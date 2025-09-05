der Dyson Spot+Scrub Ai - Dysons erster Nass- und Trockenroboter (FOTO)

Köln (ots) - Dyson präsentiert seinen neuesten Roboter, der mithilfe

fortschrittlicher KI versteckte Flecken aufspürt, identifiziert und beseitigt.



- Fortschrittliches KI-Flecken-Erkennungssystem: Dank KI-gestützter

Objekterkennung und einer grünen, laserähnlichen Beleuchtung erkennt das

System fast 200 Arten von Haushaltsverschmutzungen und Gegenständen.

- Selbstreinigende Nasswalze: Ein Zwölf-Punkt-Befeuchtungssystem versorgt die

integrierte Walze kontinuierlich mit frischem, erhitztem Wasser. Die Nasswalze

reinigt sich mit jeder Umdrehung selbst, sodass jeder Bereich mit frischem

Wasser gereinigt wird.

- Sauber bis an den Rand: Die ausfahrbare Walze fährt bis zu um 40 Millimeter

aus, um jede Kante zu erreichen.

- Zyklonischer, beutelloser Behälter: Zehn leistungsstarke Dyson Root Cyclones

entsorgen trockener Schmutz hygienisch.





Dyson stellt heute den Dyson Spot+Scrub Ai vor - den ersten Roboterstaubsauger

des Unternehmens, der sowohl für die Nass- als auch für die Trockenreinigung

konzipiert ist. Das Produkt erkennt, reagiert, überprüft und reinigt mit

einzigartiger Präzision, während es Hindernisse identifiziert und gezielt

umgeht. Der Dyson Spot+Scrub Ai erleichtert die Reinigung erheblich, indem er

KI-basierte Objekterkennung, intelligente Navigation und eine hygienisch

selbstreinigende Nasswalze kombiniert - für eine intelligente Reinigung im

gesamten Zuhause.



"Seit den 1990er-Jahren entwickeln Dysons interne Robotik-Teams eigene

Roboterplattformen. Den ersten Roboter haben wir 2001 vorgestellt und die

Technologie seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt haben wir einen

Roboter kreiert, der Flecken, Verschüttetes und Schmutz dank fortschrittlicher

KI intelligent erkennt, identifiziert und entfernt und so lange über die Stellen

fährt, bis wirklich alles sauber ist. Es ist ein zuverlässiges, intelligentes

und anpassungsfähiges Produkt! Die Nasswalze reinigt sich sogar mit frischem

Wasser während der Rotation selbst, sodass Böden makellos sauber bleiben. Der

Dyson Spot+Scrub Ai saugt Teppiche, wischt Hartböden und reinigt sich hygienisch

selbst - Schmutz hat keine Chance mehr." - James Dyson, Gründer und

Chef-Ingenieur



Intelligente Fleckenentfernung dank KI-gestützter Erkennung



Der Dyson Spot+Scrub Ai nutzt einen dreistufigen Reinigungsprozess für

gleichmäßige und präzise Sauberkeit. Unsichtbare Flecken und Schmutz



werden durch eine grüne, laserähnliche Beleuchtung und eine KI-gesteuerte Kamera

erkannt. Das Reinigungsverhalten wird in Echtzeit angepasst und



kontrolliert - der Roboter prüft die Fläche erneut und reinigt weiter, bis der

Fleck entfernt ist.



Mit der Fähigkeit, fast 200 verschiedene Objekte zu erkennen, darunter gängige

Haushaltsgegenstände wie Kabel und Socken, kann der Dyson Spot+Scrub Ai

intelligente Entscheidungen über die Putzroute treffen und so verhindern, dass

Bereiche ausgelassen werden.



Über die MyDyson-App lässt sich gezielt eine Punktreinigung an einer gewünschten

Stelle im Zuhause starten.



Nach jeder Reinigung erstellt der Roboter in der MyDyson-App eine "Clean Map",

die anzeigt, an welchen Stellen sich Hindernisse befanden und wo gereinigt

wurde.



Präzise Navigation in jedem Zuhause



Der Dyson Spot+Scrub Ai setzt LiDAR und KI-gestützte Bilderkennung ein, um die

Raumstruktur zu erfassen und Bereiche für einfacheres zonenbasiertes Reinigen

automatisch zu benennen.



Das Dual-Laser-System und eine adaptive Software helfen, Hindernisse wie Socken

oder Hundekot zuverlässig zu erkennen und zu umfahren - so arbeitet der Roboter

auch in unaufgeräumten Umgebungen effizient.



Reinigt bis zur Kante



Das Produkt verfügt über eine selbstreinigende Mikrofasernasswalze mit einem

Zwölf-Punkt-Befeuchtungssystem, das während der Reinigung frisches, erhitztes

Wasser zuführt.



Die hygienische Nasswalze reinigt sich mit jeder Umdrehung, sodass nur saubere

Fasern den Boden berühren. Der Walzenmechanismus fährt automatisch 40 mm aus,

damit der Spot+Scrub Ai bis an die Fußleiste reinigen kann - dort, wo sich oft

besonders viel Schmutz sammelt.



Leistungsstarker, beutelloser Zyklon-Behälter und hygienische Entleerung



Die beutellose, zyklonische Dockingstation entfernt trockenen Schmutz hygienisch

mithilfe von zehn starken Dyson Root Cyclones und sorgt so für optimale

Leistung.



Die Mikrofaserwalze wird mit einer erhitzten, antibakteriellen Lösung sowie 60

°C heißem Wasser gewaschen und anschließend mit 45 °C heißer Luft getrocknet, um

Schimmel und Geruchsbildung zu verhindern.



Direkt bei Dyson kaufen



Der Dyson Spot+Scrub Ai ist ab Dezember 2025 zum Preis von 999,- EUR (UVP) in

den Dyson Stores und auf https://www.dyson.de/de erhältlich.



