Kompaktes Design kombiniert mit sofortiger selbstreinigender Rollenwischtechnologie

„Lefant versucht nicht einfach, technische Spezifikationen aufzuhäufen. Bei Lefant zielt jede Innovation darauf ab, das tägliche Reinigungserlebnis zu verbessern und modernste Reinigungstechnologie für jede Familie erschwinglich zu machen. Mit dem M5 heben wir diese Philosophie auf ein Flaggschiff-Niveau", sagte Dr. Sean Song, Vice President bei Lefant.

BERLIN, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- Lefant, ein weltweit führender Anbieter von Haushaltsreinigungslösungen, hat heute auf der IFA 2025 in Berlin sein Flaggschiff der nächsten Generation von Saug-Wisch-Robotern, den Lefant M5, vorgestellt. Der M5 kombiniert fortschrittliches Staubsaugen mit sofortigem selbstreinigendem Rollenwischen in einem beeindruckend kompakten Design, das sich ideal für europäische Haushalte mit begrenztem Platzangebot und komplexen Grundrissen eignet. (Lefant-Stand: 187, Halle 2.2).

Kleinere Größe, größerer Geltungsbereich

Die Lefant M210-Serie wurde in ganz Europa millionenfach verkauft und genießt aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnisses das Vertrauen der Verbraucher. Der M5 behält die Vorteile des M210 bei und verfügt über ein 320-mm-Gehäuse – das kleinste seiner Klasse –, das die Reichweite maximiert, in engen Räumen navigiert und eine umfassendere Reinigung für Haushalte ermöglicht.

Innovatives Roller Live Water Mopping System

Das Herzstück des M5 ist das Roller Live Water Mopping-System von Lefant, das es dem Saugroboter ermöglicht, die Reinigungsleistung professioneller Bodenreinigungsgeräte zu erreichen. Im Gegensatz zu herkömmlichen flachen Mopps, die den Schmutz einfangen und verteilen, erfrischt sich die Walze des M5 selbst mit zirkulierendem sauberem Wasser und sorgt so für eine hygienische Reinigungsoberfläche bei jeder Rolle. Der einzigartige Linienkontakt der Walze mit dem Boden erhöht den Druck und die Reibung nach unten, was die Fähigkeit, hartnäckige Flecken auf harten Oberflächen zu entfernen, erheblich verbessert.

Verwicklungsfrei, mühelos

Das Verheddern von Haaren ist eine große Herausforderung bei der Haushaltsreinigung, insbesondere für Familien mit Haustieren. Der M5 löst dieses Problem mit einer V-förmigen Hauptbürste und einer bogenförmigen Seitenbürste, die Haare und Staub in Richtung der Saugöffnung bündeln, während die Doppelkammzähne ein Umwickeln der Haare verhindern und eine optimale Reinigung ohne manuelles Eingreifen ermöglichen. In Kombination mit der Saugleistung von 12.000 Pa bewältigt der M5 effektiv Tierhaare, Staub und alltägliche Verschmutzungen auf verschiedenen Oberflächen.

Fortschrittliche Navigation für überlegene Hindernisvermeidung

Der M5 ist mit dToF-Lasernavigation, 190°-Weitwinkel-PSD-Sensoren und Freemove-Technologie für präzise Kartierung und Hindernisvermeidung ausgestattet. Dieses fortschrittliche System ermöglicht es dem Roboter, sich reibungslos durch unübersichtliche Umgebungen zu bewegen, ohne dass es zu Kollisionen kommt oder Bereiche übersehen werden.

Mühelose Wartung mit All-in-One-Basisstation

Die All-in-One-Basisstation erhöht den Komfort durch automatische Staubabsaugung, Rein- und Schmutzwassertanks, Rollenreinigung und Lufttrocknung bei Raumtemperatur. Dieses optimierte System hält den M5 sauber und bereit für den nächsten Zyklus, reduziert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung.

Verfügbarkeit

Der Lefant M5 wird ab dem vierten Quartal 2025 weltweit erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.lefant.com/.

Informationen zu Lefant

Lefant, eine führende Marke für Haushaltsreinigungslösungen, hat weltweit mehr als 10 Millionen Staubsaugerroboter ausgeliefert, wobei mehrere Modelle zu den Bestsellern auf den globalen Märkten zählen. Mit seinem kompakten Design, seiner Benutzerfreundlichkeit und seinem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis zielt Lefant darauf ab, das tägliche Reinigungserlebnis mit jeder Innovation zu verbessern und modernste Reinigungstechnologie für jeden Haushalt erschwinglich zu machen.

