Aktien New York Ausblick
Kurse reagieren verhalten auf US-Arbeitsmarktdaten
- Vorbörsliche Reaktionen auf US-Arbeitsmarktdaten zurückhaltend.
- Dow Jones schwächer, Nasdaq 100 dank Broadcom stark.
- Lululemon senkt Ziele, Aktienkurs bricht um 20% ein.
NEW YORK (dpa-AFX) - Zurückhaltend sind am Freitag die vorbörslichen Reaktionen auf mit Spannung erwartete Arbeitsmarktdaten aus den USA ausgefallen. Während der Leitindex Dow Jones Industrial moderat schwächer erwartet wird, dürfte der technologielastige Nasdaq 100 zulegen.
Die Beschäftigung in den USA hat im August weniger stark zugenommen als erwartet. Nurmehr 22.000 neue Stellen wurden außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Zunahme von 75.000 Stellen gerechnet. Beobachtern zufolge werden damit die Erwartungen sinkender Leitzinsen noch etwas forciert.
Der Broker IG indizierte den Dow knapp eine Stunde vor Börsenstart 0,1 Prozent niedriger bei 45.590 Punkten. Der Nasdaq 100 wird hingegen 0,6 Prozent höher erwartet bei 23.770 Zählern, angetrieben vor allem von starken Geschäftszahlen des Tech-Riesen Broadcom .
Im Fokus steht einmal mehr die Halbleiterbranche nach überraschend starken Geschäftszahlen von Broadcom. Der Anbieter von Software und Technik für die Chip-Produzenten hat Umsatz und Gewinn zuletzt stärker gesteigert als erwartet und von Lösungen rund um die Künstliche Intelligenz profitiert. Vorbörslich schnellte der Kurs um 13 Prozent nach oben, es winkt ein Rekordhoch.
Aus der Bekleidungsbranche gibt es dagegen eine Hiobsbotschaft. Der vor allem für Yoga-Kleidung bekannte Sportartikelkonzern Lululemon hat die Geschäftsziele gekappt. Der Aktienkurs brach vorbörslich um 20 Prozent ein und belastete auch Nike -Aktien etwas.
Aktien von Biontech schnellten hingegen um 9 Prozent nach oben. Eine experimentelle Therapie des Biotech-Unternehmens gegen Brustkrebs hat laut Zwischenergebnissen in einer Studie Erfolg gezeigt./bek/jha/
Dividendenübersicht
Hiermit das nächste Update für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für August:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20250902183800-screenshot-2025-09-01-183759.png
Zukäufe im August
Am 05.08. hatte ich auch gleich wieder doppelt zugeschlagen und zugleich (vorläufig) meinen restlichen Cashbestand investiert. Bei beiden Käufen handelt es sich tatsächlich um komplette Neueinsteiger im Aktiendepot und es erfolgten somit die (Nach)käufe Nr.11 und 12 im laufenden Jahr:
25 Aktien von Novo Nordisk zum Preis von je 41,59 € im Gesamtumfang von 1.047,25 € (inkl. 7,50 € Ordergebühren).
8 Aktien von Wolters Kluwer zum Preis von je 133,30 € im Gesamtumfang von 1.073,97 € (inkl. 7,57 € Ordergebühren).
_____________________________________________________________
Bisherige Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 12.468,86 € (inkl. 93,88 € Ordergebühren)
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Erläuterungen zu meinen Nachkäufen
Mit den beiden Neueinsteigern habe ich mein Aktiendepot vorläufig auf 24 Positionen ausgeweitet und stelle mich somit noch etwas breiter auf. Beide Unternehmen sind zudem (bisher) zuverlässige Dividendenzahler und steuern damit (hoffentlich) auch in meinem Aktiendepot den einen oder anderen Euro bei.
Novo Nordisk:
Nach dem dramatischen Kurseinbruch vom Hoch über 125 € bis auf knapp unter 40 €, halte ich den Kursverfall aktuell für überzogen. Trotz erneut gekappter Prognose erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 8 – 14 % und ein Gewinnwachstum zwischen 10 – 16 % für das laufende Geschäftsjahr. Hier geht es immerhin noch um ein nennenswertes Wachstum. Das KGV unter 13 und die Dividendenrendite von ca. 4 %, welche in meinen Augen auch weiterhin stabil und konstant bleiben sollte sind für mich gute Kaufgründe gewesen, hier einen (ersten) Fuß in die Aktie zu stellen. Der Kauf erfolgte einen Tag vor Veröffentlichung der Zahlen.
Wolters Kluwer:
Die Aktie hatte ich vor wenigen Wochen schon einmal in den Blickpunkt genommen. Das Geschäftsmodell halte ich für sehr stabil und attraktiv. Produkte und Softwarelösungen werden heutzutage oftmals als Abo-Modell an die Kunden gebracht und wenn diese mit diesen Anwendungen zufrieden sind, bleiben die Kunden meist auch treu. Bei aufwendigeren (Firmen-)Lösungen ist die Kundentreue noch viel höher einzuschätzen, als bei Privatkunden, da ein Umstieg einer Software, die in einem Unternehmen integriert ist und zahlreiche Mitarbeiter damit arbeiten, mit einem enormen Zeit- und Kostenaufwand verbunden sind.
Beide Einstiegszeitpunkte waren im Nachhinein betrachtet (sehr) schlecht. In beiden Fällen ging es bereits direkt am nächsten Tag ca. 7 % abwärts. Novo Nordisk schaltete dann aber glücklicherweise schnell wieder den Vorwärtsgang ein und steht aktuell mit 48 € knapp 15 % im Plus. Bei Wolters Kluwer hielt die Abwärtsspirale sogar bis heute an und es ging stetig weiter bergab. Die Position ist mittlerweile nach diesen 4 Wochen mit über 22 % im Minus. Hier werde ich aber vermutlich in den nächsten Tagen nochmals einen Nachkauf tätigen, da ich die Aktie mittlerweile bei einem KGV von 20 für fair bewertet halte!
Der erste Dividendeneingang ist bei Novo Nordisk aber auch bereits erfolgt und auch Wolters Kluwer wurde Ende August Ex-Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt dann im September.
Stabilitätsanker – Tages- und Festgeld
Dem ein oder anderen Mitleser ist es vielleicht noch bekannt, dass ich auch ein großer Fan von Tages- und Festgeld bin und neben meinem Aktiendepot immer wieder einen Teil des Vermögens in Sparbriefe investiere. Gerade eben habe ich den gestern ausgelaufenen Sparbrief direkt nochmals reinvestiert und zudem etwas aufgestockt. Für die Laufzeit von 1 Jahr gibt es aktuell leider nur den etwas überschaubaren Betrag von 1,75 % p.a.
Angesichts der aufkeimenden Krisenerwartungen kann ich aber mal kurz erwähnen, wo der Sinn eines „risikofreien“ Vermögensanteils liegt. Dieser bietet einen gewissen Stabilitätsfaktor im Depot und ist vor allem ein „sicherer“ Anlagebetrag (zumindest bei maximal möglicher Sicherheit für einen Privatanleger). Durch kurz gewählte Laufzeiten ist das Vermögen immer wieder schnell verfügbar und die Rendite ist festgelegt. Jetzt kommt das fast unglaubliche: In einem wirklichen Crash oder im schlimmsten Fall sogar einer jahrelangen Baisse, outperformt der risikolose Anteil mein Aktien- (und auch ETF-)Depot deutlich. Und auf der anderen Seite kann ich durch dieses Vermögen und die Sicherheit auch jahrelange Durststrecken am Aktienmarkt überstehen, ohne gleich in Panik zu geraten. Freiwerdendes Kapital (entweder aus dem Tagesgeld oder auch auslaufenden Sparbriefen) könnten theoretisch auch in deutlich günstigere Nachkäufe fließen.
Das Thema Gold ist auch so ein Thema. Klar, einerseits als Krisenwährung bewährt, andererseits aber in der gewählten Anlageform eventuell gar nicht mehr so ganz sicher wie erhofft oder erwartet. Gold ist in den meisten Fällen ein Anlageprodukt und soll das Depot stabilisieren. Als wirkliche Krisenwährung in einer richtigen Krise – und für mich wäre das in allererster Linie der Kriegszustand – muss man schauen, wie sein Goldinvestment aussieht und wie sicher es wirklich ist: Was, wenn die Goldbarren zwar im eigenen Banktresor sicher verwahrt sind, die Bank dich aber nicht mehr ranlässt? Oder der stark gestiegene Gold-ETC doch wertlos ist, da es sich lediglich um eine Schuldverschreibung handelt, ähnlich wie bei Zertifikaten? Und selbst wenn der ETC mit physischem Gold hinterlegt ist, wird dir das Gold, wenn es hart auf hart kommt, tatsächlich ausgeliefert?
Also bleiben wir optimistisch und ich wünsche allen viel Erfolg mit den gewählten Anlageprodukten im Portfolio!
Deinen Formulierungen entnehme ich einen grossen Frust. Bedenke, dass Aktien nicht immer und regelmaessig steigen. Gras waechst auch nicht schneller wenn man daran zieht. Nur weil eine Aktie steigt, ist das Unternehmen deswegen noch lange nicht gut, und das gilt auch umgekehrt.
