    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Übernahme

    325 Aufrufe 325 0 Kommentare 0 Kommentare

    Commerzbank: UniCredit drängt auf Fusion – auch Morgan Stanley erhöht Anteile

    UniCredit respektiere die deutsche Opposition gegen eine vollständige Übernahme der Commerzbank, doch die Aktionäre hätten das letzte Wort über einen möglichen Deal, erklärte der CEO der italienischen Bank am Donnerstag.

    Für Sie zusammengefasst
    • UniCredit respektiert Opposition gegen Commerzbank-Übernahme.
    • CEO Orcel drängt auf Fusion, Commerzbank lehnt ab.
    • UniCredit hält 29% an Commerzbank, will Optionen umwandeln.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Übernahme - Commerzbank: UniCredit drängt auf Fusion – auch Morgan Stanley erhöht Anteile
    Foto: Salmoirago/Fotogramma - ROPI

    Im vergangenen Jahr hat UniCredit ihre Beteiligung an der Comerzbank stetig ausgebaut. Momentan hält sie insgesamt 29 Prozent an der zweitgrößten börsennotierten deutschen Bank: 3 Prozent davon in Form von Optionen, die noch umgewandelt werden sollen.

    Die UniCredit drängt auf eine Fusion, was die Commerzbank jedoch ablehnt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Short
    34,83€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 14,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    30,35€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 13,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    UniCredits CEO Andrea Orcel sagte auf einer Konferenz, UniCredit sei bislang nicht in der Lage gewesen, Gespräche über eine mögliche Kombination der Commerzbank mit der lokalen Einheit HVB der Mailänder Gruppe einzuleiten.

    "Wir freuen uns sehr über einen konstruktiven Dialog mit jedem, der daran interessiert ist. Bisher ist uns dieser Dialog leider nicht gelungen", so Orcel gegenüber Reuters.

    Der erfahrene Dealmaker hat im vergangenen Jahr eine umfangreiche M&A-Strategie gestartet, nachdem er seit seinem Amtsantritt 2021 den UniCredit-Aktienkurs siebenfach steigern konnte.

    Ein Angebot für den kleineren Konkurrenten Banco BPM wurde jedoch von der italienischen Regierung blockiert, während die Beteiligung an der Commerzbank Berlin verärgert hat.

    Der Eigenkapitalanteil von UniCredit an der Commerzbank liegt derzeit bei 26 Prozent, und Orcel kündigte an, dass UniCredit die verbleibenden Derivatekontrakte in diesem Jahr in Aktien umwandeln werde.

    Am Donnerstag wurde zudem bekannt, dass Morgan Stanley ihren Anteil an der Commerzbank auf 5,19 Prozent aufgestockt hat. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,28, was eine Steigerung von +5,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Übernahme Commerzbank: UniCredit drängt auf Fusion – auch Morgan Stanley erhöht Anteile UniCredit respektiere die deutsche Opposition gegen eine vollständige Übernahme der Commerzbank, doch die Aktionäre hätten das letzte Wort über einen möglichen Deal, erklärte der CEO der italienischen Bank am Donnerstag.