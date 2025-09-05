Smartbroker Holding AG: Jahresprognose neu bewertet!
Smartbroker Holding AG überrascht mit einer optimistischen Umsatzprognose für 2025. Dank unerwartet starker Halbjahreszahlen und gesteigerter Handelsaktivität pro Kunde wird ein Umsatz von 60 bis 66 Millionen Euro erwartet. Die zusätzlichen Einnahmen sollen in verstärkte Marketingmaßnahmen zur Neukundengewinnung fließen. Der Vorstand rechnet nun mit rund 80.000 neuen Kunden für den Smartbroker+.
Foto: adobe.stock.com
- Smartbroker Holding AG passt die Gesamtjahresprognose für 2025 an und erwartet nun einen Umsatz zwischen 60 und 66 Millionen Euro (zuvor 55 bis 61 Millionen Euro).
- Die Anpassung der Umsatzprognose basiert auf besseren als erwarteten Halbjahreszahlen und einer Zunahme der Trades je Kunde im Brokerage-Bereich.
- Die Erwartungen für das operative EBITDA bleiben unverändert zwischen -3 Millionen und 0 Millionen Euro.
- Höhere Umsatzerlöse sollen zur Ausweitung der Marketingaktivitäten für die Neukundengewinnung im Transaktionsbereich genutzt werden.
- Der Vorstand erwartet nun ca. 80.000 Neukunden für den Smartbroker+ (zuvor ca. 70.000 Neukunden).
- Die Mitteilung wurde am 5. September 2025 veröffentlicht und ist eine Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Smartbroker Holding ist am 11.09.2025.
Der Kurs von Smartbroker Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,725EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,55 % im
Minus.
-1,93 %
+15,11 %
+18,26 %
+3,19 %
+116,56 %
+44,21 %
+59,38 %
+2.357,89 %
+1.483,54 %
ISIN:DE000A2GS609WKN:A2GS60
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte