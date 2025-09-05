Emerging Markets lassen US-Aktien weit hinter sich

Nach Jahren der Underperformance schlagen die Aktien aus Schwellenländern in diesem Jahr US-Aktien deutlich. Nicht zuletzt dank eines schwächeren US-Dollars und einer Erholung des chinesischen Aktienmarktes. Beide Trends dürften sich zumindest kurzfristig fortsetzen.



Der iShares MSCI Emerging Markets Exchange Traded Fund, ein beliebter Indexfonds, der auf diesen Sektor abzielt, hat seit Jahresbeginn eine Rendite von 20,7 Prozent erzielt, fast doppelt so viel wie die Rendite des S&P 500 von 10,5 Prozent.

Der Absturz des US-Dollars, der 2025 bisher um etwa 7 Prozent gefallen ist, ist einer der schlimmsten in den letzten Jahrzehnten. Die sich verlangsamende US-Wirtschaft, die chaotische Situation in Washington und die Erwartung, dass die Zinsen gesenkt werden, sind dabei Hauptursachen.

Die Zwickmühle dabei ist - keiner der Trends, die den Wert des US-Dollars belasten, zeigt Anzeichen einer kurzfristigen Umkehr. Ganz im Gegenteil: Im vergangenen Monat prognostizierten Analysten von Morgan Stanley sogar, dass der US-Dollar bis Ende 2026 weitere 10 Prozent an Wert verlieren könnte.

Davon profitieren die Aktien aus Schwellenländern ungemein. Obwohl diese bis dato eher nicht zu den Kernanlagen gehörten, sollten diese, bei Betrachtung der Marktkapitalisierung, eigentlich 10 Prozent der Aktienportfolios ausmachen. Ein starker Renditetreiber dabei ist China, das etwa 30 Prozent des Schwellenländeruniversums ausmacht. Der chinesische Leitzins ist im Jahr 2025 um mehr als 32 Prozent gestiegen. Als nächstes folgen Taiwan (19 Prozent) und Indien (16 Prozent).

Als leistungsstarke ETFs für Schwellenländer gelten übrigens derzeit: iShares Core MSCI Emerging Markets ETF - seit Jahresbeginn um 20 Prozent gestiegen , Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF - im laufenden Jahr um 17,46 Prozent gestiegen, iShares MSCI China UCITS ETF Accum Shs USD - der 2025 mehr als 32 Prozent gestiegen ist und SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, der 2025 um 17,2 Prozent gestiegen ist.

Trotz Kursgewinnen bis 2025 werden chinesische Aktien deutlich unter dem Durchschnitt von US-Aktien gehandelt. Diese niedrige Bewertung ist ein Grund dafür, dass Aktien aus China und weiteren Schwellenländern auch in Zukunft Gewinne abwerfen könnten. Analysten von Goldman Sachs sind sich jedenfalls recht sicher, dass die Rallye weitergehen wird.



Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion