    Zwischen U-Bahn und Urban Culture

    Die ÖPNV-Welt auf der IAA Mobility 2025 / Initiative ZUKUNFT NAHVERKEHR zeigt Mobilität zum Anfassen (FOTO)

    München (ots) - Vom 9. bis 14. September 2025 verwandelt die Initiative Zukunft
    Nahverkehr (ZNV) gemeinsam mit der Deutschen Bahn und weiteren Partnern den
    Königsplatz in München in eine urbane Erlebniswelt. Als offizieller Partner der
    IAA zeigt die ZNV unter dem Motto "Mobilität geht nur gemeinsam", wie Bus und
    Bahn, Sharing-Angebote und neue Mobilitätskonzepte zusammenspielen. In der
    Erlebniswelt ÖPNV erleben Besucher:innen Lösungen von autonomen Shuttles bis zu
    Designideen für die Öffis von morgen.

    - Ö - Mobility Hub: "Mix it. Move it. Love it." Morgens zur Arbeit mit der
    U-Bahn, mittags schnell mit dem E-Scooter zum Termin und abends im Carsharing
    nach Hause - so flexibel bewegen sich viele Menschen heute schon durch die
    Stadt. Der Mobility Hub im "Ö" zeigt, wie Mikromobilität, E-Autos, Fahrräder
    und On-Demand-Shuttles zusammenfinden - intelligent verknüpft mit Bussen und
    Bahnen zu einem flexiblen Nahverkehrssystem. Autonome Verkehre erweitern diese
    Vielfalt und zeigen, wie Mobilität mit dem ÖPNV der Zukunft noch einfacher
    nutzbar wird. So können Besucher:innen selbst erleben, wie der Wechsel
    zwischen Verkehrsmitteln funktioniert.
    - P - Play & Participate: Die Stadt der Zukunft zum Selberbauen. Die Stadt der
    Zukunft fühlt sich leichter an: weniger Lärm, mehr Luft zum Atmen, mehr Raum
    fürs Miteinander. Im "P" erfahren wir, wie mehr ÖPNV Umwelt und Verkehr
    entlastet und die Lebensqualität steigert. Wer will, baut im Future Mobility
    Simulator seine eigene autofreie Stadt und entdeckt am Fahrrad-Exponat, wie
    aus grauen Straßen lebendige Quartiere entstehen.
    - N - New Comfort: ÖPNV als Third Place. Arbeiten wie im Café, entspannen wie im
    Wohnzimmer, Menschen treffen wie im Park - unterwegs sein bedeutet heute mehr,
    als nur von A nach B zu gelangen. "N" ist als Ort gestaltet, der den urbanen
    Raum neu denkt: als Plattform für mehr Lebensqualität, Begegnung und
    nachhaltige Mobilität. Unternehmen und Initiativen präsentieren hier flexible
    Mobilitätskonzepte, die zeigen, wie Mobilität die Stadt lebenswerter machen
    kann.
    - V - Vibes & Voices: Ticket to Anywhere live Serien im Zug, Podcasts im Bus,
    News in der Tram - Nahverkehr ist längst auch Kulturraum. Im "V" wird genau
    das erlebbar: eine offene Bühne für Talks, Filme und Podcasts, die selbst zum
    Treffpunkt für Austausch und Begegnung wird. Ein Höhepunkt ist die
    Live-Aufzeichnung des Podcasts Ticket to Anywhere mit Schauspieler Maximilian
    Mundt am 12. September um 16:15 Uhr.

    Neben der ÖPNV-Welt lädt ein 1:1-Mockup der neuen Münchner S-Bahn zum
    Probesitzen ein. Mit flexiblen Sitzlandschaften, tageszeitabhängigem Licht und
    neuen Aufenthaltskonzepten macht es erlebbar, wie modernes Design den Nahverkehr
    attraktiver gestaltet. Ergänzend zeigt das Railway Lab innovative Ideen für
    Innenräume, die Reisen inspirierender und komfortabler machen.

    Das vollständige Programm finden Interessierte unter: ZUKUNFT NAHVERKEHR x IAA I
    ÖPNV WELT (https://event.deutschebahn.com/znv/iaa-oepnv-welt/event.php?pg=agenda
    &filtersuche=&filterref=&filterformat=&filterthema=&filtertag=)

    Mit der ÖPNV-Welt auf der IAA Mobility 2025 zeigt die Initiative ZUKUNFT
    NAHVERKEHR wie öffentlicher Nahverkehr weit über den Alltag hinaus Bedeutung
    gewinnt: als Kulturraum, Innovationsmotor und Ort für die Stadtgesellschaft von
    morgen.

    Pressekontakt:

    Chiara Giordano, DB Regio AG, Marktstrategie & Branchenkommunikation
    chiara.giordano@deutschebahn.com
    Mobil +49 15237587615

    Leila Mahmood, DB Regio AG, Marktstrategie & Branchenkommunikation
    leila.mahmood@deutschebahn.com
    Mobil: +4915233305616

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180340/6111738
    OTS: Zukunft Nahverkehr



