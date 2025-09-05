Backlight-Technologie der nächsten Generation
Hisense bringt ersten RGB-MiniLED TV nach Deutschland (FOTO)
Garching (ots) - Hisense erreicht den nÃ¤chsten Meilenstein: Der RGB-Mini LED TV
verspricht ein neues Level an prÃ¤ziser Hintergrundbeleuchtung und
beeindruckender Farbgenauigkeit. Auf der IFA 2025 feiert das neue TV Flaggschiff
Deutschland-Premiere. Nach der Messe kommt es in beeindruckenden 100 und 116
Zoll in den Handel.
Auf der diesjÃ¤hrigen CES klang es noch ein bisschen nach Zukunftsmusik - jetzt
ist die Zukunft des Fernsehens da! Hisense prÃ¤sentiert auf der IFA 2025 das
erste RGB MiniLED TV-Modell , das weltweit in Serie produziert wird. Das
Besondere der UXQ-TVs: Hisense setzt auf einzelne rote, grÃ¼ne und blaue
Mini-LEDs, die in tausenden von Dimmingzonen angeordnet sind und separat
gesteuert werden kÃ¶nnen. Im Vergleich zu herkÃ¶mmlichen einfarbigen LEDs wird
eine weitaus prÃ¤zisere Hintergrundbeleuchtung und Farbgenauigkeit erzielt. In
Zahlen bedeutet dies eine beeindruckende Farbraumabdeckung von bis zu 95 %
BT.2020 sowie eine Spitzenhelligkeit von bis zu 8.000 Nits .
verspricht ein neues Level an prÃ¤ziser Hintergrundbeleuchtung und
beeindruckender Farbgenauigkeit. Auf der IFA 2025 feiert das neue TV Flaggschiff
Deutschland-Premiere. Nach der Messe kommt es in beeindruckenden 100 und 116
Zoll in den Handel.
Auf der diesjÃ¤hrigen CES klang es noch ein bisschen nach Zukunftsmusik - jetzt
ist die Zukunft des Fernsehens da! Hisense prÃ¤sentiert auf der IFA 2025 das
erste RGB MiniLED TV-Modell , das weltweit in Serie produziert wird. Das
Besondere der UXQ-TVs: Hisense setzt auf einzelne rote, grÃ¼ne und blaue
Mini-LEDs, die in tausenden von Dimmingzonen angeordnet sind und separat
gesteuert werden kÃ¶nnen. Im Vergleich zu herkÃ¶mmlichen einfarbigen LEDs wird
eine weitaus prÃ¤zisere Hintergrundbeleuchtung und Farbgenauigkeit erzielt. In
Zahlen bedeutet dies eine beeindruckende Farbraumabdeckung von bis zu 95 %
BT.2020 sowie eine Spitzenhelligkeit von bis zu 8.000 Nits .
KI optimiert
HerzstÃ¼ck der UXQ-Modelle ist die Hi-View AI Engine X . Hisense hat seinen
leistungsstÃ¤rksten AI-Prozessor verbaut, der Inhalte mit Hilfe kÃ¼nstlicher
Intelligenz analysiert und die Einstellungen automatisch in Echtzeit anpasst.
Egal ob Sport, Blockbuster oder Gaming - jede Szene wird individuell in Echtzeit
abgestimmt, um die maximale Wirkung zu erzielen. Bei der flÃ¼ssigen Darstellung
schneller Action-Sequenzen kommt die hohe Bildwiederholfrequenz von 165 Hz zum
Tragen. Die umfangreiche HDR-UnterstÃ¼tzung, inklusive Dolby Vision IQ , ist
zudem ein weiterer Garant fÃ¼r herausragende BildqualitÃ¤t.
Mehr is mehr
Diese BildqualitÃ¤t kommt in auÃŸergewÃ¶hnlicher GrÃ¶ÃŸe natÃ¼rlich besonders zur
Geltung. Daher bietet Hisense das riesige Infinity Vision Display der UXQ Serie
nicht nur in 100 Zoll, sondern erstmals auch in 116 Zoll an. Um stÃ¶rende
Lichtreflexionen und Spiegelungen zu vermeiden ist das Display zudem mit
Anti-Reflection PRO ausgestattet. Das Feature verspricht eine verbesserte
Lichtabsorbtion und sorgt fÃ¼r brillante Bilder auch bei Tageslicht.
Audivisionelles Gesamtkunstwerk
Um das visuelle Erlebnis durch beeindruckenden Klang abzurunden, arbeitet
Hisense mit den Sound-Experten von Devialet zusammen: Das integrierte 6.2.2.
CineStage X Surround-System ist prÃ¤zise nach Vorgaben der renommierten OpÃ©ra de
Paris abgestimmt und hat den Anspruch, ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk zu
bieten.
Das elegante Design der UXQ-Serie, die komfortable VIDAA BenutzeroberflÃ¤che und
innovative Details wie die Solar-Fernbedienung unterstreichen diesen Anspruch.
Erstmals in Deutschland zu sehen ist die UXQ-Serie auf der IFA 2025
(5.9.-9.9.2025) in Halle 23a . Nach der Messe sind beide Modelle im Handel
verfÃ¼gbar:
Hisense 116UXQ: UVP 24.999 Euro
Hisense 100UXQ: UVP 14.999 Euro
Weitere Infos unter http://www.hisense.de/
Pressekontakt:
move communications GmbH
Jutta RossiÃ© / Barbara Dornwald
mailto:hisense@move-communications.com
Tel. +49 89 452219-22 / -24
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168734/6111747
OTS: Hisense Gorenje Germany GmbH
HerzstÃ¼ck der UXQ-Modelle ist die Hi-View AI Engine X . Hisense hat seinen
leistungsstÃ¤rksten AI-Prozessor verbaut, der Inhalte mit Hilfe kÃ¼nstlicher
Intelligenz analysiert und die Einstellungen automatisch in Echtzeit anpasst.
Egal ob Sport, Blockbuster oder Gaming - jede Szene wird individuell in Echtzeit
abgestimmt, um die maximale Wirkung zu erzielen. Bei der flÃ¼ssigen Darstellung
schneller Action-Sequenzen kommt die hohe Bildwiederholfrequenz von 165 Hz zum
Tragen. Die umfangreiche HDR-UnterstÃ¼tzung, inklusive Dolby Vision IQ , ist
zudem ein weiterer Garant fÃ¼r herausragende BildqualitÃ¤t.
Mehr is mehr
Diese BildqualitÃ¤t kommt in auÃŸergewÃ¶hnlicher GrÃ¶ÃŸe natÃ¼rlich besonders zur
Geltung. Daher bietet Hisense das riesige Infinity Vision Display der UXQ Serie
nicht nur in 100 Zoll, sondern erstmals auch in 116 Zoll an. Um stÃ¶rende
Lichtreflexionen und Spiegelungen zu vermeiden ist das Display zudem mit
Anti-Reflection PRO ausgestattet. Das Feature verspricht eine verbesserte
Lichtabsorbtion und sorgt fÃ¼r brillante Bilder auch bei Tageslicht.
Audivisionelles Gesamtkunstwerk
Um das visuelle Erlebnis durch beeindruckenden Klang abzurunden, arbeitet
Hisense mit den Sound-Experten von Devialet zusammen: Das integrierte 6.2.2.
CineStage X Surround-System ist prÃ¤zise nach Vorgaben der renommierten OpÃ©ra de
Paris abgestimmt und hat den Anspruch, ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk zu
bieten.
Das elegante Design der UXQ-Serie, die komfortable VIDAA BenutzeroberflÃ¤che und
innovative Details wie die Solar-Fernbedienung unterstreichen diesen Anspruch.
Erstmals in Deutschland zu sehen ist die UXQ-Serie auf der IFA 2025
(5.9.-9.9.2025) in Halle 23a . Nach der Messe sind beide Modelle im Handel
verfÃ¼gbar:
Hisense 116UXQ: UVP 24.999 Euro
Hisense 100UXQ: UVP 14.999 Euro
Weitere Infos unter http://www.hisense.de/
Pressekontakt:
move communications GmbH
Jutta RossiÃ© / Barbara Dornwald
mailto:hisense@move-communications.com
Tel. +49 89 452219-22 / -24
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168734/6111747
OTS: Hisense Gorenje Germany GmbH
Autor folgen