Löhne steigen wie erwartet
Für Sie zusammengefasst
- Löhne in den USA stiegen im August um 0,3%.
- Jahresvergleich zeigt Anstieg von 3,7% bei Löhnen.
- Anstieg entspricht den Erwartungen der Volkswirte.
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im August wie erwartet gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne kletterten gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Juli waren sie ebenfalls um 0,3 Prozent gestiegen.
Im Jahresvergleich legten die Löhne um 3,7 Prozent zu und damit etwas schwächer als im Vormonat./jha/mis
