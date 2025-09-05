UBS stuft Broadcom auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom von 345 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus einer Telefonkonferenz zur KI-Nachfrage seien bullish gewesen, schrieb Timothy Arcuri am Freitag. Der Chiphersteller sei auf gutem Wege in Richtung 10 Dollar Gewinn je Aktie 2026 und vermutlich 11,50 Dollar 2027. Broadcom habe von einem neuen Großkunden gesprochen - vermutlich sei dies OpenAI./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,54 % und einem Kurs von 298,6EUR auf Tradegate (05. September 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: Broadcom

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 345

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



