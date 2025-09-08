    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Kursziele angehoben

    481 Aufrufe 481 0 Kommentare 0 Kommentare

    Broadcoms Umsatzprognose für 2025 beeindruckt Analysten

    Der Quartalsbericht von Broadcom für das dritte Fiskalquartal kommt an der Wall Street gut an – mehrere Analysten haben ihre Kursziele für den Chipkonzern angehoben.

    Für Sie zusammengefasst
    Kursziele angehoben - Broadcoms Umsatzprognose für 2025 beeindruckt Analysten
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Am Donnerstag meldete das Unternehmen besser als erwartete Quartalsergebnisse sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz und gab zudem eine robuste Prognose für das laufende Quartal ab.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Broadcom!
    Long
    312,56€
    Basispreis
    2,12
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    360,95€
    Basispreis
    2,39
    Ask
    × 11,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Broadcom, das Chips für Google und andere Cloud-Kunden entwickelt, teilte außerdem mit, sich Aufträge im Wert von 10 Milliarden US-Dollar mit OpenAI gesichert zu haben.

    Am Freitag sprang die Aktie zweistellig aufgrund dieser Meldung an. 

    Broadcom

    +9,41 %
    +8,31 %
    +11,64 %
    +26,80 %
    +121,01 %
    +567,68 %
    +843,86 %
    +2.554,39 %
    +20.597,78 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z

    "Diese Performance bringt Broadcom auf Kurs, im Geschäftsjahr 2025 rund 20 Milliarden US-Dollar Umsatz aus dem AI-Segment zu erzielen", schreibt JPMorgan-Analyst Harlan Sur.

    "Insgesamt sind wir ermutigt durch Broadcoms starke Visibilität in Bezug auf die AI-Umsätze für die Jahre 2026/2027 und einen Rekord-Auftragsbestand von 110 Milliarden US-Dollar – gestützt durch robuste Investitionen von Cloud- und Hyperscale-Anbietern".

    Der Zielpreis von Morgan Stanley wurde nach oben korrigiert und liegt nun bei 382 US-Dollar gegenüber den 357 US-Dollar zuvor. 

    Die Schweizer Großbank UBS hat ihr Kursziel für Broadcom von 345 auf 365 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde auf Buy belassen. Die Signale aus einer Telefonkonferenz zur KI-Nachfrage seien bullish gewesen, schreibt Analyst Timothy Arcuri.

    Auch Piper Sandler bewertet die Aktie weiterhin positiv und mit einem Buy-Rating. Der Zielpreis wurde nach den Quartalszahlen von 315 auf 375 US-Dollar erhöht.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,62$, was einem Rückgang von -10,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kursziele angehoben Broadcoms Umsatzprognose für 2025 beeindruckt Analysten Der Quartalsbericht von Broadcom für das dritte Fiskalquartal kommt an der Wall Street gut an – mehrere Analysten haben ihre Kursziele für den Chipkonzern angehoben.