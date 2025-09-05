    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    ANALYSE-FLASH

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS hebt Ziel für Broadcom auf 365 Dollar - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel für Broadcom auf 365 US-Dollar an.
    • Bullishe Signale aus Telefonkonferenz zur KI-Nachfrage.
    • Broadcom erwartet 10 Dollar Gewinn je Aktie bis 2026.
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ziel für Broadcom auf 365 Dollar - 'Buy'
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom von 345 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus einer Telefonkonferenz zur KI-Nachfrage seien bullish gewesen, schrieb Timothy Arcuri am Freitag. Der Chiphersteller sei auf gutem Wege in Richtung 10 Dollar Gewinn je Aktie 2026 und vermutlich 11,50 Dollar 2027. Broadcom habe von einem neuen Großkunden gesprochen - vermutlich sei dies OpenAI./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Broadcom!
    Short
    370,96€
    Basispreis
    2,95
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    330,56€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Broadcom

    +9,11 %
    +6,22 %
    +8,35 %
    +22,40 %
    +101,77 %
    +455,25 %
    +821,13 %
    +2.466,47 %
    +24.765,68 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,92 % und einem Kurs von 294,4 auf Tradegate (05. September 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +6,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,00US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 365,00US-Dollar was eine Bandbreite von -33,79 %/+27,20 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 365 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 365,00$, was eine Steigerung von +8,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Broadcom - A2JG9Z - US11135F1012

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Broadcom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS hebt Ziel für Broadcom auf 365 Dollar - 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom von 345 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus einer Telefonkonferenz zur KI-Nachfrage seien bullish gewesen, schrieb Timothy Arcuri am Freitag. …