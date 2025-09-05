    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoinbase AktievorwärtsNachrichten zu Coinbase

    Coinbase - Aktie im Anlegerfokus - 05.09.2025

    Am 05.09.2025 ist die Coinbase Aktie, bisher, um +0,95 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Coinbase Aktie.

    Foto: Richard Drew - dpa

    Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

    Coinbase Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Coinbase Aktie. Sie steigt um +0,95 % auf 265,80. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Coinbase Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +18,93 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um +1,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Coinbase +8,19 % gewonnen.

    Coinbase Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,75 %
    1 Monat -2,51 %
    3 Monate +18,93 %
    1 Jahr +82,45 %

    Informationen zur Coinbase Aktie

    Es gibt 215 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,31 Mrd. wert.

    Coinbase Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Coinbase

    +1,52 %
    +1,75 %
    -2,51 %
    +18,93 %
    +82,45 %
    +307,01 %
    -15,28 %
    ISIN:US19260Q1076WKN:A2QP7J



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener Wert
