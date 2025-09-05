Reolink präsentiert KI-System ReoNeura(TM) und neue Kamera TrackFlex Floodlight WiFi auf der IFA 2025

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd
    Berlin (ots/PRNewswire) - Reolink stellt auf der diesjährigen IFA in Berlin zwei
    neue Technologien vor: ReoNeura(TM) , ein neues KI-System für intelligente
    Sicherheit, und die TrackFlex Floodlight WiFi , die weltweit erste
    4K-PTZ-Flutlichtkamera mit 360°-Abdeckung und lokaler KI-Videosuche.

    ReoNeura(TM): KI-Sicherheit für jeden Moment ReoNeura(TM) löst mithilfe einer
    fortschrittlichen KI bekannte Herausforderungen wie Fehlalarme oder die
    langwierige Suche nach bestimmten Ereignissen in den Videoaufzeichnungen. Die KI
    analysiert Videoaufnahmen effizienter und kann schneller auf die gewonnenen
    Erkenntnisse reagieren.

    Nachdem Reolink bereits die lokale KI-Videosuche eingeführt hat, stellt das
    Unternehmen nun weitere Funktionen als Teil des KI-Systems vor:

    - Smart Detection: Dazu gehören die Personen- und Objekterkennung sowie die
    intelligente Ereigniserkennung (Beta-Version). Erstere erkennt Personen,
    Tiere, Fahrzeuge und weitere Objekte wie Fahrräder oder Pakete. Um die Anzahl
    der Fehlalarme zu reduzieren, können Nutzer spezifische Zonen und Zeitpläne
    individuell anpassen. Die intelligente Ereigniserkennung erkennt, wenn
    Lieferungen eintreffen oder Objekte erscheinen oder verschwinden, und
    benachrichtigt die Nutzer entsprechend bei relevanten Ereignissen.
    - Video Captioning : Die Videobeschreibung fasst Videoaufnahmen in klaren,
    leicht verständlichen Textbeschreibungen zusammen. So sehen Nutzer schnell,
    was in der Aufzeichnung passiert, ohne sich die gesamte Videoaufnahme ansehen
    zu müssen.

    ReoNeura(TM) beinhaltet außerdem eine Kundenstromanalyse für kleine und mittlere
    Unternehmen. Die Lösung zählt die Kunden, die ein Geschäft betreten und
    verlassen und erstellt 24-Stunden-Heatmaps der geschäftigsten Bereiche. Darüber
    hinaus versendet sie Benachrichtigungen, wenn ein Bereich stark frequentiert
    ist, um beispielsweise Blockaden in den Gängen zu vermeiden. Diese Einblicke
    helfen Unternehmen, ihre Abläufe effizienter zu gestalten.

    Reolink plant, die intelligenten KI-Funktionen auf weitere Produktlinien
    auszuweiten. ReoNeura(TM) stellt KI in Sicherheitskameras, Network Video
    Recordern und in der Cloud bereit und bietet so den Nutzern intelligente
    Features über alle Produktkategorien hinweg.

    TrackFlex Floodlight WiFi: Verbesserte Sicherheit und Beleuchtung Reolink
    erweitert sein Flutlichtkamera-Portfolio
    (https://store.reolink.com/floodlight-camera/) mit der TrackFlex Floodlight
    WiFi, einer kabelgebundenen Dual-Objektiv-Kamera mit PTZ-Funktion. Sie
    kombiniert 4K-Ultra-HD-Auflösung mit einer besonders flüssigen Schwenk- und
    Neigesteuerung sowie drei PIR-Sensoren. Dank ihrer großen
    Bewegungserkennungszone von 270° erkennt die Kamera auch Bewegungen außerhalb
    des aktuellen Sichtbereichs und dreht sich automatisch, um die dort
    wahrgenommenen Aktivitäten zu verfolgen. So bietet sie eine echte
    Rundum-Abdeckung (360°) ohne tote Winkel. Mithilfe der integrierten
    KI-Videosuche können Nutzer außerdem wichtige Ereignisse schnell finden und ihre
    Sicherheitsüberwachung besser verwalten.

    Die beiden einstellbaren Flutlichter der TrackFlex Floodlight WiFi beleuchten
    die Umgebung mit einer Helligkeit von bis zu 3.000 Lumen.

    Sie unterstützen ein breites Farbspektrum von warmweiß (3.000K) bis kaltweiß
    (6.000K) und kombinieren so Sicherheit mit Ästhetik.

    Die TrackFlex Floodlight WiFi kann ab sofort vorbestellt werden. Nutzer, die
    sich über die Landingpage (https://reolink.com/product/trackflex-floodlight-wifi
    /?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=ifa2025&utm_content=news)
    anmelden, erhalten einen Frühbucher-Rabattcode in Höhe von zehn Prozent.

    Für weitere Informationen besuchen Sie Reolink@IFA 2025 (https://reolink.com/lp/
    reolink-at-ifa/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=ifa2025&utm_con
    tent=news) .

    Über Reolink Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte
    und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses
    Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit
    Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für
    innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über Reolink-Angebote
    unter Reolink.com (https://reolink.com/de/) .

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765706/Reolink_Unveils_AI_Powered_Track
    Flex_Floodlight_WiFi_4K_Pan_Tilt_Camera_at_IFA_2025.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765710/Reolink_showcases_its_latest_inn
    ovations_at_Booth_H1_2_131.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-
    prasentiert-ki-system-reoneura-und-neue-kamera-trackflex-floodlight-wifi-auf-der
    -ifa-2025-302547659.html

    Pressekontakt:

    Reolink PR Team,
    pr@reolink.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172109/6111942
    OTS: Reolink Innovation Inc.




