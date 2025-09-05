Börsen Start Update
Börsenstart USA - 05.09. - US Tech 100 stark +0,76 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:53) bei 45.692,11 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: Sherwin-Williams +1,57 %, Salesforce +1,09 %, Unitedhealth Group +1,05 %, The Home Depot +0,98 %, Amgen +0,61 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,09 %, Boeing -2,35 %, Microsoft -1,97 %, Cisco Systems -1,74 %, JPMorgan Chase -1,67 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.806,29 PKT und steigt um +0,76 %.
Top-Werte: Broadcom +10,90 %, Tesla +3,80 %, Micron Technology +3,63 %, Warner Bros. Discovery (A) +2,20 %, Adobe +2,13 %
Flop-Werte: Copart -7,62 %, Advanced Micro Devices -5,89 %, Fastenal -4,01 %, Constellation Energy -3,85 %, Lululemon Athletica -3,10 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.520,15 PKT und steigt um +0,32 %.
Top-Werte: Broadcom +10,90 %, Enphase Energy +7,13 %, Albemarle +5,62 %, Mohawk Industries +4,74 %, First Solar +4,40 %
Flop-Werte: Copart -7,62 %, Advanced Micro Devices -5,89 %, Charles Schwab -5,26 %, GE Vernova -4,76 %, Interactive Brokers Group Registered (A) -4,48 %
