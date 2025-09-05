Jetzt gibt es für Schmutz kein Entkommen mehr
der Dyson Spot+Scrub Ai - Dysons erster Nass- und Trockenroboter (FOTO)
Köln (ots) - Dyson präsentiert seinen neuesten Roboter, der mithilfe
fortschrittlicher KI versteckte Flecken aufspürt, identifiziert und beseitigt.
- Fortschrittliches KI-Flecken-Erkennungssystem: Dank KI-gestützter
Objekterkennung und einer grünen, laserähnlichen Beleuchtung erkennt das
System fast 200 Arten von Haushaltsverschmutzungen und Gegenständen.
- Selbstreinigende Nasswalze: Ein Zwölf-Punkt-Befeuchtungssystem versorgt die
integrierte Walze kontinuierlich mit frischem, erhitztem Wasser. Die Nasswalze
reinigt sich mit jeder Umdrehung selbst, sodass jeder Bereich mit frischem
Wasser gereinigt wird.
- Sauber bis an den Rand: Die ausfahrbare Walze fährt bis zu um 40 Millimeter
aus, um jede Kante zu erreichen.
- Zyklonischer, beutelloser Behälter: Zehn leistungsstarke Dyson Root Cyclones
entsorgen trockener Schmutz hygienisch.
fortschrittlicher KI versteckte Flecken aufspürt, identifiziert und beseitigt.
- Fortschrittliches KI-Flecken-Erkennungssystem: Dank KI-gestützter
Objekterkennung und einer grünen, laserähnlichen Beleuchtung erkennt das
System fast 200 Arten von Haushaltsverschmutzungen und Gegenständen.
- Selbstreinigende Nasswalze: Ein Zwölf-Punkt-Befeuchtungssystem versorgt die
integrierte Walze kontinuierlich mit frischem, erhitztem Wasser. Die Nasswalze
reinigt sich mit jeder Umdrehung selbst, sodass jeder Bereich mit frischem
Wasser gereinigt wird.
- Sauber bis an den Rand: Die ausfahrbare Walze fährt bis zu um 40 Millimeter
aus, um jede Kante zu erreichen.
- Zyklonischer, beutelloser Behälter: Zehn leistungsstarke Dyson Root Cyclones
entsorgen trockener Schmutz hygienisch.
Dyson stellt heute den Dyson Spot+Scrub Ai vor - den ersten Roboterstaubsauger
des Unternehmens, der sowohl für die Nass- als auch für die Trockenreinigung
konzipiert ist. Das Produkt erkennt, reagiert, überprüft und reinigt mit
einzigartiger Präzision, während es Hindernisse identifiziert und gezielt
umgeht. Der Dyson Spot+Scrub Ai erleichtert die Reinigung erheblich, indem er
KI-basierte Objekterkennung, intelligente Navigation und eine hygienisch
selbstreinigende Nasswalze kombiniert - für eine intelligente Reinigung im
gesamten Zuhause.
"Seit den 1990er-Jahren entwickeln Dysons interne Robotik-Teams eigene
Roboterplattformen. Den ersten Roboter haben wir 2001 vorgestellt und die
Technologie seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt haben wir einen
Roboter kreiert, der Flecken, Verschüttetes und Schmutz dank fortschrittlicher
KI intelligent erkennt, identifiziert und entfernt und so lange über die Stellen
fährt, bis wirklich alles sauber ist. Es ist ein zuverlässiges, intelligentes
und anpassungsfähiges Produkt! Die Nasswalze reinigt sich sogar mit frischem
Wasser während der Rotation selbst, sodass Böden makellos sauber bleiben. Der
Dyson Spot+Scrub Ai saugt Teppiche, wischt Hartböden und reinigt sich hygienisch
selbst - Schmutz hat keine Chance mehr." - James Dyson, Gründer und
Chef-Ingenieur
Intelligente Fleckenentfernung dank KI-gestützter Erkennung
Der Dyson Spot+Scrub Ai nutzt einen dreistufigen Reinigungsprozess für
gleichmäßige und präzise Sauberkeit. Unsichtbare Flecken und Schmutz
werden durch eine grüne, laserähnliche Beleuchtung und eine KI-gesteuerte Kamera
erkannt. Das Reinigungsverhalten wird in Echtzeit angepasst und
kontrolliert - der Roboter prüft die Fläche erneut und reinigt weiter, bis der
Fleck entfernt ist.
Mit der Fähigkeit, fast 200 verschiedene Objekte zu erkennen, darunter gängige
Haushaltsgegenstände wie Kabel und Socken, kann der Dyson Spot+Scrub Ai
intelligente Entscheidungen über die Putzroute treffen und so verhindern, dass
Bereiche ausgelassen werden.
Über die MyDyson-App lässt sich gezielt eine Punktreinigung an einer gewünschten
Stelle im Zuhause starten.
Nach jeder Reinigung erstellt der Roboter in der MyDyson-App eine "Clean Map",
die anzeigt, an welchen Stellen sich Hindernisse befanden und wo gereinigt
wurde.
Präzise Navigation in jedem Zuhause
Der Dyson Spot+Scrub Ai setzt LiDAR und KI-gestützte Bilderkennung ein, um die
Raumstruktur zu erfassen und Bereiche für einfacheres zonenbasiertes Reinigen
automatisch zu benennen.
Das Dual-Laser-System und eine adaptive Software helfen, Hindernisse wie Socken
oder Hundekot zuverlässig zu erkennen und zu umfahren - so arbeitet der Roboter
auch in unaufgeräumten Umgebungen effizient.
Reinigt bis zur Kante
Das Produkt verfügt über eine selbstreinigende Mikrofasernasswalze mit einem
Zwölf-Punkt-Befeuchtungssystem, das während der Reinigung frisches, erhitztes
Wasser zuführt.
Die hygienische Nasswalze reinigt sich mit jeder Umdrehung, sodass nur saubere
Fasern den Boden berühren. Der Walzenmechanismus fährt automatisch 40 mm aus,
damit der Spot+Scrub Ai bis an die Fußleiste reinigen kann - dort, wo sich oft
besonders viel Schmutz sammelt.
Leistungsstarker, beutelloser Zyklon-Behälter und hygienische Entleerung
Die beutellose, zyklonische Dockingstation entfernt trockenen Schmutz hygienisch
mithilfe von zehn starken Dyson Root Cyclones und sorgt so für optimale
Leistung.
Die Mikrofaserwalze wird mit einer erhitzten, antibakteriellen Lösung sowie 60
°C heißem Wasser gewaschen und anschließend mit 45 °C heißer Luft getrocknet, um
Schimmel und Geruchsbildung zu verhindern.
Direkt bei Dyson kaufen
Der Dyson Spot+Scrub Ai ist ab Dezember 2025 zum Preis von 999,- EUR (UVP) in
den Dyson Stores und auf https://www.dyson.de/de erhältlich.
Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:
Dyson Press Office
mailto:dyson-press@osk.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/17136/6111829
OTS: Dyson GmbH
des Unternehmens, der sowohl für die Nass- als auch für die Trockenreinigung
konzipiert ist. Das Produkt erkennt, reagiert, überprüft und reinigt mit
einzigartiger Präzision, während es Hindernisse identifiziert und gezielt
umgeht. Der Dyson Spot+Scrub Ai erleichtert die Reinigung erheblich, indem er
KI-basierte Objekterkennung, intelligente Navigation und eine hygienisch
selbstreinigende Nasswalze kombiniert - für eine intelligente Reinigung im
gesamten Zuhause.
"Seit den 1990er-Jahren entwickeln Dysons interne Robotik-Teams eigene
Roboterplattformen. Den ersten Roboter haben wir 2001 vorgestellt und die
Technologie seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt haben wir einen
Roboter kreiert, der Flecken, Verschüttetes und Schmutz dank fortschrittlicher
KI intelligent erkennt, identifiziert und entfernt und so lange über die Stellen
fährt, bis wirklich alles sauber ist. Es ist ein zuverlässiges, intelligentes
und anpassungsfähiges Produkt! Die Nasswalze reinigt sich sogar mit frischem
Wasser während der Rotation selbst, sodass Böden makellos sauber bleiben. Der
Dyson Spot+Scrub Ai saugt Teppiche, wischt Hartböden und reinigt sich hygienisch
selbst - Schmutz hat keine Chance mehr." - James Dyson, Gründer und
Chef-Ingenieur
Intelligente Fleckenentfernung dank KI-gestützter Erkennung
Der Dyson Spot+Scrub Ai nutzt einen dreistufigen Reinigungsprozess für
gleichmäßige und präzise Sauberkeit. Unsichtbare Flecken und Schmutz
werden durch eine grüne, laserähnliche Beleuchtung und eine KI-gesteuerte Kamera
erkannt. Das Reinigungsverhalten wird in Echtzeit angepasst und
kontrolliert - der Roboter prüft die Fläche erneut und reinigt weiter, bis der
Fleck entfernt ist.
Mit der Fähigkeit, fast 200 verschiedene Objekte zu erkennen, darunter gängige
Haushaltsgegenstände wie Kabel und Socken, kann der Dyson Spot+Scrub Ai
intelligente Entscheidungen über die Putzroute treffen und so verhindern, dass
Bereiche ausgelassen werden.
Über die MyDyson-App lässt sich gezielt eine Punktreinigung an einer gewünschten
Stelle im Zuhause starten.
Nach jeder Reinigung erstellt der Roboter in der MyDyson-App eine "Clean Map",
die anzeigt, an welchen Stellen sich Hindernisse befanden und wo gereinigt
wurde.
Präzise Navigation in jedem Zuhause
Der Dyson Spot+Scrub Ai setzt LiDAR und KI-gestützte Bilderkennung ein, um die
Raumstruktur zu erfassen und Bereiche für einfacheres zonenbasiertes Reinigen
automatisch zu benennen.
Das Dual-Laser-System und eine adaptive Software helfen, Hindernisse wie Socken
oder Hundekot zuverlässig zu erkennen und zu umfahren - so arbeitet der Roboter
auch in unaufgeräumten Umgebungen effizient.
Reinigt bis zur Kante
Das Produkt verfügt über eine selbstreinigende Mikrofasernasswalze mit einem
Zwölf-Punkt-Befeuchtungssystem, das während der Reinigung frisches, erhitztes
Wasser zuführt.
Die hygienische Nasswalze reinigt sich mit jeder Umdrehung, sodass nur saubere
Fasern den Boden berühren. Der Walzenmechanismus fährt automatisch 40 mm aus,
damit der Spot+Scrub Ai bis an die Fußleiste reinigen kann - dort, wo sich oft
besonders viel Schmutz sammelt.
Leistungsstarker, beutelloser Zyklon-Behälter und hygienische Entleerung
Die beutellose, zyklonische Dockingstation entfernt trockenen Schmutz hygienisch
mithilfe von zehn starken Dyson Root Cyclones und sorgt so für optimale
Leistung.
Die Mikrofaserwalze wird mit einer erhitzten, antibakteriellen Lösung sowie 60
°C heißem Wasser gewaschen und anschließend mit 45 °C heißer Luft getrocknet, um
Schimmel und Geruchsbildung zu verhindern.
Direkt bei Dyson kaufen
Der Dyson Spot+Scrub Ai ist ab Dezember 2025 zum Preis von 999,- EUR (UVP) in
den Dyson Stores und auf https://www.dyson.de/de erhältlich.
Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:
Dyson Press Office
mailto:dyson-press@osk.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/17136/6111829
OTS: Dyson GmbH
Autor folgen