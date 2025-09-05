Kommen die Uber-Robotaxis? Avride startet die ersten Tests in Dallas!

Das autonome Technologie-Startup Avride kündigte am Donnerstag an, die Tests seiner Fahrzeuge in Dallas auszuweiten. Das Unternehmen bereitet damit die Einführung seiner Robotaxis auf der Plattform von Uber vor.

Avride hatte bereits im Oktober letzten Jahres eine umfassende Partnerschaft mit Uber geschlossen. Im November starteten die Lieferroboter von Avride auf Uber Eats in Austin und wurden später auf Dallas und Jersey City ausgeweitet. "Bald werden Uber-Fahrgäste eine neue Möglichkeit haben, sich in der Stadt fortzubewegen, was einen weiteren Schritt in Richtung der Integration autonomer Transportmittel in den Alltag darstellt", sagte Sarfraz Maredia, Leiter für autonome Mobilität und Lieferungen bei Uber.

Dmitry Polishchuk, CEO von Avride, betonte außerdem: "Wir bei Avride können es kaum erwarten, unseren Robotaxi-Service nach Dallas zu bringen. Da unsere autonomen Lieferroboter bereits das Vertrauen der Kunden von Uber Eats genießen, freuen wir uns darauf, diese Erfahrung auf Fahrten mit Uber auszuweiten und so skalierbare Autonomie in die urbane Mobilität zu bringen."

Außerdem kooperiert Avride seit März mit Grubhub, einem Lebensmittel-Lieferdienst. Das Start-up kann so seine Lieferroboter auf College-Campus in den Vereinigten Staaten einsetzen.

Hyundai-Plattform für die autonome Flotte

Die Robotaxis in Dallas basieren auf der modernen IONIQ 5 Elektrofahrzeug-Plattform von Hyundai Motor, die mit der autonomen Fahrtechnologie von Avride kombiniert wird. Bereits im März dieses Jahres hatte Avride mit Hyundai eine Kooperation zur Erweiterung seiner Robotaxi-Flotte vereinbart und zudem eine Vereinbarung unterzeichnet, gemeinsam selbstfahrende Fahrzeuge zu entwickeln und zu betreiben.

Die Robotaxis von Avride sollen noch in diesem Jahr auf der Uber-Plattform starten. Damit werden die Fahrzeuge von Avride und die bereits bestehenden Lieferroboter über die gleiche Plattform verfügbar sein. Das Unternehmen arbeitet daran, autonome Mobilität und Lieferungen schrittweise in den Alltag der Nutzer zu integrieren.

Wettbewerb im Robotaxi-Markt

Mit Blick auf den Markt steht Avride nicht allein: Tesla startete im Juni 2025 in Austin, Texas, einen Pilotbetrieb für seine Robotaxis und plant, bis Ende 2025 vollständig autonome Fahrten ohne Sicherheitsfahrer anzubieten. Im Gegensatz dazu operiert Waymo, ein Tochterunternehmen von Alphabet, bereits in mehreren US-Städten mit vollständig autonomen Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer. Auch Volkswagen und Pony AI kooperieren mit Uber, um tausende autonome Robotaxis einzusetzen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion