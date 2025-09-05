    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    US-Arbeitsmarkt zeigt Risse

    Schock für die US-Wirtschaft: Jobwachstum im August weit unter den Erwartungen

    Der US-Arbeitsmarkt zeigte im August deutliche Anzeichen einer Abschwächung. Die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze stieg nur um 22.000, was weit hinter der von Ökonomen erwarteten Zahl von 75.000 zurückblieb.

    Foto: Lynne Sladky/AP/dpa

    Dies verstärkt die Bedenken über das langsame Wachstum und könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinssenkung, die für diesen Monat allgemein erwartet wird, noch voranzutreiben.

    Laut dem Bericht des Bureau of Labor Statistics kletterte die Arbeitslosenquote auf 4,3 Prozent. Im Vergleich zum Juli, in dem die Zahl der neu geschaffenen Stellen noch um 79.000 gestiegen war, zeigt der August ein deutlich langsameres Wachstum. Auch Korrekturen in den vorherigen Monaten zeigen einen Trend zu weniger Wachstum, was die Unsicherheit weiter verstärkt.

    Der US-amerikanische Leitindex S&P 500 liegt leicht im Plus:

    S&P 500

    +0,43 %
    +0,24 %
    +2,66 %
    +9,24 %
    +18,14 %
    +65,69 %
    +91,10 %
    +240,06 %
    +347,42 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion




    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
