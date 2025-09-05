Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 05.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ENI
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 1
Performance 1M: +2,10 %
TotalEnergies
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 2
Performance 1M: +2,65 %
Siemens
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 3
Performance 1M: +5,72 %
UniCredit
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 4
Performance 1M: +2,41 %
Airbus
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 5
Performance 1M: +8,50 %
