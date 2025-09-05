Übernahme
Commerzbank: UniCredit drängt auf Fusion – auch Morgan Stanley erhöht Anteile
UniCredit respektiere die deutsche Opposition gegen eine vollständige Übernahme der Commerzbank, doch die Aktionäre hätten das letzte Wort über einen möglichen Deal, erklärte der CEO der italienischen Bank am Donnerstag.
Im vergangenen Jahr hat UniCredit ihre Beteiligung an der Comerzbank stetig ausgebaut. Momentan hält sie insgesamt 29 Prozent an der zweitgrößten börsennotierten deutschen Bank: 3 Prozent davon in Form von Optionen, die noch umgewandelt werden sollen.
Die UniCredit drängt auf eine Fusion, was die Commerzbank jedoch ablehnt.
UniCredits CEO Andrea Orcel sagte auf einer Konferenz, UniCredit sei bislang nicht in der Lage gewesen, Gespräche über eine mögliche Kombination der Commerzbank mit der lokalen Einheit HVB der Mailänder Gruppe einzuleiten.
"Wir freuen uns sehr über einen konstruktiven Dialog mit jedem, der daran interessiert ist. Bisher ist uns dieser Dialog leider nicht gelungen", so Orcel gegenüber Reuters.
Der erfahrene Dealmaker hat im vergangenen Jahr eine umfangreiche M&A-Strategie gestartet, nachdem er seit seinem Amtsantritt 2021 den UniCredit-Aktienkurs siebenfach steigern konnte.
Ein Angebot für den kleineren Konkurrenten Banco BPM wurde jedoch von der italienischen Regierung blockiert, während die Beteiligung an der Commerzbank Berlin verärgert hat.
Der Eigenkapitalanteil von UniCredit an der Commerzbank liegt derzeit bei 26 Prozent, und Orcel kündigte an, dass UniCredit die verbleibenden Derivatekontrakte in diesem Jahr in Aktien umwandeln werde.
Am Donnerstag wurde zudem bekannt, dass Morgan Stanley ihren Anteil an der Commerzbank auf 5,19 Prozent aufgestockt hat.
