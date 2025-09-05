US-Zolleinnahmen können explodierende Verschuldung nicht auffangen

Die US-Regierung benötigt immer mehr Mittel, um ihre Schulden zu bedienen. Die Schuldenquote ist bereits auf über 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) angewachsen, und die jährlichen Haushaltsdefizite steigen weiter an. Wenn es so weitergeht, könnte die Verschuldung in den nächsten 10 Jahren auf 170 Prozent hochschnellen, hat KfW Research errechnet.

Die USA steuern auf eine gefährliche Kombination aus hoher Verschuldung und steigenden Zinsen zu – mit potenziell weitreichenden Folgen für die Finanzmärkte und die Wirtschaft. Die Renditen auf 30-jährige US-Staatsanleihen kletterten am Dienstag zeitweise über die Marke von 5 Prozent, den höchsten Stand seit 2007. Für Anleger und Wirtschaftsexperten, die bereits vor den Folgen der wachsenden US-Verschuldung warnen, ist das ein klares Alarmzeichen.

Zur Veranschaulichung: Aktuell muss die US-Regierung monatlich 160 Milliarden US-Dollar leihen, um ihre laufenden Ausgaben zu decken. Das entspricht fast 1.200 US-Dollar pro Haushalt – pro Monat. Dank der geplanten Steuererleichterungen soll die Summe im nächsten Jahr auf 1.400 US-Dollar pro Haushalt und Monat steigen. Mit dieser Zahl wächst auch die Sorge, dass die hohen Kreditkosten bald zu einer ernsthaften Belastung für die Wirtschaft werden.

Ein zentrales Problem ist die unzureichende Berücksichtigung der langfristigen Folgen dieser Verschuldung. Die Märkte haben die Risiken, die mit dieser Entwicklung einhergehen, noch nicht vollständig erfasst, warnt Nobelpreisträger Joseph Stiglitz. Insbesondere der Glauben, dass die US-Regierung in der Lage sein wird, die steigenden Defizite durch höhere Zolleinnahmen auszugleichen, sei unrealistisch und übertrieben.

Die aktuell hohen Einnahmen seien nur darauf zurückzuführen, dass die Unternehmen noch keine Zeit gehabt hätten, ihre Lieferketten anzupassen. Dies werde jedoch unweigerlich geschehen, da niemand auf Dauer so hohe Zölle zahlen wolle, erklärt Stiglitz. "Aber wissen Sie, es ist wie mit der Schwerkraft. Unternehmen werden einen Weg finden, Waren zu den niedrigsten Zöllen zu importieren, und sobald das geschieht, sinken die Zolleinnahmen", sagte Stiglitz am Freitag im CNBC-Interview. Das wachsende Defizit könne so nicht ausgeglichen werden.

Die Folgen dieser Entwicklung sind bereits in den Anleihemärkten sichtbar. Die Renditen auf US-Staatsanleihen, insbesondere auf langfristige Anleihen, steigen angesichts der gestiegenen Defizite und der wachsenden Unsicherheit. Die hohen Zinsen drücken die Nachfrage nach langfristigen Anleihen, was zu einer noch stärkeren Verteuerung der Schulden führt. Diese Entwicklung könnte das US-Wirtschaftswachstum bremsen und die Erholung der Unternehmensgewinne gefährden.

Besonders im Blickpunkt stehen die 30-jährigen US-Staatsanleihen. Deren Renditen sind seit der Krise um ein Vielfaches gestiegen – von unter 2 Prozent Anfang 2022 auf mittlerweile rund 5 Prozent. Dies ist mehr als nur eine technische Bewegung; es ist ein klares Signal, dass der Markt sich zunehmend Sorgen über die Fähigkeit der US-Regierung macht, ihre Schulden zu bedienen.

Die Schuldenpolitik ist ein weiteres Risiko. Denn die Steuererleichterungen und der steigende Staatsverbrauch ohne begleitende Ausgabenkürzungen haben die Haushaltslage der USA weiter verschärft. Es fehlt an einer klaren Strategie zur Konsolidierung des Haushalts, und die steigenden Defizite sind eine ständige Belastung für die Glaubwürdigkeit der US-Regierung und den US-Dollar.

Die Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank, die durch die schwachen Arbeitsmarktdaten weiteren Rückenwind bekommen haben, hat die Bond-Renditen am Freitag etwas gebremst. Sinkende Leitzinsen machen sich allerdings vor allem bei Kurzläufern bemerkbar, während die Langläufer mehr auf die langfristigen Erwartungen bezüglich Inflation, Wirtschaftswachstum und Geldpolitik reagieren.

Die USA stehen vor einer schwierigen Herausforderung. Die hohen Zinsen, die ausufernde Staatsverschuldung und die wachsenden Haushaltsdefizite setzen das Land unter Druck. Das Vertrauen in die Fähigkeit der US-Regierung, die Staatsfinanzen zu stabilisieren, ist gering, und der US-Bondmarkt ist ein gefährlicher Indikator dafür, dass die Märkte dieses Risiko zunehmend in ihre Preisbildung einfließen lassen. Früher oder später muss die Regierung auf diese Entwicklung reagieren – denn sonst wird der Markt die Risiken bald noch stärker einpreisen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

