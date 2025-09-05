    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDraegerwerk AktievorwärtsNachrichten zu Draegerwerk

    Draegerwerk Aktie leidet unter Verkäufen - 05.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Draegerwerk Aktie bisher Verluste von -2,41 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Draegerwerk Aktie.

    Foto: Drägerwerk AG

    Draegerwerk ist ein führendes Unternehmen in der Medizin- und Sicherheitstechnik, bekannt für seine innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte. Hauptkonkurrenten sind Siemens Healthineers und GE Healthcare. Das Unternehmen punktet mit starker F&E und einer soliden Marktstellung in Europa.

    Draegerwerk Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

    Die Draegerwerk Aktie ist bisher um -2,41 % auf 66,90 gefallen. Das sind -1,65  weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Draegerwerk Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,96 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Draegerwerk Aktie damit um +1,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Draegerwerk +44,68 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

    Draegerwerk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,05 %
    1 Monat -0,44 %
    3 Monate -1,96 %
    1 Jahr +48,25 %

    Informationen zur Draegerwerk Aktie

    Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 577,06 Mio.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 05.09. - FTSE Athex 20 stark +1,42 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Draegerwerk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Draegerwerk

    -2,33 %
    +1,80 %
    +0,44 %
    -1,45 %
    +47,39 %
    +45,03 %
    -1,88 %
    -18,76 %
    +1.659,45 %
    ISIN:DE0005550636WKN:555063



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
