Porsche Holding SE - Aktie im Fokus - 05.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Porsche Holding SE Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,15 % im Plus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Porsche Holding SE ist eine führende Investmentgesellschaft im Automobilsektor mit strategischem Fokus auf Beteiligungen, insbesondere an der Volkswagen AG. Sie besitzt eine starke Marktstellung und hebt sich durch ihre Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen von Konkurrenten ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Porsche Holding SE einen Gewinn von +4,62 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -2,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,98 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,76 % verloren.

Porsche Holding SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,67 % 1 Monat +3,98 % 3 Monate +4,62 % 1 Jahr -9,95 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,50 Mrd. wert.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.