Reolink präsentiert KI-System ReoNeura(TM) und neue Kamera TrackFlex Floodlight WiFi auf der IFA 2025

Berlin (ots/PRNewswire) - Reolink stellt auf der diesjährigen IFA in Berlin zwei

neue Technologien vor: ReoNeura(TM) , ein neues KI-System für intelligente

Sicherheit, und die TrackFlex Floodlight WiFi , die weltweit erste

4K-PTZ-Flutlichtkamera mit 360°-Abdeckung und lokaler KI-Videosuche.



ReoNeura(TM): KI-Sicherheit für jeden Moment ReoNeura(TM) löst mithilfe einer

fortschrittlichen KI bekannte Herausforderungen wie Fehlalarme oder die

langwierige Suche nach bestimmten Ereignissen in den Videoaufzeichnungen. Die KI

analysiert Videoaufnahmen effizienter und kann schneller auf die gewonnenen

Erkenntnisse reagieren.





Nachdem Reolink bereits die lokale KI-Videosuche eingeführt hat, stellt das

Unternehmen nun weitere Funktionen als Teil des KI-Systems vor:



- Smart Detection: Dazu gehören die Personen- und Objekterkennung sowie die

intelligente Ereigniserkennung (Beta-Version). Erstere erkennt Personen,

Tiere, Fahrzeuge und weitere Objekte wie Fahrräder oder Pakete. Um die Anzahl

der Fehlalarme zu reduzieren, können Nutzer spezifische Zonen und Zeitpläne

individuell anpassen. Die intelligente Ereigniserkennung erkennt, wenn

Lieferungen eintreffen oder Objekte erscheinen oder verschwinden, und

benachrichtigt die Nutzer entsprechend bei relevanten Ereignissen.

- Video Captioning : Die Videobeschreibung fasst Videoaufnahmen in klaren,

leicht verständlichen Textbeschreibungen zusammen. So sehen Nutzer schnell,

was in der Aufzeichnung passiert, ohne sich die gesamte Videoaufnahme ansehen

zu müssen.



ReoNeura(TM) beinhaltet außerdem eine Kundenstromanalyse für kleine und mittlere

Unternehmen. Die Lösung zählt die Kunden, die ein Geschäft betreten und

verlassen und erstellt 24-Stunden-Heatmaps der geschäftigsten Bereiche. Darüber

hinaus versendet sie Benachrichtigungen, wenn ein Bereich stark frequentiert

ist, um beispielsweise Blockaden in den Gängen zu vermeiden. Diese Einblicke

helfen Unternehmen, ihre Abläufe effizienter zu gestalten.



Reolink plant, die intelligenten KI-Funktionen auf weitere Produktlinien

auszuweiten. ReoNeura(TM) stellt KI in Sicherheitskameras, Network Video

Recordern und in der Cloud bereit und bietet so den Nutzern intelligente

Features über alle Produktkategorien hinweg.



TrackFlex Floodlight WiFi: Verbesserte Sicherheit und Beleuchtung Reolink

erweitert sein Flutlichtkamera-Portfolio

(https://store.reolink.com/floodlight-camera/) mit der TrackFlex Floodlight

WiFi, einer kabelgebundenen Dual-Objektiv-Kamera mit PTZ-Funktion. Sie

kombiniert 4K-Ultra-HD-Auflösung mit einer besonders flüssigen Schwenk- und

Neigesteuerung sowie drei PIR-Sensoren. Dank ihrer großen

Bewegungserkennungszone von 270° erkennt die Kamera auch Bewegungen außerhalb

des aktuellen Sichtbereichs und dreht sich automatisch, um die dort

wahrgenommenen Aktivitäten zu verfolgen. So bietet sie eine echte

Rundum-Abdeckung (360°) ohne tote Winkel. Mithilfe der integrierten

KI-Videosuche können Nutzer außerdem wichtige Ereignisse schnell finden und ihre

Sicherheitsüberwachung besser verwalten.



Die beiden einstellbaren Flutlichter der TrackFlex Floodlight WiFi beleuchten

die Umgebung mit einer Helligkeit von bis zu 3.000 Lumen.



Sie unterstützen ein breites Farbspektrum von warmweiß (3.000K) bis kaltweiß

(6.000K) und kombinieren so Sicherheit mit Ästhetik.



Die TrackFlex Floodlight WiFi kann ab sofort vorbestellt werden. Nutzer, die

sich über die Landingpage (https://reolink.com/product/trackflex-floodlight-wifi

/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=ifa2025&utm_content=news)

anmelden, erhalten einen Frühbucher-Rabattcode in Höhe von zehn Prozent.



Für weitere Informationen besuchen Sie Reolink@IFA 2025 (https://reolink.com/lp/

reolink-at-ifa/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=ifa2025&utm_con

tent=news) .



Über Reolink Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte

und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses

Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit

Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für

innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über Reolink-Angebote

unter Reolink.com (https://reolink.com/de/) .



