Zwischen U-Bahn und Urban Culture
Die ÖPNV-Welt auf der IAA Mobility 2025 / Initiative ZUKUNFT NAHVERKEHR zeigt Mobilität zum Anfassen (FOTO)
München (ots) - Vom 9. bis 14. September 2025 verwandelt die Initiative Zukunft
Nahverkehr (ZNV) gemeinsam mit der Deutschen Bahn und weiteren Partnern den
Königsplatz in München in eine urbane Erlebniswelt. Als offizieller Partner der
IAA zeigt die ZNV unter dem Motto "Mobilität geht nur gemeinsam", wie Bus und
Bahn, Sharing-Angebote und neue Mobilitätskonzepte zusammenspielen. In der
Erlebniswelt ÖPNV erleben Besucher:innen Lösungen von autonomen Shuttles bis zu
Designideen für die Öffis von morgen.
- Ö - Mobility Hub: "Mix it. Move it. Love it." Morgens zur Arbeit mit der
U-Bahn, mittags schnell mit dem E-Scooter zum Termin und abends im Carsharing
nach Hause - so flexibel bewegen sich viele Menschen heute schon durch die
Stadt. Der Mobility Hub im "Ö" zeigt, wie Mikromobilität, E-Autos, Fahrräder
und On-Demand-Shuttles zusammenfinden - intelligent verknüpft mit Bussen und
Bahnen zu einem flexiblen Nahverkehrssystem. Autonome Verkehre erweitern diese
Vielfalt und zeigen, wie Mobilität mit dem ÖPNV der Zukunft noch einfacher
nutzbar wird. So können Besucher:innen selbst erleben, wie der Wechsel
zwischen Verkehrsmitteln funktioniert.
- P - Play & Participate: Die Stadt der Zukunft zum Selberbauen. Die Stadt der
Zukunft fühlt sich leichter an: weniger Lärm, mehr Luft zum Atmen, mehr Raum
fürs Miteinander. Im "P" erfahren wir, wie mehr ÖPNV Umwelt und Verkehr
entlastet und die Lebensqualität steigert. Wer will, baut im Future Mobility
Simulator seine eigene autofreie Stadt und entdeckt am Fahrrad-Exponat, wie
aus grauen Straßen lebendige Quartiere entstehen.
- N - New Comfort: ÖPNV als Third Place. Arbeiten wie im Café, entspannen wie im
Wohnzimmer, Menschen treffen wie im Park - unterwegs sein bedeutet heute mehr,
als nur von A nach B zu gelangen. "N" ist als Ort gestaltet, der den urbanen
Raum neu denkt: als Plattform für mehr Lebensqualität, Begegnung und
nachhaltige Mobilität. Unternehmen und Initiativen präsentieren hier flexible
Mobilitätskonzepte, die zeigen, wie Mobilität die Stadt lebenswerter machen
kann.
- V - Vibes & Voices: Ticket to Anywhere live Serien im Zug, Podcasts im Bus,
News in der Tram - Nahverkehr ist längst auch Kulturraum. Im "V" wird genau
das erlebbar: eine offene Bühne für Talks, Filme und Podcasts, die selbst zum
Treffpunkt für Austausch und Begegnung wird. Ein Höhepunkt ist die
Live-Aufzeichnung des Podcasts Ticket to Anywhere mit Schauspieler Maximilian
Mundt am 12. September um 16:15 Uhr.
Neben der ÖPNV-Welt lädt ein 1:1-Mockup der neuen Münchner S-Bahn zum
Probesitzen ein. Mit flexiblen Sitzlandschaften, tageszeitabhängigem Licht und
neuen Aufenthaltskonzepten macht es erlebbar, wie modernes Design den Nahverkehr
attraktiver gestaltet. Ergänzend zeigt das Railway Lab innovative Ideen für
Innenräume, die Reisen inspirierender und komfortabler machen.
Das vollständige Programm finden Interessierte unter: ZUKUNFT NAHVERKEHR x IAA I
ÖPNV WELT (https://event.deutschebahn.com/znv/iaa-oepnv-welt/event.php?pg=agenda
&filtersuche=&filterref=&filterformat=&filterthema=&filtertag=)
Mit der ÖPNV-Welt auf der IAA Mobility 2025 zeigt die Initiative ZUKUNFT
NAHVERKEHR wie öffentlicher Nahverkehr weit über den Alltag hinaus Bedeutung
gewinnt: als Kulturraum, Innovationsmotor und Ort für die Stadtgesellschaft von
morgen.
Pressekontakt:
Chiara Giordano, DB Regio AG, Marktstrategie & Branchenkommunikation
chiara.giordano@deutschebahn.com
Mobil +49 15237587615
Leila Mahmood, DB Regio AG, Marktstrategie & Branchenkommunikation
leila.mahmood@deutschebahn.com
Mobil: +4915233305616
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180340/6111738
OTS: Zukunft Nahverkehr
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180340/6111738
OTS: Zukunft Nahverkehr
