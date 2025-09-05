Dax lässt nach - Siemens und SAP bremsen Dax aus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.597 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Am Vormittag hielt sich der Dax unter Schwankungen im grünen Bereich, doch am Nachmittag rutschte er ins Minus.



"Nach den heutigen Arbeitsmarktdaten aus den USA rückt die 24.000er Marke für den Dax wieder in greifbare Nähe", kommentierte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Die Daten von heute und auch der vergangenen Monate geben den Ausschlag dafür, dass die US-Notenbank die Geldschleusen wieder aufdrehen kann und wird. Alle nachträglichen Korrekturen der Stellenschaffungen eingerechnet, gab es seit Mai fast gar keinen Zuwachs der Beschäftigung mehr."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG! Long 211,51€ 1,54 × 14,86 Zum Produkt Short 240,00€ 1,55 × 14,75 Zum Produkt