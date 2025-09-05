Reolink präsentiert KI-System ReoNeura(TM) und neue Kamera TrackFlex Floodlight WiFi auf der IFA 2025
Berlin (ots/PRNewswire) - Reolink stellt auf der diesjährigen IFA in Berlin zwei
neue Technologien vor: ReoNeura(TM) , ein neues KI-System für intelligente
Sicherheit, und die TrackFlex Floodlight WiFi , die weltweit erste
4K-PTZ-Flutlichtkamera mit 360°-Abdeckung und lokaler KI-Videosuche.
ReoNeura(TM): KI-Sicherheit für jeden Moment ReoNeura(TM) löst mithilfe einer
fortschrittlichen KI bekannte Herausforderungen wie Fehlalarme oder die
langwierige Suche nach bestimmten Ereignissen in den Videoaufzeichnungen. Die KI
analysiert Videoaufnahmen effizienter und kann schneller auf die gewonnenen
Erkenntnisse reagieren.
Nachdem Reolink bereits die lokale KI-Videosuche eingeführt hat, stellt das
Unternehmen nun weitere Funktionen als Teil des KI-Systems vor:
- Smart Detection: Dazu gehören die Personen- und Objekterkennung sowie die
intelligente Ereigniserkennung (Beta-Version). Erstere erkennt Personen,
Tiere, Fahrzeuge und weitere Objekte wie Fahrräder oder Pakete. Um die Anzahl
der Fehlalarme zu reduzieren, können Nutzer spezifische Zonen und Zeitpläne
individuell anpassen. Die intelligente Ereigniserkennung erkennt, wenn
Lieferungen eintreffen oder Objekte erscheinen oder verschwinden, und
benachrichtigt die Nutzer entsprechend bei relevanten Ereignissen.
- Video Captioning : Die Videobeschreibung fasst Videoaufnahmen in klaren,
leicht verständlichen Textbeschreibungen zusammen. So sehen Nutzer schnell,
was in der Aufzeichnung passiert, ohne sich die gesamte Videoaufnahme ansehen
zu müssen.
ReoNeura(TM) beinhaltet außerdem eine Kundenstromanalyse für kleine und mittlere
Unternehmen. Die Lösung zählt die Kunden, die ein Geschäft betreten und
verlassen und erstellt 24-Stunden-Heatmaps der geschäftigsten Bereiche. Darüber
hinaus versendet sie Benachrichtigungen, wenn ein Bereich stark frequentiert
ist, um beispielsweise Blockaden in den Gängen zu vermeiden. Diese Einblicke
helfen Unternehmen, ihre Abläufe effizienter zu gestalten.
Reolink plant, die intelligenten KI-Funktionen auf weitere Produktlinien
auszuweiten. ReoNeura(TM) stellt KI in Sicherheitskameras, Network Video
Recordern und in der Cloud bereit und bietet so den Nutzern intelligente
Features über alle Produktkategorien hinweg.
TrackFlex Floodlight WiFi: Verbesserte Sicherheit und Beleuchtung Reolink
erweitert sein Flutlichtkamera-Portfolio
(https://store.reolink.com/floodlight-camera/) mit der TrackFlex Floodlight
WiFi, einer kabelgebundenen Dual-Objektiv-Kamera mit PTZ-Funktion. Sie
kombiniert 4K-Ultra-HD-Auflösung mit einer besonders flüssigen Schwenk- und
Neigesteuerung sowie drei PIR-Sensoren. Dank ihrer großen
Bewegungserkennungszone von 270° erkennt die Kamera auch Bewegungen außerhalb
des aktuellen Sichtbereichs und dreht sich automatisch, um die dort
wahrgenommenen Aktivitäten zu verfolgen. So bietet sie eine echte
Rundum-Abdeckung (360°) ohne tote Winkel. Mithilfe der integrierten
KI-Videosuche können Nutzer außerdem wichtige Ereignisse schnell finden und ihre
Sicherheitsüberwachung besser verwalten.
Die beiden einstellbaren Flutlichter der TrackFlex Floodlight WiFi beleuchten
die Umgebung mit einer Helligkeit von bis zu 3.000 Lumen.
Sie unterstützen ein breites Farbspektrum von warmweiß (3.000K) bis kaltweiß
(6.000K) und kombinieren so Sicherheit mit Ästhetik.
Die TrackFlex Floodlight WiFi kann ab sofort vorbestellt werden. Nutzer, die
sich über die Landingpage (https://reolink.com/product/trackflex-floodlight-wifi
/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=ifa2025&utm_content=news)
anmelden, erhalten einen Frühbucher-Rabattcode in Höhe von zehn Prozent.
Für weitere Informationen besuchen Sie Reolink@IFA 2025 (https://reolink.com/lp/
reolink-at-ifa/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=ifa2025&utm_con
tent=news) .
Über Reolink Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte
und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses
Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit
Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für
innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über Reolink-Angebote
unter Reolink.com (https://reolink.com/de/) .
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765706/Reolink_Unveils_AI_Powered_Track
Flex_Floodlight_WiFi_4K_Pan_Tilt_Camera_at_IFA_2025.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765710/Reolink_showcases_its_latest_inn
ovations_at_Booth_H1_2_131.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-
prasentiert-ki-system-reoneura-und-neue-kamera-trackflex-floodlight-wifi-auf-der
-ifa-2025-302547659.html
Pressekontakt:
Reolink PR Team,
pr@reolink.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172109/6111942
OTS: Reolink Innovation Inc.
