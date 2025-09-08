    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsParamount Skydance Corporations Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Paramount Skydance Corporations Registered (B)

    Jetzt kostet es Jahre

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Entpuppt sich die Paramount Skydance Mega-Fusion als Stolperstein?

    Die BofA warnt, dass Paramount Skydance nach der Fusion vor großen Herausforderungen steht und das Gewinnwachstum dadurch unsicher bleibt.

    Für Sie zusammengefasst
    Jetzt kostet es Jahre - Entpuppt sich die Paramount Skydance Mega-Fusion als Stolperstein?
    Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press Wire

    Die Bank of America hat die Aktie von Paramount Skydance mit "Underperform" eingestuft und ein Kursziel von 11 US-Dollar festgelegt. Analystin Jessica Ehrlich begründete ihre Einschätzung mit der unklaren langfristigen Perspektive nach der Fusion von Skydance Media und Paramount Global.

    "Es war ein spektakulärer Auftakt, aber das große Bild bleibt unklar", erklärte Ehrlich in einem Schreiben an ihre Kunden. Sie wies darauf hin, dass die Umstrukturierung und der erfolgreiche Turnaround von Paramount Skydance Jahre dauern könnten. "Wir glauben, dass Paramount Skydance das Potenzial hat, ein dynamisches globales Medienunternehmen zu werden. Allerdings gibt es keine einfachen Lösungen. Ein Turnaround dieser Größenordnung erfordert beträchtliche Investitionen und Geduld vonseiten der Investoren."

    Die Analystin hob hervor, dass noch viele strategische und finanzielle Details unklar sind, die voraussichtlich erst mit den Ergebnissen für das dritte Quartal veröffentlicht werden. "Wie bei der Fusion von Warner Bros. und Discovery wird die Umsetzung der Restrukturierung wahrscheinlich Jahre in Anspruch nehmen", so Ehrlich weiter.

     

    Risiko-Rendite-Verhältnis im aktuellen Umfeld ungünstig

    Ehrlich wies zudem auf die jüngste Kursentwicklung hin: Trotz einer Rallye von fast 41 Prozent in diesem Jahr erscheint das Risiko-Rendite-Verhältnis kurzfristig ungünstig. Die langwierige behördliche Prüfung habe zudem bestehende operative Herausforderungen offengelegt, darunter die jahrelang vernachlässigten Kapitalinvestitionen bei Paramount.

    Obwohl die Kosteneinsparungen von rund 2 Milliarden US-Dollar erreichbar scheinen, könnten die gleichzeitig geplanten Investitionen in Inhalte das Umsatzwachstum bremsen, warnte die Analystin. "Diese Prognose könnte helfen, Investitionen in anderen Bereichen des Geschäfts abzufedern. Dennoch erwarten wir aufgrund der erheblichen zusätzlichen Content-Ausgaben sowie Gegenwinde im linearen Geschäft und einem noch nicht profitablen Direct-to-Consumer-Bereich ein herausforderndes Gewinnwachstum im kurzfristigen bis mittelfristigen Zeitraum."

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Jetzt kostet es Jahre Entpuppt sich die Paramount Skydance Mega-Fusion als Stolperstein? Die BofA warnt, dass Paramount Skydance nach der Fusion vor großen Herausforderungen steht und das Gewinnwachstum dadurch unsicher bleibt.