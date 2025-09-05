KfW IPEX-Bank und SSB arbeiten bei Finanzierung von Stadtbahnen zusammen - Darlehen für 30 Stadtbahnen der Serie S-DT8.17
Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt der Stuttgarter Straßenbahnen
AG (SSB) ein Darlehen über 84 Millionen Euro zur Verfügung. Der Vertrag wurde
heute im SSB Zentrum unterzeichnet. Die SSB nutzen das Darlehen als Beitrag zur
Finanzierung von 30 Stadtbahnen der Serie S-DT8.17. Diese 30 Stadtbahnen werden
anteilig Ersatz- und Neubeschaffungen für die Stadtbahnflotte der SSB sein. Die
Beschaffung der S-DT8.17-Fahrzeuge realisiert die SSB als vertragliche Option in
der Folge des aktuellen Stadtbahnprojektes S-DT-8.16 beim Hersteller Stadler
Deutschland GmbH. Der SSB-Aufsichtsrat hat der Finanzierung und Beschaffung der
weiteren 30 Fahrzeuge zugestimmt. Die Kostenprognosen für eine Stadtbahn der
Baureihe S-DT8.17 liegen im Bereich von um die sechs Millionen Euro.
KfW IPEX-Bank und SSB vertiefen mit der unterzeichneten Finanzierung ihre
Zusammenarbeit. Die SSB wurde bei der Strukturierung und Einwerbung des
Darlehens von der HKCF Corporate Finance GmbH unterstützt. Zur Finanzierung von
40 Fahrzeugen der Serie S-ST8.16 besteht bereits ein Darlehen der KfW IPEX-Bank
an die SSB.
AG (SSB) ein Darlehen über 84 Millionen Euro zur Verfügung. Der Vertrag wurde
heute im SSB Zentrum unterzeichnet. Die SSB nutzen das Darlehen als Beitrag zur
Finanzierung von 30 Stadtbahnen der Serie S-DT8.17. Diese 30 Stadtbahnen werden
anteilig Ersatz- und Neubeschaffungen für die Stadtbahnflotte der SSB sein. Die
Beschaffung der S-DT8.17-Fahrzeuge realisiert die SSB als vertragliche Option in
der Folge des aktuellen Stadtbahnprojektes S-DT-8.16 beim Hersteller Stadler
Deutschland GmbH. Der SSB-Aufsichtsrat hat der Finanzierung und Beschaffung der
weiteren 30 Fahrzeuge zugestimmt. Die Kostenprognosen für eine Stadtbahn der
Baureihe S-DT8.17 liegen im Bereich von um die sechs Millionen Euro.
KfW IPEX-Bank und SSB vertiefen mit der unterzeichneten Finanzierung ihre
Zusammenarbeit. Die SSB wurde bei der Strukturierung und Einwerbung des
Darlehens von der HKCF Corporate Finance GmbH unterstützt. Zur Finanzierung von
40 Fahrzeugen der Serie S-ST8.16 besteht bereits ein Darlehen der KfW IPEX-Bank
an die SSB.
Anzeige
Präsentiert von
"Wir freuen uns sehr, dass wir erneut unseren Kunden SSB unterstützen und damit
zu einer zuverlässigen und nachhaltigen Mobilität in Stuttgart beitragen können"
sagt Aida Welker , Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Ein
attraktives Angebot im öffentlichen Personennahverkehr ist ein elementarer
Bestandteil für eine erfolgreiche Verkehrswende in Deutschland und die
Dekarbonisierung im Verkehrssektor."
"Die Beschaffung der beiden Stadtbahn-Serien S-DT8.16 und S-DT8.17 ist eine der
größten Einzel-Investitionen in der Geschichte der SSB. Mit der KfW IPEX-Bank
haben wir einen verlässlichen Partner, mit dem wir gemeinsam die Verkehrswende
in Stuttgart und der Region finanzieren und sie damit weiter vorantreiben",
erklärt der Kaufmännische Vorstand der SSB Mathias Hüske . "Wir freuen uns sehr
über die Unterstützung der KfW IPEX-Bank, denn mithilfe der Finanzierung kann
die SSB die notwendige Ertüchtigung ihrer Stadtbahnflotte umsetzten",
unterstreicht der Technische Vorstand der SSB Thomas Moser .
Pressekontakt:
Dela Strumpf
E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-2984
http://www.kfw-ipex-bank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6111975
OTS: KfW IPEX-Bank
zu einer zuverlässigen und nachhaltigen Mobilität in Stuttgart beitragen können"
sagt Aida Welker , Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Ein
attraktives Angebot im öffentlichen Personennahverkehr ist ein elementarer
Bestandteil für eine erfolgreiche Verkehrswende in Deutschland und die
Dekarbonisierung im Verkehrssektor."
"Die Beschaffung der beiden Stadtbahn-Serien S-DT8.16 und S-DT8.17 ist eine der
größten Einzel-Investitionen in der Geschichte der SSB. Mit der KfW IPEX-Bank
haben wir einen verlässlichen Partner, mit dem wir gemeinsam die Verkehrswende
in Stuttgart und der Region finanzieren und sie damit weiter vorantreiben",
erklärt der Kaufmännische Vorstand der SSB Mathias Hüske . "Wir freuen uns sehr
über die Unterstützung der KfW IPEX-Bank, denn mithilfe der Finanzierung kann
die SSB die notwendige Ertüchtigung ihrer Stadtbahnflotte umsetzten",
unterstreicht der Technische Vorstand der SSB Thomas Moser .
Pressekontakt:
Dela Strumpf
E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-2984
http://www.kfw-ipex-bank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6111975
OTS: KfW IPEX-Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte