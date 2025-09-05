Kontrast Personalberatung besetzt zwei Spitzenpositionen in der Forschung

Hamburg (ots) - Für einen großen deutschen Forschungsträger konnte die Kontrast

Personalberatung GmbH

(https://www.kontrast-gmbh.de/personalberatung-forschung-bildung/) in enger

Zusammenarbeit mit der Institution zwei anspruchsvolle Vakanzen erfolgreich

besetzen. Gemeinsam wurden die Positionen "Manager Research Networks & Labs"

sowie "Senior Scientist Zukunftsforschung" innerhalb weniger Monate besetzt.



Mehr als eine Stellenausschreibung





Das Projekt verdeutlichte: Allein eine klassische Ausschreibung reicht selbst

bei führenden Einrichtungen nicht mehr aus. Um die Bewerberlage zu stärken,

kamen Executive Search, Social-Media-Recruiting sowie ein strukturiertes

Bewerbungsmanagement mit Vorprüfungen zum Einsatz.



Kennzahlen zeigen den Erfolg



Über 370 qualifizierte Zielpersonen wurden aktiv angesprochen, woraus eine eng

gefasste Shortlist entstand. Schließlich überzeugten zwei promovierte

Wissenschaftler, die nun die Forschungsarbeit entscheidend verstärken werden.



Personalberatung mit Expertise



"Die Personalcontrolling-Kennzahlen zeigen eindrucksvoll, dass systematisches

Headhunting und professionelles Bewerbungsmanagement die Bewerberlage erheblich

verbessern", so die Geschäftsführung der Kontrast Personalberatung GmbH. Die

Hamburger Headhunter-Agentur ist seit 30 Jahren auf die Besetzung von Fach- und

Führungspositionen in Wissenschaft, Forschung, öffentlichem Dienst und

Gesundheitswesen spezialisiert - und arbeitet ausschließlich mit

festangestellten Personalberater*innen.



Pressekontakt:



Kontrast Personalberatung GmbH

Dipl.-Kfm. Ingo Scheider

Banksstraße 6

20097 Hamburg

Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0

E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de

https://www.kontrast-gmbh.de/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6111950

OTS: Kontrast Personalberatung GmbH







