Mega-Kursziel: BofA sagt 50% Anstieg für S&P 500 voraus

Der US-Finanzriese prognostiziert, dass der S&P 500 bis September 2027 um mehr als 50 Prozent steigen und ein Rekordhoch von 9.914 Punkten erreichen wird.

Als Begründung verweist BofA auf historische Muster: Die 14 Bullenmärkte des vergangenen Jahrhunderts verzeichneten im Durchschnitt einen Zuwachs von 177 Prozent über einen Zeitraum von 59 Monaten. Seit den Tiefstständen im Oktober 2022 haben die Aktienmärkte bereits rund 80 Prozent zugelegt.

Der S&P 500 notiert aktuell bei rund 6.448 Punkten.

Bereits im vergangenen Monat hatten BofA-Analysten um Chefstratege Michael Hartnett prognostiziert, dass Gold, Rohstoffe, Krypto-Assets und Schwellenländeranlagen zu den großen Gewinnern zählen dürften – getrieben von einem Trend, sich gegen einen schwächeren Dollar abzusichern.

In einer aktuellen Umfrage stellte BofA fest, dass 91 Prozent der befragten Fondsmanager US-Aktien für überbewertet halten – der höchste Wert seit 2001.

Zudem zeigte die Erhebung, dass die Allokation in ausländische Märkte auf den höchsten Stand seit Februar gestiegen ist – ein Hinweis auf eine mögliche Stimmungswende weg von US-Aktien.

Hartnett warnte im August, dass die Aktienrallye in Gefahr sei, sich in eine Blase zu verwandeln – insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Bargeldquote im Verhältnis zum Gesamtvermögen bei 3,9 Prozent liegt. Ein Niveau, das historisch oft ein bevorstehendes Abverkaufsrisiko signalisiert.

Die Bullen konzentrieren sich auf Zinssenkungen, die KI-Geschichte und die Konjunkturimpulse, die im Jahr 2026 kommen könnten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

