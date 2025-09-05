Nescafé GOLD und Ad Alliance steigern mit xmedia-Spot die Awareness für verantwortungsvollen Kaffeegenuss
Köln (ots) - TV-Werbung wirkt - besonders im Zusammenspiel mit In- und
OutStream. Das bestätigt die 'CampaignImpact'-Studie von RTL Data, die
begleitend zur xMedia-Kampagne der Ad Alliance für Nescafé GOLD durchgeführt
wurde. Im Zentrum des crossmedial ausgespielten TV-Spots: Der
verantwortungsvolle Anbau von Kaffee sowie ein fairer Umgang mit lokalen
Kaffeebauern und natürlichen Ressourcen - transportiert über starke Bilder und
emotionalisierendes Storytelling. Der xMedia-Spot erreicht das Publikum sowohl
linear als auch InStream und OutStream im passenden Umfeld mit maximaler
Reichweite. Damit erzielt die Kampagne messbare Wirkung entlang des gesamten
Marketing-Funnels, insbesondere in den Bereichen Ad Awareness, Markenimage und
Aktivierung .
Starke Marke, klare Botschaft
Zwar ist Nescafé als Marke längst etabliert, doch Fokus der Kampagne bildete das
Produkt Nescafé GOLD - und das mit Erfolg: Die Bekanntheit der Produktmarke
stieg auf 94 Prozent , bei Instantkaffee-Käufer:innen sogar auf 98 Prozent - das
bedeutet einen Uplift von 13 Prozent . Besonders stark wirkt die Kampagne in
puncto Markenimage: Konsument:innen verbinden Nescafé mit Qualität und gutem
Geschmack, aber auch zunehmend mit verantwortungsvollem Handeln - gegenüber
Umwelt und Kaffeebauern. Der Nachhaltigkeitsfokus im TV-Spot zahlt zudem auf die
wahrgenommene Einzigartigkeit der Marke ein - mit einem Uplift von 24 Prozent .
Werbung, die überzeugt - und gefällt
Die Werbung ist sichtbar - und bleibt in Erinnerung: Bei der Ad Awareness konnte
eine signifikante Steigerung um 50 Prozent beobachtet werden, bei den
Instantkaffee-Käufer:innen sind es sogar 67 Prozent. Auch die Resonanz ist
durchweg positiv: Zwei Drittel der Befragten bewerten den Spot mit "gut" oder
"sehr gut" - ein Zeichen für gelungenes Storytelling. Auch in puncto
Glaubwürdigkeit überzeugt der Spot, was wiederum ein entscheidender
Erfolgsfaktor ist, wenn es um Purpose-getriebene Kommunikation geht. Damit kommt
die Botschaft an: Verantwortungsvoller Kaffeeanbau und -konsum werden - auch im
Bereich von Instantkaffee - als Thema greifbar und relevant vermittelt.
Werbung, die aktiviert
Nach Kontakt mit der Kampagne zeigen sich die Befragten nicht nur informiert,
sondern auch aktiviert: Sie möchten mehr über Nescafé erfahren, den Kaffee
weiterempfehlen oder sich mit anderen darüber austauschen. Auch die
Kaufbereitschaft steigt - insbesondere bei jenen, die sich bewusst an die
Werbung erinnern.
Michael Dorn , Chief Sales Officer, Ad Alliance: "Über den Erfolg von
Werbemaßnahmen wird meist weniger gesprochen. Diese Studie zeigt: Werbung
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nestle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Profitjaegerx7x schrieb 22.08.25, 15:53
Schöne Erholung bei Nestlé gegen den Markttrend. 2/3 der Hebel sind wieder raus. Leider wurde die Tranche bei 67 CHF nicht mehr eingetütet.mitdiskutieren »
Jetzt mal entspannt abwarten ob es weiter hochgeht oder man doch nochmal zugreifen kann.
Jetzt mal entspannt abwarten ob es weiter hochgeht oder man doch nochmal zugreifen kann.
El_Matador schrieb 24.07.25, 17:36
mitdiskutieren »
Ich ueberlege - trotz meiner Bedenken - bald zu kaufen. Sonst wuerde ich mich nicht damit beschaeftigen. Seit dem Jahreswechsel war der Kurs lange nicht mehr so niedrig. Der starke Anstieg von 74 CHF auf 91 CHF zwischen Januar und Maerz war offenbar ein Strohfeuer. Im Grunde steht jetzt alles wieder auf Start. Was waren eigentlich die Gruende fuer den Anstieg? Ueberverkauft? Koennte sich das wiederholen? Dieselbe Entwicklung nochmal mit 100 Aktien waere ein Gewinn von 1800€. Mit Aktien die im Trend liegen und auf Allzeithoch stehen, wage ich das nicht.
Die Kursziele der Banken haben fuer mich keine Bedeutung. Sie werden immer nachgezogen, je nachdem wie sich der Kurs gerade entwickelt. Es gibt ganz selten ausserhalb von Unternehmensberichtsterminen Analysten die ein Update zu irgendeiner Aktie machen und eine Meinung veroeffentlichen die vom Mainstream deutlich abweicht. Diese Kursziele haben meistens auch keinen zeitlichen Bezug, sie bedeuten bis irgendwann, werden vor Erreichen der Ziele sowieso wieder veraendert.
El_Matador schrieb 24.07.25, 12:34
mitdiskutieren »
Du haettest im Fruehjahr in der Erholung verkaufen koennen. Jetzt nach 7 Jahren einen Verlust realisieren? Das wuerde ich gut ueberlegen. Eine schnelle Kehrtwende zeichnet sich zwar nicht ab. Die Zahlen sind wirklich mies. Man koennte aber auf eine Gegenbewegung von ein paar Prozent hoffen. Falls Techaktien in den naechsten Monaten korrigieren entsteht im Markt vielleicht eine hoehere Nachfrage nach defensiven Aktien und davon koennte auch Nestlé dann profitieren auch wenn die operative Lage nicht besser wird.
Mich stoert mittlerweile die hohe Nettoverschuldung sehr. Im ersten Halbjahr gingen 759 Mio CHF durch Zinsen (netto) floeten, fast soviel wie die Forschungs- und Entwicklungskosten und auch fast soviel wie die L'Oréal Dividende. Die Verschuldung ist in den letzten Jahren hauptsaechlich durch die Aktienrueckkaeufe gestiegen und diese waren mehr oder weniger wirkungslos wie man am Kurs ablesen kann.
