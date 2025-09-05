USA
Beschäftigung steigt erneut weniger als erwartet
Für Sie zusammengefasst
- US-Wirtschaft schafft nur 22.000 neue Jobs im August.
- Erwartete 75.000 Stellen blieben deutlich unerfüllt.
- Beschäftigungszahlen der Vormonate um 21.000 gesenkt.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat im August erneut weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 22.000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt 75.000 neue Stellen erwartet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 21.000 Stellen nach unten revidiert./jsl/stk
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen