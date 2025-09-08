    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Joseph Stiglitz: Kein Deal mit Trump ist das Papier wert auf dem es steht

    Der ehemalige Chefökonom der Weltbank und Nobelpreisträger John Stiglitz kritisiert die Zölle von US-Präsident Trump scharf.

    Der US-Ökonom ließ an US-Präsident Donald Trumps Zöllen kein gutes Haar. 

    "Was er nicht versteht, ist, dass es eine Weile dauert, bis Unternehmen ihre Lieferketten anpassen. Kurzfristig bleiben die alten Lieferketten bestehen, und dann zahlt man die hohen Zölle".

    Er meint, dass die Unternehmen aber Wege finden werden, die hohen Zölle zu umgehen.

    "Aber wissen Sie, das ist wie die Schwerkraft. Unternehmen werden Wege finden, Waren zu den niedrigsten Zollsätzen zu importieren, und sobald das passiert, sinken die Zolleinnahmen", fuhr Stiglitz fort.

    "Deshalb denke ich, dass die US-Finanzlage schlechter sein wird, als die aktuellen Projektionen nahelegen, die für den Moment noch recht hohe Zolleinnahmen unterstellen".

    "Europa hat einen schlechten Deal gemacht"

     

    In Bezug auf das jüngste Handelsabkommen zwischen den USA und der EU sagte Stiglitz, Brüssel habe "einen schlechten Deal" gemacht, gemessen an den Handelsvolumina zwischen beiden Partnern.

    Ökonomen und EU-Beamte äußerten ebenfalls Bedenken, dass die EU bei der Vereinbarung den Kürzeren gezogen habe – auch wenn sie so einen Worst-Case-Zollsatz von 30 Prozent vermied.

    "Die EU macht vielleicht das Beste aus einer schlechten Situation, aber es geht nicht nur um Handel", sagte Stiglitz.

    "Europa hätte ein besseres Abkommen verdient. Europa hat eindeutig einen schlechten Deal gemacht. Aber worum ging es hier wirklich? Um Verteidigung. Europa befindet sich im Krieg. Sie wissen, dass sie im Krieg sind. Die USA wissen es auch. Europa hat nicht die Verteidigungskapazitäten, um allein zu bestehen."

    Deswegen sei man auf den Deal eingegangen, so Stiglitz.

    "Jeder hätte 2017 verstehen müssen, dass die USA kein verlässlicher Partner sind, als Trump erstmals an die Macht kam. Aber sie haben diese Lektion nicht verinnerlicht. Und das hier ist das beste Abkommen, das sie bekommen konnten", so Stiglitz. Sein knallhartes Resümee: "Sie sollten sich wachrufen: Kein Deal mit Trump ist das Papier wert, auf dem er steht".

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
