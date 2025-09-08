Broadcoms Umsatzprognose für 2025 beeindruckt Analysten

Am Donnerstag meldete das Unternehmen besser als erwartete Quartalsergebnisse sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz und gab zudem eine robuste Prognose für das laufende Quartal ab.

Broadcom, das Chips für Google und andere Cloud-Kunden entwickelt, teilte außerdem mit, sich Aufträge im Wert von 10 Milliarden US-Dollar mit OpenAI gesichert zu haben.

Am Freitag sprang die Aktie zweistellig aufgrund dieser Meldung an.

"Diese Performance bringt Broadcom auf Kurs, im Geschäftsjahr 2025 rund 20 Milliarden US-Dollar Umsatz aus dem AI-Segment zu erzielen", schreibt JPMorgan-Analyst Harlan Sur.

"Insgesamt sind wir ermutigt durch Broadcoms starke Visibilität in Bezug auf die AI-Umsätze für die Jahre 2026/2027 und einen Rekord-Auftragsbestand von 110 Milliarden US-Dollar – gestützt durch robuste Investitionen von Cloud- und Hyperscale-Anbietern".

Der Zielpreis von Morgan Stanley wurde nach oben korrigiert und liegt nun bei 382 US-Dollar gegenüber den 357 US-Dollar zuvor.

Die Schweizer Großbank UBS hat ihr Kursziel für Broadcom von 345 auf 365 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde auf Buy belassen. Die Signale aus einer Telefonkonferenz zur KI-Nachfrage seien bullish gewesen, schreibt Analyst Timothy Arcuri.

Auch Piper Sandler bewertet die Aktie weiterhin positiv und mit einem Buy-Rating. Der Zielpreis wurde nach den Quartalszahlen von 315 auf 375 US-Dollar erhöht.

