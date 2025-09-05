Borislav Ivanov (CSR): CSR-KOMMENTAR 08/2025

Am Montagabend (11. August 2025) kam eine Nachricht, die in den Finanz- und Technologiemärkten wie ein Paukenschlag wirkte: Nvidia und AMD haben sich mit der US-Regierung auf ein Abkommen geeinigt1), das in seiner Logik beispiellos ist. Beide Unternehmen verpflichten sich, künftig 15 % ihrer Umsätze aus Chipverkäufen in China direkt an die USA abzuführen – im Gegenzug entfallen die restriktiven Exportauflagen, die ihre Geschäfte seit Monaten massiv belasteten.

Was nüchtern als „Kompromiss“ zwischen Politik und Wirtschaft erscheint, markiert in Wahrheit einen Wendepunkt in der internationalen Handelspolitik. Erstmals zahlen Konzerne nicht an einen ausländischen Staat, sondern an ihre eigene Regierung, um Zugang zu einem Drittmarkt zu erhalten. Für Nvidia und AMD war die Rechnung klar: Statt Milliardeneinbußen durch blockierte Märkte hinzunehmen, lohnt sich der „Tribut“. Allein 2025 dürfte der Absatz in China rund 25 Mrd. USD erreichen – bei rund 3,8 Mrd. USD Kosten durch die Abgabe. Ein Deal, der kurzfristig rational wirkt, aber ein gefährliches Signal setzt.