Die ÖPNV-Welt auf der IAA Mobility 2025 / Initiative ZUKUNFT NAHVERKEHR zeigt Mobilität zum Anfassen (FOTO)

München (ots) - Vom 9. bis 14. September 2025 verwandelt die Initiative Zukunft

Nahverkehr (ZNV) gemeinsam mit der Deutschen Bahn und weiteren Partnern den

Königsplatz in München in eine urbane Erlebniswelt. Als offizieller Partner der

IAA zeigt die ZNV unter dem Motto "Mobilität geht nur gemeinsam", wie Bus und

Bahn, Sharing-Angebote und neue Mobilitätskonzepte zusammenspielen. In der

Erlebniswelt ÖPNV erleben Besucher:innen Lösungen von autonomen Shuttles bis zu

Designideen für die Öffis von morgen.



- Ö - Mobility Hub: "Mix it. Move it. Love it." Morgens zur Arbeit mit der

U-Bahn, mittags schnell mit dem E-Scooter zum Termin und abends im Carsharing

nach Hause - so flexibel bewegen sich viele Menschen heute schon durch die

Stadt. Der Mobility Hub im "Ö" zeigt, wie Mikromobilität, E-Autos, Fahrräder

und On-Demand-Shuttles zusammenfinden - intelligent verknüpft mit Bussen und

Bahnen zu einem flexiblen Nahverkehrssystem. Autonome Verkehre erweitern diese

Vielfalt und zeigen, wie Mobilität mit dem ÖPNV der Zukunft noch einfacher

nutzbar wird. So können Besucher:innen selbst erleben, wie der Wechsel

zwischen Verkehrsmitteln funktioniert.

- P - Play & Participate: Die Stadt der Zukunft zum Selberbauen. Die Stadt der

Zukunft fühlt sich leichter an: weniger Lärm, mehr Luft zum Atmen, mehr Raum

fürs Miteinander. Im "P" erfahren wir, wie mehr ÖPNV Umwelt und Verkehr

entlastet und die Lebensqualität steigert. Wer will, baut im Future Mobility

Simulator seine eigene autofreie Stadt und entdeckt am Fahrrad-Exponat, wie

aus grauen Straßen lebendige Quartiere entstehen.

- N - New Comfort: ÖPNV als Third Place. Arbeiten wie im Café, entspannen wie im

Wohnzimmer, Menschen treffen wie im Park - unterwegs sein bedeutet heute mehr,

als nur von A nach B zu gelangen. "N" ist als Ort gestaltet, der den urbanen

Raum neu denkt: als Plattform für mehr Lebensqualität, Begegnung und

nachhaltige Mobilität. Unternehmen und Initiativen präsentieren hier flexible

Mobilitätskonzepte, die zeigen, wie Mobilität die Stadt lebenswerter machen

kann.

- V - Vibes & Voices: Ticket to Anywhere live Serien im Zug, Podcasts im Bus,

News in der Tram - Nahverkehr ist längst auch Kulturraum. Im "V" wird genau

das erlebbar: eine offene Bühne für Talks, Filme und Podcasts, die selbst zum

Treffpunkt für Austausch und Begegnung wird. Ein Höhepunkt ist die

Live-Aufzeichnung des Podcasts Ticket to Anywhere mit Schauspieler Maximilian

Mundt am 12. September um 16:15 Uhr.



Neben der ÖPNV-Welt lädt ein 1:1-Mockup der neuen Münchner S-Bahn zum

Probesitzen ein. Mit flexiblen Sitzlandschaften, tageszeitabhängigem Licht und

neuen Aufenthaltskonzepten macht es erlebbar, wie modernes Design den Nahverkehr

attraktiver gestaltet. Ergänzend zeigt das Railway Lab innovative Ideen für

Innenräume, die Reisen inspirierender und komfortabler machen.



Das vollständige Programm finden Interessierte unter: ZUKUNFT NAHVERKEHR x IAA I

ÖPNV WELT (https://event.deutschebahn.com/znv/iaa-oepnv-welt/event.php?pg=agenda

&filtersuche=&filterref=&filterformat=&filterthema=&filtertag=)



Mit der ÖPNV-Welt auf der IAA Mobility 2025 zeigt die Initiative ZUKUNFT

NAHVERKEHR wie öffentlicher Nahverkehr weit über den Alltag hinaus Bedeutung

gewinnt: als Kulturraum, Innovationsmotor und Ort für die Stadtgesellschaft von

morgen.



Pressekontakt:



Chiara Giordano, DB Regio AG, Marktstrategie & Branchenkommunikation

chiara.giordano@deutschebahn.com

Mobil +49 15237587615



Leila Mahmood, DB Regio AG, Marktstrategie & Branchenkommunikation

leila.mahmood@deutschebahn.com

Mobil: +4915233305616



