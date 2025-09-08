Entpuppt sich die Paramount Skydance Mega-Fusion als Stolperstein?

Die Bank of America hat die Aktie von Paramount Skydance mit "Underperform" eingestuft und ein Kursziel von 11 US-Dollar festgelegt. Analystin Jessica Ehrlich begründete ihre Einschätzung mit der unklaren langfristigen Perspektive nach der Fusion von Skydance Media und Paramount Global.

"Es war ein spektakulärer Auftakt, aber das große Bild bleibt unklar", erklärte Ehrlich in einem Schreiben an ihre Kunden. Sie wies darauf hin, dass die Umstrukturierung und der erfolgreiche Turnaround von Paramount Skydance Jahre dauern könnten. "Wir glauben, dass Paramount Skydance das Potenzial hat, ein dynamisches globales Medienunternehmen zu werden. Allerdings gibt es keine einfachen Lösungen. Ein Turnaround dieser Größenordnung erfordert beträchtliche Investitionen und Geduld vonseiten der Investoren."