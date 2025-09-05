    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStadler Rail AktievorwärtsNachrichten zu Stadler Rail
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    KfW IPEX-Bank und SSB arbeiten bei Finanzierung von Stadtbahnen zusammen - Darlehen für 30 Stadtbahnen der Serie S-DT8.17

    Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt der Stuttgarter Straßenbahnen
    AG (SSB) ein Darlehen über 84 Millionen Euro zur Verfügung. Der Vertrag wurde
    heute im SSB Zentrum unterzeichnet. Die SSB nutzen das Darlehen als Beitrag zur
    Finanzierung von 30 Stadtbahnen der Serie S-DT8.17. Diese 30 Stadtbahnen werden
    anteilig Ersatz- und Neubeschaffungen für die Stadtbahnflotte der SSB sein. Die
    Beschaffung der S-DT8.17-Fahrzeuge realisiert die SSB als vertragliche Option in
    der Folge des aktuellen Stadtbahnprojektes S-DT-8.16 beim Hersteller Stadler
    Deutschland GmbH. Der SSB-Aufsichtsrat hat der Finanzierung und Beschaffung der
    weiteren 30 Fahrzeuge zugestimmt. Die Kostenprognosen für eine Stadtbahn der
    Baureihe S-DT8.17 liegen im Bereich von um die sechs Millionen Euro.

    KfW IPEX-Bank und SSB vertiefen mit der unterzeichneten Finanzierung ihre
    Zusammenarbeit. Die SSB wurde bei der Strukturierung und Einwerbung des
    Darlehens von der HKCF Corporate Finance GmbH unterstützt. Zur Finanzierung von
    40 Fahrzeugen der Serie S-ST8.16 besteht bereits ein Darlehen der KfW IPEX-Bank
    an die SSB.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Stadler Rail!
    Short
    21,31€
    Basispreis
    0,15
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    18,82€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Wir freuen uns sehr, dass wir erneut unseren Kunden SSB unterstützen und damit
    zu einer zuverlässigen und nachhaltigen Mobilität in Stuttgart beitragen können"
    sagt Aida Welker , Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Ein
    attraktives Angebot im öffentlichen Personennahverkehr ist ein elementarer
    Bestandteil für eine erfolgreiche Verkehrswende in Deutschland und die
    Dekarbonisierung im Verkehrssektor."

    "Die Beschaffung der beiden Stadtbahn-Serien S-DT8.16 und S-DT8.17 ist eine der
    größten Einzel-Investitionen in der Geschichte der SSB. Mit der KfW IPEX-Bank
    haben wir einen verlässlichen Partner, mit dem wir gemeinsam die Verkehrswende
    in Stuttgart und der Region finanzieren und sie damit weiter vorantreiben",
    erklärt der Kaufmännische Vorstand der SSB Mathias Hüske . "Wir freuen uns sehr
    über die Unterstützung der KfW IPEX-Bank, denn mithilfe der Finanzierung kann
    die SSB die notwendige Ertüchtigung ihrer Stadtbahnflotte umsetzten",
    unterstreicht der Technische Vorstand der SSB Thomas Moser .

    Pressekontakt:

    Dela Strumpf
    E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de
    Tel.: +49 69 7431-2984
    http://www.kfw-ipex-bank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6111975
    OTS: KfW IPEX-Bank


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KfW IPEX-Bank und SSB arbeiten bei Finanzierung von Stadtbahnen zusammen - Darlehen für 30 Stadtbahnen der Serie S-DT8.17 Die KfW IPEX-Bank stellt der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) ein Darlehen über 84 Millionen Euro zur Verfügung. Der Vertrag wurde heute im SSB Zentrum unterzeichnet. Die SSB nutzen das Darlehen als Beitrag zur Finanzierung von 30 Stadtbahnen der …