Hisense bringt ersten RGB-MiniLED TV nach Deutschland (FOTO)

Garching (ots) - Hisense erreicht den nÃ¤chsten Meilenstein: Der RGB-Mini LED TV

verspricht ein neues Level an prÃ¤ziser Hintergrundbeleuchtung und

beeindruckender Farbgenauigkeit. Auf der IFA 2025 feiert das neue TV Flaggschiff

Deutschland-Premiere. Nach der Messe kommt es in beeindruckenden 100 und 116

Zoll in den Handel.



Auf der diesjÃ¤hrigen CES klang es noch ein bisschen nach Zukunftsmusik - jetzt

ist die Zukunft des Fernsehens da! Hisense prÃ¤sentiert auf der IFA 2025 das

erste RGB MiniLED TV-Modell , das weltweit in Serie produziert wird. Das

Besondere der UXQ-TVs: Hisense setzt auf einzelne rote, grÃ¼ne und blaue

Mini-LEDs, die in tausenden von Dimmingzonen angeordnet sind und separat

gesteuert werden kÃ¶nnen. Im Vergleich zu herkÃ¶mmlichen einfarbigen LEDs wird

eine weitaus prÃ¤zisere Hintergrundbeleuchtung und Farbgenauigkeit erzielt. In

Zahlen bedeutet dies eine beeindruckende Farbraumabdeckung von bis zu 95 %

BT.2020 sowie eine Spitzenhelligkeit von bis zu 8.000 Nits .





KI optimiert



HerzstÃ¼ck der UXQ-Modelle ist die Hi-View AI Engine X . Hisense hat seinen

leistungsstÃ¤rksten AI-Prozessor verbaut, der Inhalte mit Hilfe kÃ¼nstlicher

Intelligenz analysiert und die Einstellungen automatisch in Echtzeit anpasst.

Egal ob Sport, Blockbuster oder Gaming - jede Szene wird individuell in Echtzeit

abgestimmt, um die maximale Wirkung zu erzielen. Bei der flÃ¼ssigen Darstellung

schneller Action-Sequenzen kommt die hohe Bildwiederholfrequenz von 165 Hz zum

Tragen. Die umfangreiche HDR-UnterstÃ¼tzung, inklusive Dolby Vision IQ , ist

zudem ein weiterer Garant fÃ¼r herausragende BildqualitÃ¤t.



Mehr is mehr



Diese BildqualitÃ¤t kommt in auÃŸergewÃ¶hnlicher GrÃ¶ÃŸe natÃ¼rlich besonders zur

Geltung. Daher bietet Hisense das riesige Infinity Vision Display der UXQ Serie

nicht nur in 100 Zoll, sondern erstmals auch in 116 Zoll an. Um stÃ¶rende

Lichtreflexionen und Spiegelungen zu vermeiden ist das Display zudem mit

Anti-Reflection PRO ausgestattet. Das Feature verspricht eine verbesserte

Lichtabsorbtion und sorgt fÃ¼r brillante Bilder auch bei Tageslicht.



Audivisionelles Gesamtkunstwerk



Um das visuelle Erlebnis durch beeindruckenden Klang abzurunden, arbeitet

Hisense mit den Sound-Experten von Devialet zusammen: Das integrierte 6.2.2.

CineStage X Surround-System ist prÃ¤zise nach Vorgaben der renommierten OpÃ©ra de

Paris abgestimmt und hat den Anspruch, ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk zu

bieten.



Das elegante Design der UXQ-Serie, die komfortable VIDAA BenutzeroberflÃ¤che und

innovative Details wie die Solar-Fernbedienung unterstreichen diesen Anspruch.



Erstmals in Deutschland zu sehen ist die UXQ-Serie auf der IFA 2025

(5.9.-9.9.2025) in Halle 23a . Nach der Messe sind beide Modelle im Handel

verfÃ¼gbar:



Hisense 116UXQ: UVP 24.999 Euro



Hisense 100UXQ: UVP 14.999 Euro



Weitere Infos unter http://www.hisense.de/



Pressekontakt:



move communications GmbH

Jutta RossiÃ© / Barbara Dornwald

mailto:hisense@move-communications.com

Tel. +49 89 452219-22 / -24



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168734/6111747

OTS: Hisense Gorenje Germany GmbH







