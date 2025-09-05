UBS hebt Ziel für Broadcom auf 365 Dollar - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,92 % und einem Kurs von 294,4 auf Tradegate (05. September 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +6,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..

Broadcom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,00US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 365,00US-Dollar was eine Bandbreite von -33,79 %/+27,20 % bedeutet.