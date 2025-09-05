Dyson präsentiert den neuen Dyson HushJet Purifier Compact - der leistungsstärkste Luftreiniger im Kompaktformat (FOTO)
HEPA-Filter-Lebensdauer und Reinigung von 99,97 % aller Partikel bis zu 0,3
Mikron - für ein besseres Raumklima und erholsameren Schlaf
Dyson präsentiert den neuen Dyson HushJet Purifier Compact. Er wurde entwickelt,
um Räume effizient und nahezu lautlos zu reinigen und sorgt mit kraftvollem,
Jetmotor-inspiriertem Luftstrom und intelligenter Technologie für mehr
Wohlbefinden. Das Herzstück ist die innovative Dyson HushJet Düse, die eine neue
Ära der Luftreinigungstechnologie einläutet und erstmals einen mutigen
Entwicklungsschritt vom ikonischen Air-Multiplier-Design hin zu einer
skulpturalen, konzentrierten Luftführung markiert.
von der Aerodynamik moderner Jetmotoren inspirieren lassen. So können wir einen
fokussierten, gereinigten Luftstrom besonders leise und effizient in den Raum
leiten. Das raffinierte Design, angelehnt an sogenannte Hush Kits aus der
Luftfahrt, war die Grundlage für die Entwicklung des Dyson HushJet Purifier
Compact - und hat es uns ermöglicht, die Luftreinigung komplett neu zu denken."
- Matt Jennings, Dyson Engineering Director für Dyson Home
Eine neue Ära des Dyson Designs
Mit dem Dyson HushJet Purifier Compact beginnt eine neue Ära des Dyson Designs.
Das Gerät geht über die ikonische Air Multiplier Technologie hinaus und setzt
auf die skulpturale HushJet Entrainment Düse, die durch Luftstromverstärkung und
das Ansaugen der Umgebungsluft einen noch stärkeren Luftstrom erzeugt. Die Düse
wirkt wie ein Aufsatz bei einem Haartrockner, erhöht gezielt die
Luftgeschwindigkeit und sorgt so für eine schnellere, kraftvollere
Luftreinigung.
Entwickelt für erholsamen Schlaf und Wohlbefinden - rund um die Uhr
Luftschadstoffe können sich gerade in gut abgedichteten Räumen und urbanen
Wohnungen schnell ansammeln[1] und damit die Schlafqualität beeinträchtigen[2].
Der Dyson HushJet Purifier Compact wurde deshalb so entwickelt, dass er rund um
die Uhr flüsterleise und intelligent arbeitet - für saubere Luft und mehr
Wohlbefinden, ohne den Alltag oder Schlaf zu stören.
- Leiser als ein Flüstern: Die speziell geformte HushJet Düse reduziert störende
Geräusche und dämpft die durch den Hochgeschwindigkeits-Kompressor
entstehenden Schallwellen. Mit nur 24 dBA im Nachtmodus ist der Dyson HushJet
Purifier Compact extrem leise und ermöglicht einen ungestörten, erholsamen
Schlaf.
- Gereinigte Luft für besseren Schlaf: Der Dyson HushJet Purifier Compact
filtert Allergene wie Pollen, Staub und Tierhaare aus der Luft. So werden
Shares in Alphabet rose after hours -- (NASDAQ:GOOG) +5.7%, (NASDAQ:GOOGL) +5.8% -- following news that Google won't be forced to sell its flagship Chrome Web browser in a closely watched antitrust case.
Judge Amit Mehta has ruled that Google must open up competition in online search by sharing more data with competitors, and said that the company could not enter exclusive contracts for search, but he fell short of prosecutors' push to make Google divest the browser, the world's top browser by market share.
(Seekingalpha von eben)
EU-Regeln / 25.08.2025 - 07:41 Uhr
GMX gegen Google – Urteil ist Gegenwind für US-Konzern
Um die Macht von US-Technologieriesen zu beschränken, beschloss die EU ein recht hartes Regelwerk für fairen Wettbewerb im Netz. Auf dieser Basis fällt ein deutsches Gericht nun ein Urteil.
Für diese Einrichtung war dem Urteil zufolge lange eine Gmail-Adresse nötig gewesen. Mailadressen von GMX.de und Web.de konnten nicht oder nur umständlich genutzt werden – dadurch geriet die Google-Konkurrenz unter Druck. Teile der Klage wies das Gericht allerdings ab, weswegen 1&1 drei Viertel der Verfahrenskosten tragen muss. 1&1 ist als Mutterkonzern von GMX/Web.de Klägerin in dem Fall. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Fall dürfte in die nächste Instanz gehen. Google hat bereits Rechtsmittel eingelegt.
https://www.cnbc.com/2025/08/21/google-scores-six-year-meta-cloud-deal-worth-over-10-billion.html?__source=androidappshare