JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Nach einer behördlichen Zustimmung zum Übernahmeprospekt der BBVA für die Akquisition der Bank Sabadell beginne nun die heiße Phase, schrieb Inigo Vega in einer am Freitag vorliegenden Studie. BBVA könne die Bedingungen noch verbessern, das Management habe zunächst aber die strategische und wirtschaftliche erst einmal bestärkt./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:42 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:42 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 15,57EUR auf Tradegate (05. September 2025, 17:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Inigo Vega

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,70

Kursziel alt: 17,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

