    UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Die Umsatzerosion nach dem Patentablauf von Entresto im Juli habe sich fortgesetzt, schrieb Matthew Weston am Freitag. In der Woche zum 29. August seien bereits 35 Prozent der Verschreibungen an Generika gegangen./rob/ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 10:43 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 110,9EUR auf Lang & Schwarz (05. September 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 95
    Kursziel alt: 95
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



