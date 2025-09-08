Jetzt kostet es Jahre
Entpuppt sich die Paramount Skydance Mega-Fusion als Stolperstein?
Die BofA warnt, dass Paramount Skydance nach der Fusion vor großen Herausforderungen steht und das Gewinnwachstum dadurch unsicher bleibt.
- BofA stuft Paramount Skydance auf "Underperform" ein.
- Kursziel von 11 US-Dollar, Gewinnwachstum unsicher.
- Turnaround erfordert Zeit, Investitionen und Geduld.
Die Bank of America hat die Aktie von Paramount Skydance mit "Underperform" eingestuft und ein Kursziel von 11 US-Dollar festgelegt. Analystin Jessica Ehrlich begründete ihre Einschätzung mit der unklaren langfristigen Perspektive nach der Fusion von Skydance Media und Paramount Global.
"Es war ein spektakulärer Auftakt, aber das große Bild bleibt unklar", erklärte Ehrlich in einem Schreiben an ihre Kunden. Sie wies darauf hin, dass die Umstrukturierung und der erfolgreiche Turnaround von Paramount Skydance Jahre dauern könnten. "Wir glauben, dass Paramount Skydance das Potenzial hat, ein dynamisches globales Medienunternehmen zu werden. Allerdings gibt es keine einfachen Lösungen. Ein Turnaround dieser Größenordnung erfordert beträchtliche Investitionen und Geduld vonseiten der Investoren."
Die Analystin hob hervor, dass noch viele strategische und finanzielle Details unklar sind, die voraussichtlich erst mit den Ergebnissen für das dritte Quartal veröffentlicht werden. "Wie bei der Fusion von Warner Bros. und Discovery wird die Umsetzung der Restrukturierung wahrscheinlich Jahre in Anspruch nehmen", so Ehrlich weiter.
Risiko-Rendite-Verhältnis im aktuellen Umfeld ungünstig
Ehrlich wies zudem auf die jüngste Kursentwicklung hin: Trotz einer Rallye von fast 41 Prozent in diesem Jahr erscheint das Risiko-Rendite-Verhältnis kurzfristig ungünstig. Die langwierige behördliche Prüfung habe zudem bestehende operative Herausforderungen offengelegt, darunter die jahrelang vernachlässigten Kapitalinvestitionen bei Paramount.
Obwohl die Kosteneinsparungen von rund 2 Milliarden US-Dollar erreichbar scheinen, könnten die gleichzeitig geplanten Investitionen in Inhalte das Umsatzwachstum bremsen, warnte die Analystin. "Diese Prognose könnte helfen, Investitionen in anderen Bereichen des Geschäfts abzufedern. Dennoch erwarten wir aufgrund der erheblichen zusätzlichen Content-Ausgaben sowie Gegenwinde im linearen Geschäft und einem noch nicht profitablen Direct-to-Consumer-Bereich ein herausforderndes Gewinnwachstum im kurzfristigen bis mittelfristigen Zeitraum."
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion