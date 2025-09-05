Advanced Micro Devices - Aktie erlebt Kurseinbruch -7,40 % - 05.09.2025

Mit einer Performance von -7,40 % musste die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Advanced Micro Devices-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +33,68 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +15,57 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,47 % geändert.

Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,69 % 1 Monat -9,99 % 3 Monate +33,68 % 1 Jahr +9,13 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 209,09 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.