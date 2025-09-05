    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schweiz unterbreitet den USA neues Angebot im Zollstreit

    Für Sie zusammengefasst
    • USA-Reise von Parmelin: neues Zollangebot für USA
    • Außenminister Cassis bestätigt optimiertes Angebot
    • Gespräche Teil der zweiten Verhandlungsrunde Zollstreit

    REICHENAU GR (dpa-AFX) - Bei der USA-Reise von Wirtschaftsminister Guy Parmelin geht es um ein neues Angebot der Landesregierung an die USA im Zollstreit zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Dies bestätigte Außenminister Ignazio Cassis am Freitag bei einem Auftritt vor Medien in Reichenau GR.

    "Wir haben ein optimiertes Angebot an die USA ausgearbeitet", bestätigte Cassis auf eine Frage eines Journalisten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hin. Parmelin führe in den USA Gespräche über jenes Angebot. Die Reise des Wirtschaftsministers sei Teil der zweiten Verhandlungsrunde in der Zollfrage.

    Zum genauen Programm von Parmelins Reise äußerte sich Cassis nicht. Das Wirtschaftsdepartement hatte zuvor mitgeteilt, Cassis sei in der Nacht auf Freitag in die USA gereist und führe dort Gespräche auf Ministerebene. Weitere Einzelheiten nannte es nicht.

    Wegen der USA-Reise hatte Parmelin einen ursprünglich für Freitag geplanten Auftritt am "Tag der Wirtschaft" des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse in letzter Minute abgesagt./AWP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schweiz unterbreitet den USA neues Angebot im Zollstreit Bei der USA-Reise von Wirtschaftsminister Guy Parmelin geht es um ein neues Angebot der Landesregierung an die USA im Zollstreit zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Dies bestätigte Außenminister Ignazio Cassis am Freitag bei einem …