzer, die professionelle Projektion in ihren Wohnräumen verlangen.

Während der IFA 2025 können Besucher den Flaggschiff-Projektor am Stand Nr. H22-113 zusammen mit anderen Projektoren von Valerion und AWOL Vision hautnah erleben.

Vom Rekordbrecher zum europäischen Vorzeigeobjekt

Die neueste Generation des VisionMaster Max hebt sich durch entscheidende Weiterentwicklungen ab – sie rückt ihn näher an professionelle Kinotechnik heran und macht ihn zum weltweit ersten Lifestyle-Projektor mit austauschbaren Objektiven, grenzenloser Projektionsflexibilität und ultraschneller Gigabit-Ethernet-Anbindung. Dank seiner austauschbaren Glaslinsen mit physischem und digitalem optischem Zoom passt sich der Valerion VisionMaster Max nahtlos an nahezu jeden Raum und jede Umgebung an. Mit einem variablen Projektionsverhältnis von 0,9–2,0:1 unterstützt er alles von Kurzdistanzprojektionen in kompakten Räumen bis hin zu Langdistanzinstallationen in größeren Veranstaltungsorten. Das native Projektionsverhältnis von 0,9–1,5:1 ist ideal für enge Räume, während eine optionale Zusatzlinse den Bereich auf 1,5–2,0:1 erweitert und ein Breitbildformat von 2,35:1 unterstützt, das sich perfekt für großflächige Installationen über große Entfernungen eignet. Die Zusatzlinse verfügt über eine patentierte Bajonettfassung mit einer offenen, flexiblen Struktur, die die