KfW IPEX-Bank und SSB arbeiten bei Finanzierung von Stadtbahnen zusammen - Darlehen für 30 Stadtbahnen der Serie S-DT8.17

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt der Stuttgarter Straßenbahnen

AG (SSB) ein Darlehen über 84 Millionen Euro zur Verfügung. Der Vertrag wurde

heute im SSB Zentrum unterzeichnet. Die SSB nutzen das Darlehen als Beitrag zur

Finanzierung von 30 Stadtbahnen der Serie S-DT8.17. Diese 30 Stadtbahnen werden

anteilig Ersatz- und Neubeschaffungen für die Stadtbahnflotte der SSB sein. Die

Beschaffung der S-DT8.17-Fahrzeuge realisiert die SSB als vertragliche Option in

der Folge des aktuellen Stadtbahnprojektes S-DT-8.16 beim Hersteller Stadler

Deutschland GmbH. Der SSB-Aufsichtsrat hat der Finanzierung und Beschaffung der

weiteren 30 Fahrzeuge zugestimmt. Die Kostenprognosen für eine Stadtbahn der

Baureihe S-DT8.17 liegen im Bereich von um die sechs Millionen Euro.



KfW IPEX-Bank und SSB vertiefen mit der unterzeichneten Finanzierung ihre

Zusammenarbeit. Die SSB wurde bei der Strukturierung und Einwerbung des

Darlehens von der HKCF Corporate Finance GmbH unterstützt. Zur Finanzierung von

40 Fahrzeugen der Serie S-ST8.16 besteht bereits ein Darlehen der KfW IPEX-Bank

an die SSB.





