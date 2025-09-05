    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump

    Scheint, als ob Indien und Russland an China verloren

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht eine stärkere Hinwendung Russlands und Indiens zu China - und deutet Unmut darüber an. "Es sieht so aus, als hätten wir Indien und Russland an das tiefste, dunkelste China verloren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. "Mögen sie gemeinsam eine lange und erfolgreiche Zukunft haben!" Darunter ist ein Bild zu sehen, das Russlands Präsident Wladimir Putin an der Seite von Chinas Staatschef Xi Jinping und Indiens Premierminister Narendra Modi zeigt. Es ist allerdings schon einige Jahre alt.

    Xi, Putin und Modi sind vor einigen Tagen im Rahmen des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in China zusammengekommen. Putin und Xi machten sich dort für eine Weltordnung ohne eine Dominanz der USA und Europas stark. Beide fordern schon länger den Aufbau einer "multipolaren Weltordnung". Damit meinen sie vor allem eine Weltordnung abseits einer aus ihrer Sicht vorherrschenden Führung der USA.

    Putin deutet Kritik an Trumps Zollpolitik an

    Putin hat zudem gerade erst die Zollpolitik Trumps als schädlich für die Weltwirtschaft bezeichnet - allerdings ohne ihn namentlich zu nennen. Protektionsmaßnahmen seien schädlich für alle, sagte Putin auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. "Das führt zu regionalem und nationalem Separatismus, es kommt nichts Gutes für diejenigen heraus, die versuchen, solch eine Politik zu führen."

    Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar gegen diverse Länder Zölle verhängt. Gegen Indien traten jüngst zusätzliche Zölle in Kraft, die Trump mit dessen Öl-Geschäften mit Russland begründete. Indien ist allerdings bislang der einzige Handelspartner Russlands, gegen den die USA im Kontext des Ukraine-Kriegs mit Zöllen vorgehen./fsp/DP/jha

     

    dpa-AFX
