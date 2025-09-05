Kurse reagieren verhalten auf US-Arbeitsmarktdaten

Dividendenübersicht





Hiermit das nächste Update für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für August:

Zukäufe im August





Am 05.08. hatte ich auch gleich wieder doppelt zugeschlagen und zugleich (vorläufig) meinen restlichen Cashbestand investiert. Bei beiden Käufen handelt es sich tatsächlich um komplette Neueinsteiger im Aktiendepot und es erfolgten somit die (Nach)käufe Nr.11 und 12 im laufenden Jahr:

25 Aktien von Novo Nordisk zum Preis von je 41,59 € im Gesamtumfang von 1.047,25 € (inkl. 7,50 € Ordergebühren).

8 Aktien von Wolters Kluwer zum Preis von je 133,30 € im Gesamtumfang von 1.073,97 € (inkl. 7,57 € Ordergebühren).

Bisherige Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 12.468,86 € (inkl. 93,88 € Ordergebühren)

Wie üblich: Keine Verkäufe!





Erläuterungen zu meinen Nachkäufen





Mit den beiden Neueinsteigern habe ich mein Aktiendepot vorläufig auf 24 Positionen ausgeweitet und stelle mich somit noch etwas breiter auf. Beide Unternehmen sind zudem (bisher) zuverlässige Dividendenzahler und steuern damit (hoffentlich) auch in meinem Aktiendepot den einen oder anderen Euro bei.

Novo Nordisk:

Nach dem dramatischen Kurseinbruch vom Hoch über 125 € bis auf knapp unter 40 €, halte ich den Kursverfall aktuell für überzogen. Trotz erneut gekappter Prognose erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 8 – 14 % und ein Gewinnwachstum zwischen 10 – 16 % für das laufende Geschäftsjahr. Hier geht es immerhin noch um ein nennenswertes Wachstum. Das KGV unter 13 und die Dividendenrendite von ca. 4 %, welche in meinen Augen auch weiterhin stabil und konstant bleiben sollte sind für mich gute Kaufgründe gewesen, hier einen (ersten) Fuß in die Aktie zu stellen. Der Kauf erfolgte einen Tag vor Veröffentlichung der Zahlen.

Wolters Kluwer:

Die Aktie hatte ich vor wenigen Wochen schon einmal in den Blickpunkt genommen. Das Geschäftsmodell halte ich für sehr stabil und attraktiv. Produkte und Softwarelösungen werden heutzutage oftmals als Abo-Modell an die Kunden gebracht und wenn diese mit diesen Anwendungen zufrieden sind, bleiben die Kunden meist auch treu. Bei aufwendigeren (Firmen-)Lösungen ist die Kundentreue noch viel höher einzuschätzen, als bei Privatkunden, da ein Umstieg einer Software, die in einem Unternehmen integriert ist und zahlreiche Mitarbeiter damit arbeiten, mit einem enormen Zeit- und Kostenaufwand verbunden sind.

Beide Einstiegszeitpunkte waren im Nachhinein betrachtet (sehr) schlecht. In beiden Fällen ging es bereits direkt am nächsten Tag ca. 7 % abwärts. Novo Nordisk schaltete dann aber glücklicherweise schnell wieder den Vorwärtsgang ein und steht aktuell mit 48 € knapp 15 % im Plus. Bei Wolters Kluwer hielt die Abwärtsspirale sogar bis heute an und es ging stetig weiter bergab. Die Position ist mittlerweile nach diesen 4 Wochen mit über 22 % im Minus. Hier werde ich aber vermutlich in den nächsten Tagen nochmals einen Nachkauf tätigen, da ich die Aktie mittlerweile bei einem KGV von 20 für fair bewertet halte!

Stabilitätsanker – Tages- und Festgeld





Dem ein oder anderen Mitleser ist es vielleicht noch bekannt, dass ich auch ein großer Fan von Tages- und Festgeld bin und neben meinem Aktiendepot immer wieder einen Teil des Vermögens in Sparbriefe investiere. Gerade eben habe ich den gestern ausgelaufenen Sparbrief direkt nochmals reinvestiert und zudem etwas aufgestockt. Für die Laufzeit von 1 Jahr gibt es aktuell leider nur den etwas überschaubaren Betrag von 1,75 % p.a.

Angesichts der aufkeimenden Krisenerwartungen kann ich aber mal kurz erwähnen, wo der Sinn eines „risikofreien“ Vermögensanteils liegt. Dieser bietet einen gewissen Stabilitätsfaktor im Depot und ist vor allem ein „sicherer“ Anlagebetrag (zumindest bei maximal möglicher Sicherheit für einen Privatanleger). Durch kurz gewählte Laufzeiten ist das Vermögen immer wieder schnell verfügbar und die Rendite ist festgelegt. Jetzt kommt das fast unglaubliche: In einem wirklichen Crash oder im schlimmsten Fall sogar einer jahrelangen Baisse, outperformt der risikolose Anteil mein Aktien- (und auch ETF-)Depot deutlich. Und auf der anderen Seite kann ich durch dieses Vermögen und die Sicherheit auch jahrelange Durststrecken am Aktienmarkt überstehen, ohne gleich in Panik zu geraten. Freiwerdendes Kapital (entweder aus dem Tagesgeld oder auch auslaufenden Sparbriefen) könnten theoretisch auch in deutlich günstigere Nachkäufe fließen.

Das Thema Gold ist auch so ein Thema. Klar, einerseits als Krisenwährung bewährt, andererseits aber in der gewählten Anlageform eventuell gar nicht mehr so ganz sicher wie erhofft oder erwartet. Gold ist in den meisten Fällen ein Anlageprodukt und soll das Depot stabilisieren. Als wirkliche Krisenwährung in einer richtigen Krise – und für mich wäre das in allererster Linie der Kriegszustand – muss man schauen, wie sein Goldinvestment aussieht und wie sicher es wirklich ist: Was, wenn die Goldbarren zwar im eigenen Banktresor sicher verwahrt sind, die Bank dich aber nicht mehr ranlässt? Oder der stark gestiegene Gold-ETC doch wertlos ist, da es sich lediglich um eine Schuldverschreibung handelt, ähnlich wie bei Zertifikaten? Und selbst wenn der ETC mit physischem Gold hinterlegt ist, wird dir das Gold, wenn es hart auf hart kommt, tatsächlich ausgeliefert?

Also bleiben wir optimistisch und ich wünsche allen viel Erfolg mit den gewählten Anlageprodukten im Portfolio!