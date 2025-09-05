TÜV Rheinland
Autonomes Fahren Made in Germany - der Weg zurück in die Erfolgsspur? (FOTO)
Fahrzeugen zu werden / Sicherheit "Made in Germany" als Erfolgsfaktor /
Internationaler Wettbewerb stark / Weitere Informationen:
http://www.tuv.com/TRFI
Autonomes Fahren zählt zu den Schlüsseltechnologien für die Mobilität von morgen
und macht rasante Fortschritte. Die deutsche Automobilindustrie befindet sich
dabei in einer aussichtsreichen Startposition, insbesondere wenn es um
Sicherheit und Zuverlässigkeit der autonomen Fahrzeuge geht. Gleichzeitig
schläft der internationale Wettbewerb nicht und neue Herausforderer drängen auf
den Markt. Vor diesem Hintergrund lud TÜV Rheinland zu einer hochkarätig
besetzten Panel-Diskussion: Unter der Moderation von Sandra Berndt diskutierten
Prof. Dr. Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management, Ernst
Stöckl-Pukall, Referatsleiter für Digitalisierung und Industrie 4.0 im
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Paul Hannappel, Bereichsleiter
Automotive & Logistics, Bitkom e.V., sowie Gunter Bertrand, Director Strategy &
Global Projects Mobility bei TÜV Rheinland, gemeinsam Potenziale,
Herausforderungen und industriepolitische Implikationen des autonomen Fahrens.
"Das autonome Fahren bietet der deutschen Automobilindustrie die Chance, sich
wieder an die Spitze der technologischen Entwicklung zu stellen", betont Gunter
Bertrand, Director Strategy & Global Projects Mobility bei TÜV Rheinland.
"Gleichzeitig wird deutlich: Sicherheit und Zuverlässigkeit sind die zentralen
Erfolgsfaktoren, um Akzeptanz zu schaffen und das Vertrauen in diese wegweisende
Technologie zu sichern. Hier haben wir dank der in Deutschland vorhandenen
Expertise einen erheblichen Wettbewerbsvorteil - insbesondere bei den Ansprüchen
an die Fahrzeugsicherheit im Rahmen der Zulassung neuer Modelle."
Chancen für Deutschland: Wirtschaftliche Potenziale und Technologieführerschaft
Die Diskussion zeigte: Autonomes Fahren entwickelt sich zu einem zentralen
Zukunftsthema mit großen Chancen für die deutsche Wirtschaft.
Bei der Entwicklung dieser hochautomatisierten Fahrzeuge zählt Deutschland
bereits zu den internationalen Vorreitern. Zahlreiche Modellregionen und
Pilotprojekte in verschiedenen Städten und Regionen, darunter urbane
Shuttle-Dienste und On-Demand-Lösungen für ländliche Räume, zeigen die Vielfalt
und Anwendungen im Markt. Grund für das breite technologische Know-how sind
dabei nicht zuletzt die Förderprogramme der Bundesregierung, die die Hersteller
bereits seit Jahrzehnten in ihren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
