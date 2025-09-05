UBS stuft Broadcom auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom von 345 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus einer Telefonkonferenz zur KI-Nachfrage seien bullish gewesen, schrieb Timothy Arcuri am Freitag. Der Chiphersteller sei auf gutem Wege in Richtung 10 Dollar Gewinn je Aktie 2026 und vermutlich 11,50 Dollar 2027. Broadcom habe von einem neuen Großkunden gesprochen - vermutlich sei dies OpenAI./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,54 % und einem Kurs von 298,6EUR auf Tradegate (05. September 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Timothy Arcuri
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 365
Kursziel alt: 345
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Timothy Arcuri
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 365
Kursziel alt: 345
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte