    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Jetzt gibt es für Schmutz kein Entkommen mehr

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    der Dyson Spot+Scrub Ai - Dysons erster Nass- und Trockenroboter (FOTO)

    Köln (ots) - Dyson präsentiert seinen neuesten Roboter, der mithilfe
    fortschrittlicher KI versteckte Flecken aufspürt, identifiziert und beseitigt.

    - Fortschrittliches KI-Flecken-Erkennungssystem: Dank KI-gestützter
    Objekterkennung und einer grünen, laserähnlichen Beleuchtung erkennt das
    System fast 200 Arten von Haushaltsverschmutzungen und Gegenständen.
    - Selbstreinigende Nasswalze: Ein Zwölf-Punkt-Befeuchtungssystem versorgt die
    integrierte Walze kontinuierlich mit frischem, erhitztem Wasser. Die Nasswalze
    reinigt sich mit jeder Umdrehung selbst, sodass jeder Bereich mit frischem
    Wasser gereinigt wird.
    - Sauber bis an den Rand: Die ausfahrbare Walze fährt bis zu um 40 Millimeter
    aus, um jede Kante zu erreichen.
    - Zyklonischer, beutelloser Behälter: Zehn leistungsstarke Dyson Root Cyclones
    entsorgen trockener Schmutz hygienisch.

    Dyson stellt heute den Dyson Spot+Scrub Ai vor - den ersten Roboterstaubsauger
    des Unternehmens, der sowohl für die Nass- als auch für die Trockenreinigung
    konzipiert ist. Das Produkt erkennt, reagiert, überprüft und reinigt mit
    einzigartiger Präzision, während es Hindernisse identifiziert und gezielt
    umgeht. Der Dyson Spot+Scrub Ai erleichtert die Reinigung erheblich, indem er
    KI-basierte Objekterkennung, intelligente Navigation und eine hygienisch
    selbstreinigende Nasswalze kombiniert - für eine intelligente Reinigung im
    gesamten Zuhause.

    "Seit den 1990er-Jahren entwickeln Dysons interne Robotik-Teams eigene
    Roboterplattformen. Den ersten Roboter haben wir 2001 vorgestellt und die
    Technologie seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt haben wir einen
    Roboter kreiert, der Flecken, Verschüttetes und Schmutz dank fortschrittlicher
    KI intelligent erkennt, identifiziert und entfernt und so lange über die Stellen
    fährt, bis wirklich alles sauber ist. Es ist ein zuverlässiges, intelligentes
    und anpassungsfähiges Produkt! Die Nasswalze reinigt sich sogar mit frischem
    Wasser während der Rotation selbst, sodass Böden makellos sauber bleiben. Der
    Dyson Spot+Scrub Ai saugt Teppiche, wischt Hartböden und reinigt sich hygienisch
    selbst - Schmutz hat keine Chance mehr." - James Dyson, Gründer und
    Chef-Ingenieur

    Intelligente Fleckenentfernung dank KI-gestützter Erkennung

    Der Dyson Spot+Scrub Ai nutzt einen dreistufigen Reinigungsprozess für
    gleichmäßige und präzise Sauberkeit. Unsichtbare Flecken und Schmutz

    werden durch eine grüne, laserähnliche Beleuchtung und eine KI-gesteuerte Kamera
    erkannt. Das Reinigungsverhalten wird in Echtzeit angepasst und

    kontrolliert - der Roboter prüft die Fläche erneut und reinigt weiter, bis der
    Fleck entfernt ist.

    Mit der Fähigkeit, fast 200 verschiedene Objekte zu erkennen, darunter gängige
    Haushaltsgegenstände wie Kabel und Socken, kann der Dyson Spot+Scrub Ai
    intelligente Entscheidungen über die Putzroute treffen und so verhindern, dass
    Bereiche ausgelassen werden.

    Über die MyDyson-App lässt sich gezielt eine Punktreinigung an einer gewünschten
    Stelle im Zuhause starten.

    Nach jeder Reinigung erstellt der Roboter in der MyDyson-App eine "Clean Map",
    die anzeigt, an welchen Stellen sich Hindernisse befanden und wo gereinigt
    wurde.

    Präzise Navigation in jedem Zuhause

    Der Dyson Spot+Scrub Ai setzt LiDAR und KI-gestützte Bilderkennung ein, um die
    Raumstruktur zu erfassen und Bereiche für einfacheres zonenbasiertes Reinigen
    automatisch zu benennen.

    Das Dual-Laser-System und eine adaptive Software helfen, Hindernisse wie Socken
    oder Hundekot zuverlässig zu erkennen und zu umfahren - so arbeitet der Roboter
    auch in unaufgeräumten Umgebungen effizient.

    Reinigt bis zur Kante

    Das Produkt verfügt über eine selbstreinigende Mikrofasernasswalze mit einem
    Zwölf-Punkt-Befeuchtungssystem, das während der Reinigung frisches, erhitztes
    Wasser zuführt.

    Die hygienische Nasswalze reinigt sich mit jeder Umdrehung, sodass nur saubere
    Fasern den Boden berühren. Der Walzenmechanismus fährt automatisch 40 mm aus,
    damit der Spot+Scrub Ai bis an die Fußleiste reinigen kann - dort, wo sich oft
    besonders viel Schmutz sammelt.

    Leistungsstarker, beutelloser Zyklon-Behälter und hygienische Entleerung

    Die beutellose, zyklonische Dockingstation entfernt trockenen Schmutz hygienisch
    mithilfe von zehn starken Dyson Root Cyclones und sorgt so für optimale
    Leistung.

    Die Mikrofaserwalze wird mit einer erhitzten, antibakteriellen Lösung sowie 60
    °C heißem Wasser gewaschen und anschließend mit 45 °C heißer Luft getrocknet, um
    Schimmel und Geruchsbildung zu verhindern.

    Direkt bei Dyson kaufen

    Der Dyson Spot+Scrub Ai ist ab Dezember 2025 zum Preis von 999,- EUR (UVP) in
    den Dyson Stores und auf https://www.dyson.de/de erhältlich.

    Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:

    Dyson Press Office
    mailto:dyson-press@osk.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/17136/6111829
    OTS: Dyson GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Jetzt gibt es für Schmutz kein Entkommen mehr der Dyson Spot+Scrub Ai - Dysons erster Nass- und Trockenroboter (FOTO) Dyson präsentiert seinen neuesten Roboter, der mithilfe fortschrittlicher KI versteckte Flecken aufspürt, identifiziert und beseitigt. - Fortschrittliches KI-Flecken-Erkennungssystem: Dank KI-gestützter Objekterkennung und einer grünen, …