Autonomes Fahren Made in Germany - der Weg zurück in die Erfolgsspur? (FOTO)

Jetzt stellt Mercedes endlich gute und vor allem wettbewerbsfähige E-Autos her, die aufgrund ihrer Qualität schon heftig nachgefragt werden, und jetzt träumen die Ewig-Gestrigen vom Aus für das Verbrennerverbot. Damit die Autobauer künftig doppelt entwickeln müssen? Damit die Chinesen ihren Vorsprung bei der Zukunftstechnologie weiter ausbauen können? Die Rolle rückwärts könnten wir uns nicht einmal leisten, wenn es nicht auch noch um Klimaschutz ginge. Aber freiwillig auf die wesentlich bessere Technologie (leise, effizient, dynamisch usw.) zu verzichten, das kann nur der fossilen Lobby diesen. Damit auch künftig die Unrechts-Staaten (Saudi-Arabien, Russland, VAE, USA, usw.) weiter Geld mit der Klimazerstörung verdienen können.





Mein aktuelles Auto ist ein E-Auto von Mercedes, wo ich auch als Aktionär sechsstellig investiert bin. Mein nächstes hoffentlich auch…