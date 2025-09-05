    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro steigt deutlich - Schwache US-Arbeitsmarktdaten belasten Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro steigt auf über 1,17 US-Dollar nach Daten
    • Schwache US-Arbeitsmarktdaten belasten den Dollar
    • Deutsche Industrieaufträge überraschend um 2,9% gesunken
    Devisen - Euro steigt deutlich - Schwache US-Arbeitsmarktdaten belasten Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag nach der Veröffentlichung von erneut schwachen US-Arbeitsmarktdaten zugelegt und ist über 1,17 US-Dollar gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1742 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch rund einen Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1697 (Donnerstag: 1,1647) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8549 (0,8585) Euro.

    Der US-Dollar geriet nach einem erneut enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht unter Druck. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 22.000 Stellen hinzu. Volkswirte hatten im Schnitt 75.000 neue Stellen erwartet. Der Arbeitsmarktbericht steht derzeit besonders im Fokus. Bereits im Juli war der Beschäftigungsaufbau hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem waren die beiden Vormonate sehr stark nach unten revidiert worden.

    "Eine derart deutliche Verlangsamung des Stellenaufbaus findet üblicherweise nur im Vorfeld einer Rezession statt", kommentierte Christoph Balz, Analyst bei der Commerzbank. "Dies wird die Sorgen bei der Fed erhöhen, dass sie zu lange gewartet hat und daher jetzt schneller agieren muss." Bisher geht die Marktteilnehmer noch davon aus, dass die US-Notenbank Fed am 17. September ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken wird.

    Konjunkturdaten aus Deutschland sorgten unterdessen am Morgen eher für Ernüchterung. Industriebetriebe in Deutschland haben im Juli überraschend einen weiteren Auftragsdämpfer erhalten. Im Monatsvergleich gingen die Bestellungen um 2,9 Prozent zurück. Analysten wurden von der Schwäche überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang den Angaben zufolge aber höher als im Vormonat.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86780 (0,86630) britische Pfund, 173,09 (172,76) japanische Yen und 0,9390 (0,9383) Schweizer Franken fest. Der Preis für die Feinunze Gold stieg auf einen Rekordwert von 3.597,89 US-Dollar./jsl/nas




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro steigt deutlich - Schwache US-Arbeitsmarktdaten belasten Dollar Der Euro hat am Freitag nach der Veröffentlichung von erneut schwachen US-Arbeitsmarktdaten zugelegt und ist über 1,17 US-Dollar gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1742 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro …