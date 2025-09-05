ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Broadcom auf 365 Dollar - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für Broadcom auf 365 US-Dollar an.
- Bullishe Signale aus Telefonkonferenz zur KI-Nachfrage.
- Broadcom erwartet 10 Dollar Gewinn je Aktie bis 2026.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom von 345 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus einer Telefonkonferenz zur KI-Nachfrage seien bullish gewesen, schrieb Timothy Arcuri am Freitag. Der Chiphersteller sei auf gutem Wege in Richtung 10 Dollar Gewinn je Aktie 2026 und vermutlich 11,50 Dollar 2027. Broadcom habe von einem neuen Großkunden gesprochen - vermutlich sei dies OpenAI./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,92 % und einem Kurs von 294,4 auf Tradegate (05. September 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +6,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..
Broadcom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,00US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 365,00US-Dollar was eine Bandbreite von -33,79 %/+27,20 % bedeutet.
super Tag heute so dürfte es weiter gehen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Manchmal läuft alles nach Plan – tolle Zahlen, starke Aussichten – und trotzdem fällt der Kurs. Dann wieder gibt’s schlechte Nachrichten, und die Aktie steigt. Rein logisch ist das oft schwer zu fassen.
Für mich zeigt sich immer wieder: Die Börse ist weniger ein präzises Rechenmodell, sondern oft ein Spiegel von Emotionen – Erwartungen, Hoffnungen, Ängsten. Nicht umsonst spricht man vom "Mr. Market", der mal euphorisch, mal depressiv reagiert, oft ohne klaren Grund.
Deshalb versuche ich, nicht jeder Kursbewegung hinterherzulaufen, sondern mir bewusst zu machen, dass Schwankungen dazugehören. Am Ende zählt für mich, ob ich vom Unternehmen überzeugt bin – nicht, was der Kurs kurzfristig macht.
Gute Zahlen, aber wohl nicht gut genug für den überhitzten Markt.
Selbstverständlich bleibe ich hier investiert.