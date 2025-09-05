Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.589,82USD pro Feinunze und notiert damit +1,34 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 40,99USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,78 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,14USD und verzeichnet ein Minus von -2,47 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,53USD und verzeichnet ein Minus von -2,78 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.106,50 USD -2,21 % Platin 1.377,50 USD +0,44 % Kupfer London Rolling 9.897,82 USD +0,13 % Aluminium 2.602,93 PKT +0,33 % Erdgas 3,068 USD -0,30 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -2,78 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 05.09.25, 17:29 Uhr.