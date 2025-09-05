Rutsch ins Minus - Jobbericht schürt Konjunktursorgen

bringt nichts noch zu warten, da Consors ja übers WE nichts gutschreibt. Also mach ich auch schon mal meine übliche Statistik, auch wenn die nicht ganz zufriedenstellend ist. Waren im August mal wieder 120€ (oder 12%) weniger als 2024; wobei ich das nicht ganz auf den Dollarkurs schieben kann. Fehlen nämlich 250€ von den verkauften Shenzhen Expressway und Bank of China, aber vlt. tauchen diese Summen anderweitig in den nächsten Monaten auf. Je nachdem was ich dafür gekauft hab. Nach 8 Monaten mit 10.325€ immerhin noch ein hauchdünnes Plus von 4% vs. letztem Jahr. Ohne die Sonderzahlung von Total Gabon würde es schon schlecht ausschauen. Bin aber nach wie vor voller Hoffnung, dass ich zumindestens per Gesamtjahr das Ergebnis aus 2024 erreichen kann.





Ist schon nicht einfach derzeit mit Dividendenstrategien; ein Selbstläufer wie ich es 2012 erwartet hab ist es überhaupt nicht. Da dachte ich, einfach paar JNJ, Pepsi, Allianz, Shell und Unilever kaufen und gut ist. Speziell unser Credo aus den Anfangsjahren: gegessen, getrunken und Zähne geputzt wird immer - gerät mit der Entwicklung der entsprechenden Aktien schon manchmal ins Wanken. Siehe diese Woche auch wieder Hormel - zum Glück schon lange verkauft. Ich halte aber nach wie vor an meinen entsprechenden Positionen fest, auch wenn diese nicht mehr so hoch gewichtet wie 2015 sind. Werden irgendwann schon kommen. Geht aber natürlich nur wenn anderweitig andere Branchen outperformen und die Gesamtrendite stimmt - was bei mir dank Finanzwerten ja auch gut geklappt hat. Immerhin stehe ich YTD bei einer Performance von 11,5%, was zwar nicht außergewöhnlich, aber auch nicht deprimierend ist. Und in absoluten Zahlen reicht mir das zur Genüge um dabei zu bleiben. Was ja leider nicht allgemein gültig ist - die Diskussionen hier bei WO zu seriösen Anlagestrategien nehmen leider immer mehr ab und immer mehr Threads, welche ich verfolgt hab, sind mittlerweile stillgelegt. OK, mal schaun wie lange wir es hier noch durchhalten. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





Jan 1336,45€

Feb 798,10€

Mär 901,23€

Apr 1078,00€

Mai 2442,91€

Jun 1586,64€

Jul 1271,13€

Aug 910,60€

Gesamt: 10.325,06€





Top 5 seit 01.01.: Asseco (verkauft) +96%, Bank of Cyprus +88%, Millicom +77%, Shelly +61%, Singapore Technologies +59%

Flop5 seit 01.01.: Novo Nordisk -42%, PSEC (Mini-Restposition) -37%, Infosys -32%, GIS -31%, Gladstone Commercial -25%





Und dann natürlich die übliche Flaggenparade:





US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gladstone Commercial, Gladstone Investment, GIS, Stryker, Annaly, Verizon, AGNC, Texas Instruments, Abbott, OHI, Procter& Gamble, Hercules Capital

CN Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cn.png China Mobile

KZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/kz.png Kazatpmprom

EC Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ec.png Ecuador-Bond

HU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/hu.png Zwack Unicum

GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png BAT

NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png ASML, Acomo, ING

PL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/pl.png Warsaw Stock Exchange

CL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cl.png Embotelladora Andina

LK Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/lk.png Halma

DK Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/dk.png Novo Nordisk

SG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png Keppel

DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png Smava-Anleihe

ZA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/za.png Kumba Iron

BR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png Petrobras

MH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/mh.png DHT Holdings

NG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ng.png Seplat Petroleum

CA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ca.png Nova Scotia





So, jetzt seid ihr dran. Mal schaun wieviel Mann noch übrig sind - zähle da nicht so genau mit aber gefühlt werden es jedenfalls nicht mehr...........





Übrigens, alles Gute Zum Geburtstag, Onkel Warren. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Ich hoffe unsere Lyta widmet ihm einen speziellen Thread. Hat er verdient, ist er doch für Langfristinvestoren nach wie vor ein gutes Beispiel, was man mit Disziplin und Geduld erreichen kann.









Schönes WE @all

Timburg



