Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.09.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.589,82USD pro Feinunze und notiert damit +1,34 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 40,99USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,78 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,14USD und verzeichnet ein Minus von -2,47 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,53USD und verzeichnet ein Minus von -2,78 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.106,50USD
|-2,21 %
|Platin
|1.377,50USD
|+0,44 %
|Kupfer London Rolling
|9.897,82USD
|+0,13 %
|Aluminium
|2.602,93PKT
|+0,33 %
|Erdgas
|3,068USD
|-0,30 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -2,78 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 05.09.25, 17:29 Uhr.