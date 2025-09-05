UGREEN revolutioniert die Alltagstechnologie mit Ladetechnologie der nächsten Generation und KI-gestütztem Speicher auf der IFA 2025

UGREEN, weltweit als führender Anbieter von Verbrauchertechnologie anerkannt, bietet mittlerweile über 70 Produktkategorien für den Einsatz in Beruf, Haushalt und Mobilbereich an. Die konsequente Ausrichtung der Marke auf intelligentes Design und hochwertige Handwerkskunst hat ihr den Ruf eingebracht, Technologie nahtlos in modernes Wohnen zu integrieren. Die neue MagFlow-Serie spiegelt diese Vision wider, indem sie fortschrittliche Technik mit dem Ziel verbindet, zugängliche sowie effiziente Lösungen für ein breites Spektrum von Anwendungsfällen zu liefern.

BERLIN, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- Auf der IFA 2025, die vom 5. bis 9. September stattfindet, stellt UGREEN, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik, seine MagFlow-Produktreihe der nächsten Generation vor, die das tägliche Aufladen einfacher, schneller und zuverlässiger machen soll. An seinem Stand ( Halle 3.2, Stand 145 ) präsentiert UGREEN auch seine kommenden KI-NAS-Produkte, einschließlich technischer Einblicke und Live-Demonstrationen.

Die Erweiterung der MagFlow-Serie kommt kurz nachdem UGREEN im Juli eine der branchenweit ersten magnetischen Qi2-Powerbanks mit 25 W Leistung angekündigt hat. Auf der IFA 2025 stellt die Marke die komplette Produktpalette mit einer Reihe kabelloser Qi2-Ladegeräte mit 25 W vor, die auf die Bedürfnisse eines schnelllebigen Lebensstils zugeschnitten sind, eine breite Kompatibilität über Apple-Geräte hinaus bieten sowie speziell für das magnetische Laden entwickelt wurden. Ob unterwegs, bei der Arbeit oder zu Hause – das Sortiment bietet ein vielseitiges Ladeerlebnis für jede Situation.

Das Vorzeigeprodukt der Serie, die UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank 10000 mAh 25 W, bietet ultraschnelles 25-W-kabelloses Laden, 30-W-Zweiwege-Schnellladen sowie umfassende Kompatibilität mit verschiedenen Geräten. Sie ist leicht, tragbar, ohne zusätzliche Kabel mitführen zu müssen, und ermöglicht schnelles Laden während der Fahrt, an Bahnhöfen oder auf Flughäfen.

Das magnetische 2-in-1-kabellose Ladegerät MagFlow mit 25 W verfügt über ein faltbares Design, unterstützt zwei Geräte gleichzeitig und vereint Tragbarkeit mit leistungsstarker Funktionalität. Es bietet nahtlose Unterstützung für kabelgebundene sowie kabellose Verbindungen gleichzeitig und ermöglicht so Produktivität ohne Durcheinander. Der integrierte Ständer sorgt für noch mehr Komfort, denn er ermöglicht das Aufladen während der Arbeit oder beim Telefonieren im Büro.

Ergänzt werden diese Kernprodukte durch das magnetische 3-in-1-kabellose Ladegerät MagFlow 25 W und das magnetische 3-in-1-kabellose Tischladegerät MagFlow 25 W. Beide bieten Unterstützung für mehrere Geräte, sodass Benutzer ihre Apple-Geräte gemeinsam aufladen können, indem sie diese einfach auf das elegante Nachttischgerät legen. Das Aufladen über Nacht gelingt mühelos und die Möglichkeit, während des Ladens zu streamen oder zu surfen, sorgt für noch mehr Flexibilität.

Über das mobile Aufladen hinaus untermauert UGREEN seine Führungsrolle im Bereich der intelligenten Speicher, indem das Unternehmen die neuesten Entwicklungen der erfolgreichen NASync-Produktreihe vorstellt. Zusätzlich zur bestehenden NASync-DXP-Serie können Besucher der IFA 2025 auch die neuen NASync-DH- und iDX-Serien erleben, die sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Nutzer richten.

Ein spezieller interaktiver Bereich zeigt, wie KI NAS robuste Leistung mit praktischen Vorteilen verbindet, angeleitet durch Expertenerklärungen und praktische Übungen. Dieser immersive Ansatz unterstreicht die technische Stärke sowie die strategische Vision der Marke bei der Gestaltung der nächsten Generation intelligenter Speicherlösungen.

Durch die Berücksichtigung der sich wandelnden Bedürfnisse sowohl im Bereich mobiler Lebensstile als auch intelligenter Speicherlösungen hebt UGREEN sein Bestreben, an der Spitze der globalen Innovation zu bleiben und gleichzeitig greifbare Vorteile für das moderne Leben zu bieten, hervor.

