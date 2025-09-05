Dyson präsentiert den neuen Dyson HushJet Purifier Compact - der leistungsstärkste Luftreiniger im Kompaktformat (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    Köln (ots) - Jetmotor-inspirierter Luftstrom, viermal längere
    HEPA-Filter-Lebensdauer und Reinigung von 99,97 % aller Partikel bis zu 0,3
    Mikron - für ein besseres Raumklima und erholsameren Schlaf

    Dyson präsentiert den neuen Dyson HushJet Purifier Compact. Er wurde entwickelt,
    um Räume effizient und nahezu lautlos zu reinigen und sorgt mit kraftvollem,
    Jetmotor-inspiriertem Luftstrom und intelligenter Technologie für mehr
    Wohlbefinden. Das Herzstück ist die innovative Dyson HushJet Düse, die eine neue
    Ära der Luftreinigungstechnologie einläutet und erstmals einen mutigen
    Entwicklungsschritt vom ikonischen Air-Multiplier-Design hin zu einer
    skulpturalen, konzentrierten Luftführung markiert.

    "Unsere HushJet Düse ist eine völlig neue Art, Luft zu bewegen. Wir haben uns
    von der Aerodynamik moderner Jetmotoren inspirieren lassen. So können wir einen
    fokussierten, gereinigten Luftstrom besonders leise und effizient in den Raum
    leiten. Das raffinierte Design, angelehnt an sogenannte Hush Kits aus der
    Luftfahrt, war die Grundlage für die Entwicklung des Dyson HushJet Purifier
    Compact - und hat es uns ermöglicht, die Luftreinigung komplett neu zu denken."
    - Matt Jennings, Dyson Engineering Director für Dyson Home

    Eine neue Ära des Dyson Designs

    Mit dem Dyson HushJet Purifier Compact beginnt eine neue Ära des Dyson Designs.
    Das Gerät geht über die ikonische Air Multiplier Technologie hinaus und setzt
    auf die skulpturale HushJet Entrainment Düse, die durch Luftstromverstärkung und
    das Ansaugen der Umgebungsluft einen noch stärkeren Luftstrom erzeugt. Die Düse
    wirkt wie ein Aufsatz bei einem Haartrockner, erhöht gezielt die
    Luftgeschwindigkeit und sorgt so für eine schnellere, kraftvollere
    Luftreinigung.

    Entwickelt für erholsamen Schlaf und Wohlbefinden - rund um die Uhr

    Luftschadstoffe können sich gerade in gut abgedichteten Räumen und urbanen
    Wohnungen schnell ansammeln[1] und damit die Schlafqualität beeinträchtigen[2].
    Der Dyson HushJet Purifier Compact wurde deshalb so entwickelt, dass er rund um
    die Uhr flüsterleise und intelligent arbeitet - für saubere Luft und mehr
    Wohlbefinden, ohne den Alltag oder Schlaf zu stören.

    - Leiser als ein Flüstern: Die speziell geformte HushJet Düse reduziert störende
    Geräusche und dämpft die durch den Hochgeschwindigkeits-Kompressor
    entstehenden Schallwellen. Mit nur 24 dBA im Nachtmodus ist der Dyson HushJet
    Purifier Compact extrem leise und ermöglicht einen ungestörten, erholsamen
    Schlaf.
    - Gereinigte Luft für besseren Schlaf: Der Dyson HushJet Purifier Compact
    filtert Allergene wie Pollen, Staub und Tierhaare aus der Luft. So werden
