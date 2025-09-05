    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    TÜV Rheinland

    Autonomes Fahren Made in Germany - der Weg zurück in die Erfolgsspur? (FOTO)

    Berlin (ots) - Deutschland mit besten Chancen, Vorreiter bei hochautomatisierten
    Fahrzeugen zu werden / Sicherheit "Made in Germany" als Erfolgsfaktor /
    Internationaler Wettbewerb stark / Weitere Informationen:
    http://www.tuv.com/TRFI

    Autonomes Fahren zählt zu den Schlüsseltechnologien für die Mobilität von morgen
    und macht rasante Fortschritte. Die deutsche Automobilindustrie befindet sich
    dabei in einer aussichtsreichen Startposition, insbesondere wenn es um
    Sicherheit und Zuverlässigkeit der autonomen Fahrzeuge geht. Gleichzeitig
    schläft der internationale Wettbewerb nicht und neue Herausforderer drängen auf
    den Markt. Vor diesem Hintergrund lud TÜV Rheinland zu einer hochkarätig
    besetzten Panel-Diskussion: Unter der Moderation von Sandra Berndt diskutierten
    Prof. Dr. Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management, Ernst
    Stöckl-Pukall, Referatsleiter für Digitalisierung und Industrie 4.0 im
    Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Paul Hannappel, Bereichsleiter
    Automotive & Logistics, Bitkom e.V., sowie Gunter Bertrand, Director Strategy &
    Global Projects Mobility bei TÜV Rheinland, gemeinsam Potenziale,
    Herausforderungen und industriepolitische Implikationen des autonomen Fahrens.

    Sicherheit "Made in Germany" als Erfolgsfaktor

    "Das autonome Fahren bietet der deutschen Automobilindustrie die Chance, sich
    wieder an die Spitze der technologischen Entwicklung zu stellen", betont Gunter
    Bertrand, Director Strategy & Global Projects Mobility bei TÜV Rheinland.
    "Gleichzeitig wird deutlich: Sicherheit und Zuverlässigkeit sind die zentralen
    Erfolgsfaktoren, um Akzeptanz zu schaffen und das Vertrauen in diese wegweisende
    Technologie zu sichern. Hier haben wir dank der in Deutschland vorhandenen
    Expertise einen erheblichen Wettbewerbsvorteil - insbesondere bei den Ansprüchen
    an die Fahrzeugsicherheit im Rahmen der Zulassung neuer Modelle."

    Chancen für Deutschland: Wirtschaftliche Potenziale und Technologieführerschaft

    Die Diskussion zeigte: Autonomes Fahren entwickelt sich zu einem zentralen
    Zukunftsthema mit großen Chancen für die deutsche Wirtschaft.

    Bei der Entwicklung dieser hochautomatisierten Fahrzeuge zählt Deutschland
    bereits zu den internationalen Vorreitern. Zahlreiche Modellregionen und
    Pilotprojekte in verschiedenen Städten und Regionen, darunter urbane
    Shuttle-Dienste und On-Demand-Lösungen für ländliche Räume, zeigen die Vielfalt
    und Anwendungen im Markt. Grund für das breite technologische Know-how sind
    dabei nicht zuletzt die Förderprogramme der Bundesregierung, die die Hersteller
    bereits seit Jahrzehnten in ihren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
    RSS-Feed abonnieren

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
