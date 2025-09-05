    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    NVIDIA Aktie fällt auf 142,70€ - 05.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -3,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

    Die NVIDIA Aktie ist bisher um -3,09 % auf 142,70 gefallen. Das sind -4,55  weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,51 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um -4,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,98 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,73 %
    1 Monat -6,22 %
    3 Monate +18,51 %
    1 Jahr +52,48 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, die sowohl durch Unsicherheiten im Gesamtmarkt als auch durch optimistische langfristige Prognosen beeinflusst wird. Einige Mitglieder erwarten Rücksetzer auf 165 USD oder 153 USD, während andere an das Potenzial des Unternehmens im KI-Sektor glauben und Kurse von bis zu 200 USD oder mehr bis Ende des Jahres sehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,49 Bil.EUR wert.

    Börsenstart USA - 05.09. - US Tech 100 stark +0,76 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Broadcom und OpenAI entwickeln KI-Beschleuniger


    Die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI will sich offenbar mit Hilfe von Broadcom weniger abhängig von den leistungsstarken KI-Chips von Nvidia machen. So will der Chiphersteller Broadcom zusammen mit OpenAI einen sogenannten KI-Beschleuniger entwickeln …

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -4,53 %
    -4,87 %
    -6,24 %
    +18,37 %
    +52,12 %
    +958,77 %
    +1.296,57 %
    +29.679,15 %
    +1.004.614,29 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



