    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nescafé GOLD und Ad Alliance steigern mit xmedia-Spot die Awareness für verantwortungsvollen Kaffeegenuss

    Köln (ots) - TV-Werbung wirkt - besonders im Zusammenspiel mit In- und
    OutStream. Das bestätigt die 'CampaignImpact'-Studie von RTL Data, die
    begleitend zur xMedia-Kampagne der Ad Alliance für Nescafé GOLD durchgeführt
    wurde. Im Zentrum des crossmedial ausgespielten TV-Spots: Der
    verantwortungsvolle Anbau von Kaffee sowie ein fairer Umgang mit lokalen
    Kaffeebauern und natürlichen Ressourcen - transportiert über starke Bilder und
    emotionalisierendes Storytelling. Der xMedia-Spot erreicht das Publikum sowohl
    linear als auch InStream und OutStream im passenden Umfeld mit maximaler
    Reichweite. Damit erzielt die Kampagne messbare Wirkung entlang des gesamten
    Marketing-Funnels, insbesondere in den Bereichen Ad Awareness, Markenimage und
    Aktivierung .

    Starke Marke, klare Botschaft

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group!
    Long
    32,97€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    38,06€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 13,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zwar ist Nescafé als Marke längst etabliert, doch Fokus der Kampagne bildete das
    Produkt Nescafé GOLD - und das mit Erfolg: Die Bekanntheit der Produktmarke
    stieg auf 94 Prozent , bei Instantkaffee-Käufer:innen sogar auf 98 Prozent - das
    bedeutet einen Uplift von 13 Prozent . Besonders stark wirkt die Kampagne in
    puncto Markenimage: Konsument:innen verbinden Nescafé mit Qualität und gutem
    Geschmack, aber auch zunehmend mit verantwortungsvollem Handeln - gegenüber
    Umwelt und Kaffeebauern. Der Nachhaltigkeitsfokus im TV-Spot zahlt zudem auf die
    wahrgenommene Einzigartigkeit der Marke ein - mit einem Uplift von 24 Prozent .

    Werbung, die überzeugt - und gefällt

    Die Werbung ist sichtbar - und bleibt in Erinnerung: Bei der Ad Awareness konnte
    eine signifikante Steigerung um 50 Prozent beobachtet werden, bei den
    Instantkaffee-Käufer:innen sind es sogar 67 Prozent. Auch die Resonanz ist
    durchweg positiv: Zwei Drittel der Befragten bewerten den Spot mit "gut" oder
    "sehr gut" - ein Zeichen für gelungenes Storytelling. Auch in puncto
    Glaubwürdigkeit überzeugt der Spot, was wiederum ein entscheidender
    Erfolgsfaktor ist, wenn es um Purpose-getriebene Kommunikation geht. Damit kommt
    die Botschaft an: Verantwortungsvoller Kaffeeanbau und -konsum werden - auch im
    Bereich von Instantkaffee - als Thema greifbar und relevant vermittelt.

    Werbung, die aktiviert

    Nach Kontakt mit der Kampagne zeigen sich die Befragten nicht nur informiert,
    sondern auch aktiviert: Sie möchten mehr über Nescafé erfahren, den Kaffee
    weiterempfehlen oder sich mit anderen darüber austauschen. Auch die
    Kaufbereitschaft steigt - insbesondere bei jenen, die sich bewusst an die
    Werbung erinnern.

    Michael Dorn , Chief Sales Officer, Ad Alliance: "Über den Erfolg von
    Werbemaßnahmen wird meist weniger gesprochen. Diese Studie zeigt: Werbung
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nestle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nescafé GOLD und Ad Alliance steigern mit xmedia-Spot die Awareness für verantwortungsvollen Kaffeegenuss TV-Werbung wirkt - besonders im Zusammenspiel mit In- und OutStream. Das bestätigt die 'CampaignImpact'-Studie von RTL Data, die begleitend zur xMedia-Kampagne der Ad Alliance für Nescafé GOLD durchgeführt wurde. Im Zentrum des crossmedial …