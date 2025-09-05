Onco-Innovations ernennt Dr. John Mackey in das Scientific and Clinical Advisory Board

Vancouver, Kanada – 5. September 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Dr. John Mackey, einem emeritierten Professor am Lehrstuhl für Onkologie der University of Alberta, in sein Scientific and Clinical Advisory Board bekannt zu geben. Mit seinen Fachkenntnissen wird er Onco dabei unterstützen, die translationale Forschung mit der klinischen Umsetzung in Einklang zu bringen, insbesondere da sich das Unternehmen der fortgeschritteneren Entwicklungsphase seines PNKP-Inhibitor-Programms nähert.

Dr. Mackey verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Onkologie, klinische Studien und Entwicklung von Krebsmedikamenten. Zuvor war er als Direktor der Abteilung für klinische Studien am Cross Cancer Institute und als Executive Director von Translational Research in Oncology (TRIO) tätig, einer gemeinnützigen akademischen klinischen Forschungsorganisation, die für interventionelle Krebsstudien mit mehr als 22.000 Teilnehmern[1] weltweit verantwortlich zeichnet.

Er ist Mitbegründer von Pacylex Pharmaceuticals, einem Biotechnologieunternehmen, das auf N-Myristoyltransferasen ausgerichtete Therapien entwickelt, die sich derzeit in internationalen Phase-II-Studien befinden. Außerdem ist er CEO von illumiSonics, einem Unternehmen, das die Microcellular Laser Imaging-(MLI)-Technologie für molekulare Histologie entwickelt. Zudem war er an der Gründung von SMHeartCard, einem persönlichen Notfallmedikamententransportsystem, und der Entwicklung von CWTA, einer statistischen Methode zur Analyse mehrerer Gesundheitszustände in klinischen Studien, beteiligt. Bei all diesen Unternehmungen wirkte Dr. Mackey direkt an der Weiterentwicklung neuartiger Therapien von der frühen Entwicklungsphase bis zur klinischen Bewertung und Vermarktung mit und verfügt damit über relevante Erfahrungen für die translationalen und kommerziellen Ambitionen von Onco.

Dr. Mackey hält 12 Patente und ist Mitautor von über 300 in Peer-Reviews begutachteten Publikationen zu einer Vielzahl von Themen, darunter Membrantransporter-Biochemie, klinische Studien in der Onkologie, Krebsdiagnostik, körperliche Aktivität als Intervention für Krebspatienten und statistische Methoden. Er ist Fellow der Canadian Academy of Health Sciences.