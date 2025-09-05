    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Bullenmarkt

    Mega-Kursziel: BofA sagt 50% Anstieg für S&P 500 voraus

    Analysten der Bank of America (BofA) haben einen ausgesprochen optimistischen Ausblick für Aktien in den kommenden zwei Jahren.

    Foto: Richard Drew - AP

    Der US-Finanzriese prognostiziert, dass der S&P 500 bis September 2027 um mehr als 50 Prozent steigen und ein Rekordhoch von 9.914 Punkten erreichen wird.

    Als Begründung verweist BofA auf historische Muster: Die 14 Bullenmärkte des vergangenen Jahrhunderts verzeichneten im Durchschnitt einen Zuwachs von 177 Prozent über einen Zeitraum von 59 Monaten. Seit den Tiefstständen im Oktober 2022 haben die Aktienmärkte bereits rund 80 Prozent zugelegt.

    Der S&P 500 notiert aktuell bei rund 6.448 Punkten.

    S&P 500

    -0,53 %
    +0,27 %
    +2,67 %
    +9,20 %
    +18,20 %
    +66,03 %
    +91,32 %
    +238,17 %
    +488,35 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Bereits im vergangenen Monat hatten BofA-Analysten um Chefstratege Michael Hartnett prognostiziert, dass Gold, Rohstoffe, Krypto-Assets und Schwellenländeranlagen zu den großen Gewinnern zählen dürften – getrieben von einem Trend, sich gegen einen schwächeren Dollar abzusichern.

    In einer aktuellen Umfrage stellte BofA fest, dass 91 Prozent der befragten Fondsmanager US-Aktien für überbewertet halten – der höchste Wert seit 2001.

    Zudem zeigte die Erhebung, dass die Allokation in ausländische Märkte auf den höchsten Stand seit Februar gestiegen ist – ein Hinweis auf eine mögliche Stimmungswende weg von US-Aktien.

    Hartnett warnte im August, dass die Aktienrallye in Gefahr sei, sich in eine Blase zu verwandeln – insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Bargeldquote im Verhältnis zum Gesamtvermögen bei 3,9 Prozent liegt. Ein Niveau, das historisch oft ein bevorstehendes Abverkaufsrisiko signalisiert.

    Die Bullen konzentrieren sich auf Zinssenkungen, die KI-Geschichte und die Konjunkturimpulse, die im Jahr 2026 kommen könnten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Krischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
