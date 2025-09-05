    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Gewinne nach Arbeitsmarktbericht - S&P 500 auf Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • New Yorker Börsen legen nach Arbeitsmarktbericht zu.
    • S&P 500 erreicht Rekordhoch mit +0,28 Prozent.
    • Schwache Jobdaten könnten Leitzinssenkung fördern.
    Aktien New York - Gewinne nach Arbeitsmarktbericht - S&P 500 auf Rekord
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht überwiegend moderat zugelegt. Dem marktbreiten Aktienindex S&P 500 reichte das schon in den ersten Handelsminuten für einen Rekord - zuletzt behauptete er ein Plus von 0,28 Prozent auf 6.520,09 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,16 Prozent auf 45.693,14 Punkte hoch.

    Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um deutlichere 0,74 Prozent auf 23.807,95 Punkte zu. Ihm half ein Kurssprung von Broadcom nach starken Geschäftszahlen des Chipherstellers. Mit dem Elektroautobauer Tesla war zudem ein weiteres Index-Schwergewicht bei den Anlegern gefragt.

    Die weltgrößte Volkswirtschaft hatte im August erneut weniger Arbeitsplätze als erwartet geschaffen. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten nach unten revidiert. Angesichts der schwachen Daten dürfte einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September kaum noch etwas im Wege stehen, allerdings nähren die Jobdaten mittlerweile auch Konjunktursorgen./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 45.560 auf Ariva Indikation (05. September 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +6,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,00US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 365,00US-Dollar was eine Bandbreite von -33,60 %/+27,56 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
