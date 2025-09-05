    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Kontrast Personalberatung besetzt zwei Spitzenpositionen in der Forschung

    Hamburg (ots) - Für einen großen deutschen Forschungsträger konnte die Kontrast
    Personalberatung GmbH
    (https://www.kontrast-gmbh.de/personalberatung-forschung-bildung/) in enger
    Zusammenarbeit mit der Institution zwei anspruchsvolle Vakanzen erfolgreich
    besetzen. Gemeinsam wurden die Positionen "Manager Research Networks & Labs"
    sowie "Senior Scientist Zukunftsforschung" innerhalb weniger Monate besetzt.

    Mehr als eine Stellenausschreibung

    Das Projekt verdeutlichte: Allein eine klassische Ausschreibung reicht selbst
    bei führenden Einrichtungen nicht mehr aus. Um die Bewerberlage zu stärken,
    kamen Executive Search, Social-Media-Recruiting sowie ein strukturiertes
    Bewerbungsmanagement mit Vorprüfungen zum Einsatz.

    Kennzahlen zeigen den Erfolg

    Über 370 qualifizierte Zielpersonen wurden aktiv angesprochen, woraus eine eng
    gefasste Shortlist entstand. Schließlich überzeugten zwei promovierte
    Wissenschaftler, die nun die Forschungsarbeit entscheidend verstärken werden.

    Personalberatung mit Expertise

    "Die Personalcontrolling-Kennzahlen zeigen eindrucksvoll, dass systematisches
    Headhunting und professionelles Bewerbungsmanagement die Bewerberlage erheblich
    verbessern", so die Geschäftsführung der Kontrast Personalberatung GmbH. Die
    Hamburger Headhunter-Agentur ist seit 30 Jahren auf die Besetzung von Fach- und
    Führungspositionen in Wissenschaft, Forschung, öffentlichem Dienst und
    Gesundheitswesen spezialisiert - und arbeitet ausschließlich mit
    festangestellten Personalberater*innen.

    Pressekontakt:

    Kontrast Personalberatung GmbH
    Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
    Banksstraße 6
    20097 Hamburg
    Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
    E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de
    https://www.kontrast-gmbh.de/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6111950
    OTS: Kontrast Personalberatung GmbH




