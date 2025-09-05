Schock für die US-Wirtschaft: Jobwachstum im August weit unter den Erwartungen

Dies verstärkt die Bedenken über das langsame Wachstum und könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinssenkung, die für diesen Monat allgemein erwartet wird, noch voranzutreiben.

Laut dem Bericht des Bureau of Labor Statistics kletterte die Arbeitslosenquote auf 4,3 Prozent. Im Vergleich zum Juli, in dem die Zahl der neu geschaffenen Stellen noch um 79.000 gestiegen war, zeigt der August ein deutlich langsameres Wachstum. Auch Korrekturen in den vorherigen Monaten zeigen einen Trend zu weniger Wachstum, was die Unsicherheit weiter verstärkt.

Der US-amerikanische Leitindex S&P 500 liegt leicht im Plus:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



