Kontrast Personalberatung besetzt zwei Spitzenpositionen in der Forschung
Hamburg (ots) - Für einen großen deutschen Forschungsträger konnte die Kontrast
Personalberatung GmbH
(https://www.kontrast-gmbh.de/personalberatung-forschung-bildung/) in enger
Zusammenarbeit mit der Institution zwei anspruchsvolle Vakanzen erfolgreich
besetzen. Gemeinsam wurden die Positionen "Manager Research Networks & Labs"
sowie "Senior Scientist Zukunftsforschung" innerhalb weniger Monate besetzt.
Mehr als eine Stellenausschreibung
Mehr als eine Stellenausschreibung
Das Projekt verdeutlichte: Allein eine klassische Ausschreibung reicht selbst
bei führenden Einrichtungen nicht mehr aus. Um die Bewerberlage zu stärken,
kamen Executive Search, Social-Media-Recruiting sowie ein strukturiertes
Bewerbungsmanagement mit Vorprüfungen zum Einsatz.
Kennzahlen zeigen den Erfolg
Über 370 qualifizierte Zielpersonen wurden aktiv angesprochen, woraus eine eng
gefasste Shortlist entstand. Schließlich überzeugten zwei promovierte
Wissenschaftler, die nun die Forschungsarbeit entscheidend verstärken werden.
Personalberatung mit Expertise
"Die Personalcontrolling-Kennzahlen zeigen eindrucksvoll, dass systematisches
Headhunting und professionelles Bewerbungsmanagement die Bewerberlage erheblich
verbessern", so die Geschäftsführung der Kontrast Personalberatung GmbH. Die
Hamburger Headhunter-Agentur ist seit 30 Jahren auf die Besetzung von Fach- und
Führungspositionen in Wissenschaft, Forschung, öffentlichem Dienst und
Gesundheitswesen spezialisiert - und arbeitet ausschließlich mit
festangestellten Personalberater*innen.
