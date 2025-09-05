DAX, HMS Bergbau & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|HMS Bergbau
|+106,96 %
|Rohstoffe
|🥈
|Braze Registered (A)
|+18,52 %
|Informationstechnologie
|🥉
|Guidewire Software
|+17,87 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Magna Mining
|-9,04 %
|Rohstoffe
|🟥
|AZ-COM MARUWA Holdings
|-9,45 %
|Verkehr
|🟥
|Lululemon Athletica
|-16,72 %
|Textilindustrie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Invictus Energy
|Öl/Gas
|🥈
|Broadcom
|Halbleiter
|🥉
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)
|Finanzdienstleistungen
|Clara Technologies
|Informationstechnologie
|Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH
|Freizeit
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|308
|-
|🥈
|Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH
|76
|Freizeit
|🥉
|BioNTech
|56
|Biotechnologie
|TeamViewer
|51
|Informationstechnologie
|Metaplanet
|47
|Finanzdienstleistungen
|Opendoor Technologies
|41
|Informationstechnologie
HMS Bergbau
Wochenperformance: +87,04 %
Platz 1
Braze Registered (A)
Wochenperformance: +18,98 %
Platz 2
Guidewire Software
Wochenperformance: +1,07 %
Platz 3
Magna Mining
Wochenperformance: -3,21 %
Platz 4
AZ-COM MARUWA Holdings
Wochenperformance: -10,11 %
Platz 5
Lululemon Athletica
Wochenperformance: -16,36 %
Platz 6
Invictus Energy
Wochenperformance: +23,11 %
Platz 7
Broadcom
Wochenperformance: +6,22 %
Platz 8
Opendoor Technologies
Wochenperformance: +41,39 %
Platz 9
Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)
Wochenperformance: -10,22 %
Platz 10
Clara Technologies
Wochenperformance: -25,49 %
Platz 11
Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH
Wochenperformance: +241,62 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: -0,70 %
Platz 13
Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH
Wochenperformance: +241,62 %
Platz 14
BioNTech
Wochenperformance: +1,37 %
Platz 15
TeamViewer
Wochenperformance: -0,71 %
Platz 16
Metaplanet
Wochenperformance: -21,70 %
Platz 17
Opendoor Technologies
Wochenperformance: +41,39 %
Platz 18
