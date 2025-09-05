VinFasts stilles, aber dennoch beständiges und leidenschaftliches Engagement für den europäischen Markt

PARIS, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- In Europa ist der Wettlauf um die Elektrifizierung sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung. Die Region hat sich zum Epizentrum des globalen Wandels hin zu sauberer Mobilität entwickelt, wo Regierungen die Klimavorschriften verschärfen und Verbraucher Produkte verlangen, die Nachhaltigkeit mit Leistung vereinen. Für Neueinsteiger ist Europa einer der härtesten Märkte weltweit.

VinFast, der vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, ist entschlossen, nicht nur dabei zu sein, sondern auch durchzuhalten. Während Spekulationen darauf hindeuteten, dass das Unternehmen seine Präsenz in Europa zurückfahren könnte, baut VinFast seine Präsenz still und leise, aber entschlossen aus. Anstatt sich zurückzuziehen, positioniert sich das Unternehmen als langfristiger Partner für Europas grüne Wende und bringt frischen Wettbewerb, neue Ideen und ein Engagement mit, das weit über die Fahrzeuge selbst hinausgeht.

In einer kürzlichen Telefonkonferenz bekräftigte Le Thi Thu Thuy, Vorstandsvorsitzende von VinFast, diese Vision: „In Europa werden wir voraussichtlich im Oktober auf der Bus World Brussels unser E-Bus-Debüt geben und dort zwei E-Bus-Modelle präsentieren. Kundenreferenzen und Mundpropaganda stärken unseren Markenruf. Wir danken unseren Händlerpartnern und Kunden für ihr Vertrauen während dieser Übergangsphase. Zum 30. Juni verfügten wir über 30 Ausstellungsräume in Nordamerika und Europa, davon mehr als 80 Prozent Händlerausstellungsräume."

Weit entfernt von dem erwarteten Rückzug legt VinFast still und bewusst den Grundstein für eine nachhaltige Präsenz in Europa. Das Unternehmen setzt darauf, dass seine Kombination aus Preisen, solider Unterstützung und einem ganzheitlichen Ansatz für die elektrische Umstellung bei europäischen Autofahrern Anklang findet, die bereit sind, eine nachhaltigere Zukunft zu begrüßen.

VinFasts umfassende Vision: Ein umfassendes Engagement für Europas grüne Zukunft

VinFast baut seine Präsenz in Europa mit einer Strategie aus, die über den Einzelwagenverkauf hinausgeht und ein umfassendes Angebot an Elektrofahrzeugen sowie ein starkes Support-Netzwerk einführt. Das Unternehmen baut sein Ökosystem aktiv aus, nicht nur durch die Bereitstellung der modernen SUVs VF 8 und VF 6, sondern auch durch den schnellen Ausbau seines Händler- und Servicenetzes.